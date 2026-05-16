Manuel Neuer akan menjadi kiper utama Jerman di Piala Dunia setelah legenda Bayern Munich itu setuju untuk mengakhiri masa pensiunnya dari tim nasional

Sky Sportmelaporkan bahwa salah satu kembalinya pemain paling bersejarah dalam sejarah tim nasional Jerman hampir menjadi kenyataan, dengan Neuer bersiap untuk kembali ke panggung internasional. Pemain andalan Bayern Munich berusia 40 tahun itu telah mencapai kesepakatan dengan pelatih kepala Julian Nagelsmann dan direktur Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) Rudi Völler untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.

Ketiganya telah terus berkomunikasi selama beberapa minggu terakhir, mengadakan beberapa pertemuan untuk membahas kemungkinan pemenang Piala Dunia 2014 ini mengakhiri masa pengasingannya. Nagelsmann, yang baru-baru ini secara pribadi mengamati penampilan Neuer di stadion, dikabarkan sangat terkesan dengan performa tingkat tinggi sang veteran dan percaya bahwa "pengalaman serta mentalitas pemenangnya" sangat diperlukan bagi kesuksesan tim di panggung dunia.







