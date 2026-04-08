Manuel Neuer diberi tahu bahwa ia 'layak' masuk skuad Jerman, namun Julian Nagelsmann dituduh menghalangi kembalinya legenda Bayern itu untuk Piala Dunia
Para ahli mendesak kembalinya Piala Dunia yang spektakuler
Setelah penampilan gemilang di Liga Champions melawan Real Madrid, desakan agar Neuer membatalkan keputusannya untuk pensiun dari tim nasional semakin kencang. Kiper veteran ini mundur dari tim nasional setelah Euro 2024, di mana Jerman tersingkir di kandang sendiri setelah kalah di perempat final dari Spanyol. Meskipun demikian, mantan rekan setim dan para pakar percaya bahwa pemain berusia 40 tahun ini tetap menjadi tolok ukur yang tak terbantahkan dan harus menjadi bagian dari skuad untuk turnamen mendatang di Amerika Utara.
Perdebatan mengenai kembalinya Neuer ke tim nasional memanas setelah Jerman memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan lambat. Dengan Marc-Andre ter Stegen yang terus mengalami cedera dan masa depan yang tidak pasti, desakan agar Neuer keluar dari masa pensiunnya mencapai puncaknya. Narasi ini semakin memanas ketika agen Neuer, Thomas Kroth, mengatakan kepada Frankfurter Rundschau bahwa kiper tersebut "tidak akan menolak" jika Nagelsmann menghadapi krisis di posisi kiper. Meskipun Neuer segera menegaskan kembali keputusannya untuk pensiun kepada Sky Germany, spekulasi tersebut tetap tidak mereda.
Kontroversi ini semakin memanas pekan ini setelah penampilan Neuer yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga melawan Real Madrid di Liga Champions. CEO Bayern, Jan-Christian Dreesen, memuji kapten klub tersebut dengan antusias, menyoroti perbedaan kualitas penjaga gawang pada malam itu. “Kami memiliki sesuatu dalam permainan kami hari ini yang tidak dimiliki Real: faktor X kami, pemain berusia 40 tahun kami, kiper kelas dunia kami. Manuel, kamu luar biasa hari ini,” kata Dreesen.
Nagelsmann dituduh menghalangi jalan
Meskipun kiper veteran tersebut menunjukkan performa yang luar biasa, legenda Jerman Lothar Matthäus tetap skeptis terhadap kemungkinan kembalinya Neuer. Meskipun ia setuju bahwa "Neuer dalam performa saat ini adalah kiper kelas dunia dan layak masuk tim nasional," ia meragukan apakah pelatih kepala saat ini, Nagelsmann, akan pernah memfasilitasi reuni tersebut. Hubungan antara keduanya telah menjadi sorotan tajam sejak mereka bekerja sama di Allianz Arena.
Matthaus menyarankan bahwa hubungan antara pelatih dan pemain mungkin sudah tidak bisa diperbaiki lagi, terlepas dari apa yang terjadi di lapangan. "Saya tahu itu tidak akan terjadi. Julian Nagelsmann tidak akan membuka pintu itu. Dan karena alasan itu, pernyataan pensiun Manuel tetap tak tergoyahkan," kata Matthaus kepada Bild. Ia sebelumnya menyatakan bahwa "kain taplaknya sudah begitu robek sehingga bahkan penjahit terbaik pun tidak bisa menjahitnya kembali."
Masalah standar internasional
Perdebatan semakin memanas karena Nagelsmann tampaknya bertekad untuk memilih Oliver Baumann dari Hoffenheim sebagai kiper utama dalam turnamen tersebut. Kiper berusia 35 tahun itu melakukan debutnya di tim nasional pada tahun 2024 dan baru mengoleksi 11 penampilan, yang semuanya terjadi saat Ter Stegen absen karena cedera. Pakar sepak bola Jan Age Fjortoft bereaksi dengan tak percaya terhadap kemungkinan ini, mempertanyakan mengapa Jerman akan meninggalkan aset terbaiknya di rumah.
"Bagaimana Anda bisa memikirkan ide ini setelah melihat Manuel Neuer sekarang? Negara mana di seluruh dunia yang tidak akan membawa kiper terbaiknya?" tanyanya di Sky Austria.
Pakar asal Norwegia ini percaya bahwa kekuatan untuk mengubah narasi sepenuhnya ada di tangan pelatih tim nasional. Fjortoft berpendapat bahwa jika panggilan itu datang, Neuer akan sulit menolak kesempatan untuk mewakili negaranya untuk terakhir kalinya di panggung terbesar.
"Jika Nagelsmann meneleponnya dan berkata: Apakah kamu ingin menjadi kiper utama saya? Maka dia akan bermain, kita semua tahu itu," tambahnya.
Neuer tetap fokus pada Bayern
Meskipun spekulasi bermunculan seputar masa depannya di tim nasional, Neuer sendiri menolak untuk memperkeruh suasana setelah penampilannya yang gemilang di Madrid. Kiper tersebut tetap teguh pada pendirian awalnya, lebih memilih merayakan kesuksesan klubnya saat ini daripada membahas kemungkinan kembalinya ke tim nasional. Untuk saat ini, prioritasnya tetap memimpin raksasa Bavaria itu meraih gelar juara lainnya.
"Kita bahkan tidak perlu membuka topik itu. Di mana kita bermain hari ini?" kata Neuer saat ditanya tentang pensiunnya. Menghindari konfirmasi langsung mengenai perubahan hati, ia mengatakan kepada wartawan: "Kita tidak membicarakan tim nasional sekarang. Saya sudah menyampaikan pendapat saya, dan fokus saya saat ini ada pada FC Bayern."