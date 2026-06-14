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Manuel Neuer akan menjadi starter untuk Jerman dalam laga pembuka Piala Dunia; kiper Bayern berusia 40 tahun itu tampil untuk pertama kalinya sejak Euro 2024
Nagelsmann mengonfirmasi posisinya sebagai pemain inti
Nagelsmann telah mengakhiri spekulasi seputar susunan penjaga gawang dengan memastikan bahwa Neuer akan menjadi starter saat melawan Curacao pada hari Minggu. Legenda Bayern Munich berusia 40 tahun itu telah pulih dari cedera betis yang baru-baru ini dialaminya, yang membuatnya absen dalam laga persahabatan pemanasan melawan Finlandia dan Amerika Serikat, sehingga membuka jalan baginya untuk kembali mengamankan posisinya di bawah mistar gawang.
Berbicara dalam konferensi pers prapertandingan di Houston, manajer berusia 38 tahun itu menyampaikan kabar positif mengenai kondisi kebugaran seluruh skuad. "Semua pemain dalam kondisi bugar dan Manu akan menjadi starter," kata sang pelatih dalam konferensi pers, sambil juga menyebutkan bahwa Nathaniel Brown dan Jamal Musiala juga siap tampil dalam starting XI untuk pertandingan pembuka Grup E tersebut.
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Kembalinya sang legenda yang spektakuler
Pertandingan di Houston Stadium menandai tonggak penting bagi Neuer, yang menandai penampilannya yang pertama bersama tim nasional dalam 710 hari. Penampilan terakhirnya untuk Jerman terjadi saat kekalahan di perempat final Euro 2024 melawan Spanyol, setelah itu ia awalnya mundur dari sepak bola internasional sebelum akhirnya dibujuk untuk kembali demi mengejar kejayaan global untuk terakhir kalinya.
Terlepas dari usianya, Neuer tetap menjadi sosok penting bagi klub dan negaranya. Ia memainkan peran penting dalam kesuksesan Bayern Munich meraih gelar Bundesliga dan perjalanan mereka ke semifinal Liga Champions musim lalu. Dengan turun ke lapangan pada hari Minggu, ia akan semakin memperkuat warisannya sebagai salah satu penjaga gawang terhebat yang pernah ada, menentang segala rintangan untuk tetap menjadi nomor satu Jerman hingga usia 40-an.
Klopp mengklarifikasi komentarnya tentang Musiala
Meskipun kembalinya Neuer menjadi berita utama, masuknya Musiala tetap menjadi bahan perbincangan menyusul perdebatan taktis baru-baru ini. Mantan manajer Liverpool, Jurgen Klopp, sempat menjadi sorotan setelah menyarankan bahwa Deniz Undav mungkin lebih cocok untuk skenario tertentu, namun ia kemudian mengklarifikasi bahwa pernyataan tersebut tidak dimaksudkan sebagai kritik terhadap penyerang muda Bayern tersebut.
"Kami mendapat informasi bahwa hal itu sempat dibahas. Saya telah berurusan dengan orang-orang dalam posisi kepemimpinan selama 25 tahun dalam hidup saya. Dan apa yang Anda katakan memang penting, tetapi yang jauh lebih penting adalah apa yang dipahami oleh orang yang Anda ajak bicara," kata Klopp. "Kami ingin anak itu segera mendapatkan kembali rasa percaya dirinya, bahwa ia percaya pada dirinya sendiri. Dan tentu saja, itu belum terjadi saat ini. Ia belum cukup sering bermain untuk itu."
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Peringatan terhadap tim-tim debutan di Piala Dunia
Jerman menjadi favorit kuat dalam turnamen ini saat menghadapi Curacao, yang baru pertama kalinya berpartisipasi di Piala Dunia. Namun, Nagelsmann telah memperingatkan timnya agar tidak terlena, dengan menekankan bahwa lawan yang tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan justru bisa menjadi yang paling berbahaya. Pelatih Jerman itu memperkirakan pertarungan taktis yang sengit melawan negara Karibia tersebut, yang dipimpin oleh Dick Advocaat yang berpengalaman.
"Anda tidak akan pernah memenangkan pertandingan hanya karena Anda adalah favorit. Kami akan memenangkan pertandingan hanya jika kami menampilkan performa yang sempurna," jelas Nagelsmann. Dia menambahkan: "Hal terpenting dalam pertandingan pertama sebuah turnamen besar adalah tiga poin. Tentu saja kami ingin bermain bagus, tetapi kemenangan adalah hal terpenting untuk membangun kepercayaan diri."