Manuel Neuer akan menjadi starter untuk Jerman dalam laga pembuka Piala Dunia; kiper Bayern berusia 40 tahun itu tampil untuk pertama kalinya sejak Euro 2024

Nagelsmann telah mengakhiri spekulasi seputar susunan penjaga gawang dengan memastikan bahwa Neuer akan menjadi starter saat melawan Curacao pada hari Minggu. Legenda Bayern Munich berusia 40 tahun itu telah pulih dari cedera betis yang baru-baru ini dialaminya, yang membuatnya absen dalam laga persahabatan pemanasan melawan Finlandia dan Amerika Serikat, sehingga membuka jalan baginya untuk kembali mengamankan posisinya di bawah mistar gawang.

Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan di Houston, manajer berusia 38 tahun itu menyampaikan kabar positif mengenai kondisi kebugaran seluruh skuad. "Semua pemain dalam kondisi bugar dan Manu akan menjadi starter," kata sang pelatih dalam konferensi pers, sambil juga menyebutkan bahwa Nathaniel Brown dan Jamal Musiala juga siap tampil dalam starting XI untuk pertandingan pembuka Grup E tersebut.