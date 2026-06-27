AFP
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Manuel Neuer dengan tegas membantah bahwa dirinya harus disalahkan atas kekalahan dari Ekuador, sementara para pakar dan media Jerman terus menyerang kiper veteran tersebut
Neuer menolak bertanggung jawab setelah kekalahan yang merugikan
Neuer menepis tuduhan bahwa ia bersalah atas gol penentu kekalahan Jerman 2-1 dari Ekuador. Ketika ditanya apakah ia menerima tanggung jawab atas gol penentu kemenangan Gonzalo Plata pada menit ke-77, kiper berusia 40 tahun itu memberikan jawaban tegas, menegaskan bahwa ia tidak bersalah. Gol tersebut tercipta setelah Plata berhasil mengungguli Jonathan Tah untuk mencetak gol dari jarak dekat menyusul umpan sundulan di dalam kotak penalti. Neuer tampak ragu-ragu saat bola melintas di area penalti, yang memicu kritik luas terhadap posisi dan pengambilan keputusannya setelah pertandingan.
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Neuer dan Nagelsmann membela peran kiper
Neuer tetap mempertahankan tindakannya dan menjelaskan mengapa ia yakin posisinya sudah tepat.
"Siapa pun yang pernah bermain sebagai penjaga gawang tahu bahwa begitulah cara saya harus menempatkan diri terkait bola," kata Neuer setelah pertandingan. "Saya hanya ingin menangkapnya, itu akan menjadi solusi yang paling aman. Jika saya mulai menangkap bola di ketinggian dada, itu mungkin akan menjadi gol bunuh diri."
Ketika ditanya apakah ia bertanggung jawab atas gol tersebut, ia dengan tegas menjawab: "Tidak."
Nagelsmann juga membela kaptennya setelah kekalahan tersebut, dengan mengatakan: "Belum ada satu pun pertandingan di mana kiper benar-benar harus tampil maksimal. Kami harus melakukan pertahanan yang berbeda sejak awal. Ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi seorang kiper."
Tekanan semakin meningkat terkait keputusan Jerman mengenai penjaga gawang
Terlepas dari keyakinan Neuer, kritik terus bermunculan. Mantan kapten timnas Jerman, Lothar Matthäus, mempertanyakan penampilan kiper veteran tersebut, dengan alasan bahwa ia terlalu berhati-hati dalam menghadapi momen krusial.
"Dia terlalu ragu-ragu saat menghadapi momen itu. Dia terlalu penakut, itu bukan Neuer yang kita kenal," katanya, seperti dikutip Waz.
Kritik tersebut tidak hanya terbatas pada satu kesalahan saja. Neuer telah kebobolan empat gol dalam tiga pertandingan fase grup, dengan tembakan pertama yang mengarah ke gawang dalam setiap pertandingan berhasil mengalahkannya. Kembalinya ia sebagai kiper utama Jerman setelah absen selama dua tahun di level internasional juga kembali memicu perdebatan, terutama setelah Oliver Baumann tampil mengesankan selama kampanye kualifikasi dan pertandingan pemanasan terakhir melawan Amerika Serikat sebelum akhirnya dicoret.
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Nagelsmann menghadapi sorotan yang semakin tajam
Nagelsmann telah secara terbuka mendukung Neuer, namun perdebatan mengenai hierarki penjaga gawang Jerman tampaknya tak akan mereda. Menjelang babak 32 besar, setiap keputusan terkait kiper veteran tersebut akan semakin menjadi sorotan. Sejauh ini, sang pelatih belum menunjukkan tanda-tanda akan mengubah pendiriannya, meskipun tekanan dari para pakar dan media kemungkinan akan terus meningkat pasca kekalahan Jerman dari Ekuador.