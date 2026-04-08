Manuel Neuer diberi tahu bahwa ia 'layak' masuk skuad Jerman, namun Julian Nagelsmann dituduh menghalangi kembalinya legenda Bayern itu untuk Piala Dunia

Setelah penampilan gemilang di Liga Champions melawan Real Madrid, desakan agar Neuer membatalkan keputusannya untuk pensiun dari tim nasional semakin kencang. Kiper veteran ini mundur dari tim nasional setelah Euro 2024, di mana Jerman tersingkir di kandang sendiri setelah kalah di perempat final dari Spanyol. Meskipun demikian, mantan rekan setim dan para pakar percaya bahwa pemain berusia 40 tahun ini tetap menjadi tolok ukur yang tak terbantahkan dan harus menjadi bagian dari skuad untuk turnamen mendatang di Amerika Utara.

Perdebatan mengenai kembalinya Neuer ke tim nasional memanas setelah Jerman memulai kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan lambat. Dengan Marc-Andre ter Stegen yang terus mengalami cedera dan masa depan yang tidak pasti, desakan agar Neuer keluar dari masa pensiunnya mencapai puncaknya. Narasi ini semakin memanas ketika agen Neuer, Thomas Kroth, mengatakan kepada Frankfurter Rundschau bahwa kiper tersebut "tidak akan menolak" jika Nagelsmann menghadapi krisis di posisi kiper. Meskipun Neuer segera menegaskan kembali keputusannya untuk pensiun kepada Sky Germany, spekulasi tersebut tetap tidak mereda.

Kontroversi ini semakin memanas pekan ini setelah penampilan Neuer yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dalam laga melawan Real Madrid di Liga Champions. CEO Bayern, Jan-Christian Dreesen, memuji kapten klub tersebut dengan antusias, menyoroti perbedaan kualitas penjaga gawang pada malam itu. “Kami memiliki sesuatu dalam permainan kami hari ini yang tidak dimiliki Real: faktor X kami, pemain berusia 40 tahun kami, kiper kelas dunia kami. Manuel, kamu luar biasa hari ini,” kata Dreesen.