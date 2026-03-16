Prescott lahir di New York pada tahun 2009 sebagai anak dari seorang ibu berkebangsaan Jerman dan ayah berkebangsaan Amerika Serikat, kemudian dibesarkan di Berlin dan bermain untuk tim junior Union. Pada tahun 2023, Prescott pindah ke FC Bayern. Ia melewati tim U-17 sepenuhnya, dan sejak musim panas lalu, pemain bertubuh jangkung setinggi 1,96 meter ini menjadi penjaga gawang tim U-19. Secara statistik, performanya di sana justru cukup buruk: Dalam 16 penampilan, ia hanya sekali mencatatkan clean sheet dan kebobolan 30 gol. Meskipun Prescott lolos ke babak utama empat grup bersama timnya sebagai juara Grup E babak penyisihan, saat ini timnya hanya berada di peringkat keempat Grup C, di belakang RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, dan 1. FC Kaiserslautern.

Prescott sudah pernah bermain untuk tim U-16 dan U-17 Jerman. Namun, ia juga memiliki kewarganegaraan AS dan secara teoritis bisa bermain untuk tim nasional AS. Kontraknya di FC Bayern masih berlaku hingga 2027.

Beberapa tahun lalu, seorang kiper muda serupa pernah membuat heboh di FC Bayern: Christian Früchtl. Awal 2016, Pelatih Pep Guardiola membawa kiper berusia 15 tahun itu ke kamp pelatihan. Ia juga kiper timnas U-Jerman, dan juga sudah bertubuh tinggi sejak usia muda. Namun, Früchtl baru melakukan penampilan pertamanya dan juga satu-satunya untuk tim Munich pada 2022, saat berusia 22 tahun. Sejak musim panas 2024, ia menjadi kiper cadangan di klub Serie A Italia, US Lecce.