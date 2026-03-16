Betapa istimewanya prospek Leonard Prescott dapat dilihat dari riwayat karier rekan-rekan penjaga gawangnya di FC Bayern. Sven Ulreich dan Jonas Urbig memulai debut mereka pada usia 19 tahun, masing-masing bersama VfB Stuttgart dan SSV Jahn Regensburg, sedangkan Manuel Neuer baru memulai debutnya pada usia 20 tahun bersama FC Schalke 04.
Manuel Neuer bahkan tidak mendekati pencapaian itu! Pemain berusia 16 tahun ini berpotensi mencatatkan sejarah bagi FC Bayern — namun statistiknya menimbulkan pertanyaan
Karena mereka semua sedang cedera, Prescott berpotensi tampil untuk pertama kalinya dalam pertandingan resmi bersama tim utama FC Bayern pada laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta Bergamo pada Rabu nanti — tepatnya pada usia 16 tahun dan 176 hari. Dengan demikian, ia akan menjadi empat tahun lebih muda daripada Neuer dan dua tahun lebih muda daripada kiper termuda dalam sejarah FC Bayern hingga saat ini: Sven Scheuer bermain untuk tim asal Munich tersebut pada tahun 1989 saat berusia 18 tahun.
Pada saat yang sama, Prescott akan menjadi kiper termuda dalam sejarah Liga Champions dan pemain termuda kedelapan sepanjang masa. Di urutan teratas ada Max Dowman, yang melakukan debutnya untuk FC Arsenal pada November lalu pada usia 15 tahun. Di belakangnya ada Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) dan Lamine Yamal (FC Barcelona).
FC Bayern: Leonard Prescott duduk di bangku cadangan saat melawan Bayer Leverkusen
Bagaimana peluang Prescott untuk diturunkan? Menurut pelatih Vincent Kompany, Neuer (robekan serat otot) baru akan kembali setelah jeda internasional pada awal April. Ulreich mengalami robekan otot saat imbang 1-1 melawan Bayer Leverkusen dan akan absen selama beberapa minggu. Hanya Jonas Urbig yang mungkin bisa pulih hingga Rabu. Pemain berusia 22 tahun itu mengalami gegar otak saat kemenangan 6-1 di leg pertama melawan Atalanta.
Yang berikutnya dalam urutan kiper sebenarnya adalah Leon Klanac dari tim cadangan (19), namun ia sudah absen cukup lama karena cedera paha. Di Liga Regional, ia digantikan oleh Jannis Bärtl (19). Namun, Kompany tampaknya lebih mengandalkan kiper U19, Prescott. Pada pertandingan leg pertama melawan Atalanta, ia menjadi kiper ketiga, sedangkan saat melawan Leverkusen, ia duduk di bangku cadangan sebagai pemain pengganti.
Leonard Prescott lahir di New York dan dibesarkan di Berlin
Prescott lahir di New York pada tahun 2009 sebagai anak dari seorang ibu berkebangsaan Jerman dan ayah berkebangsaan Amerika Serikat, kemudian dibesarkan di Berlin dan bermain untuk tim junior Union. Pada tahun 2023, Prescott pindah ke FC Bayern. Ia melewati tim U-17 sepenuhnya, dan sejak musim panas lalu, pemain bertubuh jangkung setinggi 1,96 meter ini menjadi penjaga gawang tim U-19. Secara statistik, performanya di sana justru cukup buruk: Dalam 16 penampilan, ia hanya sekali mencatatkan clean sheet dan kebobolan 30 gol. Meskipun Prescott lolos ke babak utama empat grup bersama timnya sebagai juara Grup E babak penyisihan, saat ini timnya hanya berada di peringkat keempat Grup C, di belakang RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach, dan 1. FC Kaiserslautern.
Prescott sudah pernah bermain untuk tim U-16 dan U-17 Jerman. Namun, ia juga memiliki kewarganegaraan AS dan secara teoritis bisa bermain untuk tim nasional AS. Kontraknya di FC Bayern masih berlaku hingga 2027.
Beberapa tahun lalu, seorang kiper muda serupa pernah membuat heboh di FC Bayern: Christian Früchtl. Awal 2016, Pelatih Pep Guardiola membawa kiper berusia 15 tahun itu ke kamp pelatihan. Ia juga kiper timnas U-Jerman, dan juga sudah bertubuh tinggi sejak usia muda. Namun, Früchtl baru tampil pertama dan satu-satunya kali untuk tim Munich pada 2022 saat berusia 22 tahun. Sejak musim panas 2024, ia menjadi kiper cadangan di klub Serie A Italia, US Lecce.
Leonard Prescott di tim U-19 FC Bayern
Lomba Pertandingan Gol yang kebobolan Tanpa kebobolan Bundesliga U19 11 18 - Liga Remaja UEFA 4 10 1 Piala DFB Junior 1 2 -