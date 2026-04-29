Goal.com
Live
Live Scores, Stats, and the Latest News
Manuel Neuer
Jonas Rütten

Diterjemahkan oleh

"Itu butuh keberanian!" Insiden menegangkan antara kiper Bayern, Manuel Neuer, dan pengambil bola PSG

Di sela-sela pertandingan seru antara FC Bayern dan PSG, Manuel Neuer terlibat pertengkaran dengan seorang pengambil bola dari tim Paris.

Sebuah video dari layanan streaming Amazon Prime memperlihatkan bagaimana kiper FC Bayern meminta bola kepada seorang pengambil bola dari Paris Saint-Germain, yang berdiri di belakang papan pembatas dan gawang sang juara berulang kali, dengan tangan terulur.

Namun, anak pengambil bola itu sama sekali tidak berniat menyerahkan bola kepada Neuer, malah menarik bola kembali dengan kakinya. Pemain berusia 40 tahun itu berulang kali berbicara kepada anak pengambil bola tersebut, namun anak itu hampir tidak memperhatikannya, hanya menatap Neuer dengan tatapan bertanya-tanya dan mengangguk sebentar. Neuer kemudian berbalik dengan sangat kesal, mengerutkan bibirnya dengan heran, dan membalikkan badan. 

  • "Itu butuh keberanian besar untuk melakukannya di hadapan GOAT Manuel Neuer," komentar layanan streaming tersebut di bawah video yang diunggah. Belum jelas pada menit keberapa insiden antara Neuer dan pengambil bola itu terjadi. Namun yang pasti, pintu menuju final Liga Champions di Budapest masih terbuka bagi Bayern, meski sempat tertinggal 2-5.

    Juara terbanyak Jerman itu kembali bangkit dalam leg pertama semifinal bersejarah dan akan menghadapi leg kedua di Allianz Arena, Munich, pada 6 Mei dengan defisit tipis 4-5. Namun, ketika Ousmane Dembele mencetak gol kelima Paris dengan indah pada menit ke-58, gunung yang harus didaki Bayern tampaknya terlalu tinggi. 

    Namun, Neuer menekankan bahwa ia tidak melihatnya seperti itu. "Setelah gol kelima itu, saya menghampiri beberapa pemain. Saya yakin bahwa kami masih bisa meraih sesuatu di sini, setidaknya memperbaiki hasil," katanya dalam wawancara pasca-pertandingan. Baginya, yang terpenting saat itu adalah bahasa tubuh, "untuk menunjukkan bahwa kami tidak akan menyerah atau mengibarkan bendera putih."

    • Iklan
  • FBL-EUR-C1-PSG-BAYERN MUNICHAFP

    Neuer mencetak rekor negatif tanpa kesalahan saat FC Bayern berusaha mengejar ketertinggalan melawan PSG

    Hal yang sama juga tidak dilakukan oleh rekan-rekan setimnya setelah itu. Dayot Upamecano mencetak gol sundulan menjadi 3-5 setelah tendangan bebas dari Joshua Kimmich, sementara Luis Diaz yang tampil luar biasa memperkecil ketertinggalan berkat aksi individu yang memukau dan umpan matang dari Harry Kane. Dan pada akhirnya, fakta bahwa Neuer sendiri mencetak rekor yang kurang membanggakan di Liga Champions pun tidak terlalu berpengaruh.

    Untuk pertama kalinya sejak dimulainya pencatatan data terperinci pada tahun 2010, seorang kiper harus kebobolan lima gol dalam pertandingan sistem gugur Liga Champions tanpa mampu melakukan satu penyelamatan pun. Namun, Neuer hampir tidak bisa disalahkan atas hal itu.

    "Kita sudah melihat gol-golnya. Sulit untuk menahan satu gol pun. Dua kali situasinya sangat tipis, di mana saya mungkin bisa menjangkaunya atau menyentuh bola," jelasnya setelah pertandingan. Bahkan saat penalti Dembele yang membuat skor menjadi 2-3 menjelang akhir babak pertama, Neuer berada di sudut yang tepat, namun harus membiarkan bola melewatinya.

    "Lima gol tentu saja mengganggu pertahanan dan kiper, itu jelas. Tapi kami tidak akan menyerah. Kami melihat ke depan," tegas Neuer dan menunjukkan keyakinannya untuk leg kedua dalam seminggu di hadapan pendukung tuan rumah di Allianz Arena: "Jika kami dalam performa bagus, kami bisa menyulitkan pertahanan lawan. Dan kami juga bisa bermain lebih baik di lini belakang daripada yang kami lakukan hari ini."

    Dan di Allianz Arena, setidaknya dia bisa mengandalkan para pengambil bola miliknya sendiri

Bundesliga
Bayern Munich crest
Bayern Munich
FCB
FC Heidenheim crest
FC Heidenheim
HDH
Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Lorient crest
Lorient
FCL