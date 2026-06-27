Manuel Neuer dengan tegas membantah bahwa dirinya harus disalahkan atas kekalahan dari Ekuador, sementara para pakar dan media Jerman terus menyerang kiper veteran tersebut

Neuer tetap mempertahankan tindakannya dan menjelaskan mengapa ia yakin posisinya sudah tepat.

"Siapa pun yang pernah bermain sebagai penjaga gawang tahu bahwa begitulah cara saya harus menempatkan diri terkait bola," kata Neuer setelah pertandingan. "Saya hanya ingin menangkapnya, itu akan menjadi solusi yang paling aman. Jika saya mulai menangkap bola di ketinggian dada, itu mungkin akan menjadi gol bunuh diri."

Ketika ditanya apakah ia bertanggung jawab atas gol tersebut, ia dengan tegas menjawab: "Tidak."

Nagelsmann juga membela kaptennya setelah kekalahan tersebut, dengan mengatakan: "Belum ada satu pun pertandingan di mana kiper benar-benar harus tampil maksimal. Kami harus melakukan pertahanan yang berbeda sejak awal. Ini adalah situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi seorang kiper."