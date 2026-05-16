AFP
Manuel Neuer akan menjadi kiper utama Jerman di Piala Dunia setelah legenda Bayern Munich itu setuju untuk mengakhiri masa pensiunnya dari tim nasional
Neuer siap tampil kembali di Piala Dunia
Sky Sportmelaporkan bahwa salah satu kembalinya pemain paling bersejarah dalam sejarah tim nasional Jerman hampir menjadi kenyataan, dengan Neuer bersiap untuk kembali ke panggung internasional. Pemain andalan Bayern Munich berusia 40 tahun itu telah mencapai kesepakatan dengan pelatih kepala Julian Nagelsmann dan direktur Asosiasi Sepak Bola Jerman (DFB) Rudi Völler untuk tampil di Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat.
Ketiganya telah terus berkomunikasi selama beberapa minggu terakhir, mengadakan beberapa pertemuan untuk membahas kemungkinan pemenang Piala Dunia 2014 ini mengakhiri masa pengasingannya. Nagelsmann, yang baru-baru ini secara pribadi mengamati penampilan Neuer di stadion, dikabarkan sangat terkesan dengan performa tingkat tinggi sang veteran dan percaya bahwa "pengalaman serta mentalitas pemenangnya" sangat diperlukan bagi kesuksesan tim di panggung dunia.
Model Kroos
Kembalinya Neuer pada usia 40 tahun mirip dengan keberhasilan kembalinya Toni Kroos untuk Euro 2024. Setelah pensiun dari tim nasional pada Agustus 2024 dengan 124 penampilan, Neuer kini diperkirakan akan langsung kembali ke susunan pemain inti. Kembalinya ia ke lapangan dengan seragam Jerman bisa terjadi paling cepat pada 31 Mei dalam laga persahabatan melawan Finlandia di Mainz atau pada 6 Juni melawan Amerika Serikat di Chicago.
Untuk memfasilitasi kembalinya Neuer, ia dimasukkan ke dalam daftar sementara 55 pemain yang tidak dipublikasikan yang baru-baru ini diajukan DFB ke FIFA. Langkah administratif ini sangat penting agar ia memenuhi syarat untuk masuk ke dalam daftar 26 pemain akhir, yang rencananya akan diumumkan secara resmi oleh Nagelsmann pada 21 Mei.
Hal yang sulit diterima bagi Oliver Baumann
Meskipun kabar ini menjadi angin segar bagi para penggemar Jerman, hal itu justru menjadi pukulan telak bagi Oliver Baumann. Kiper Hoffenheim tersebut telah membuktikan dirinya sebagai kiper utama yang tak terbantahkan selama periode kualifikasi Piala Dunia dan secara luas diharapkan untuk memimpin tim dari lini belakang. Namun, pemain berusia 34 tahun itu kini tampaknya akan kembali ke peran sebagai kiper cadangan karena Neuer langsung ditunjuk sebagai kiper utama.
Baumann tetap bersikap tegar ketika ditanya mengenai situasi tersebut setelah kekalahan 4-0 Hoffenheim dari Borussia Monchengladbach. "Saya akan menjalani persiapan dan kemudian Piala Dunia dengan penuh keyakinan. Dia telah menyatakan kepercayaannya kepada saya. Titik," kata Baumann. "Saya mendapatkan informasi ini dari percakapan saya dengan Julian. Itu adalah percakapan empat mata."
Neuer tetap fokus pada urusan Bayern
Meskipun antusiasme semakin memuncak, Neuer sendiri tetap enggan berkomentar mengenai kabar tersebut di hadapan publik. Usai kemenangan Bayern 5-1 atas Koln, di mana ia ditarik keluar pada menit ke-60 karena mengalami masalah ringan pada betisnya, sang kapten lebih memilih untuk fokus pada prestasi klub. "Bagi saya, itu bukan masalah hari ini. Hari ini kami merayakan gelar juara; pekan depan kami memiliki tugas yang sangat penting di ajang piala," ujarnya.
Neuer memang mengakui bahwa ia telah menjalin komunikasi dengan Nagelsmann "sepanjang tahun", namun ia menolak berkomentar mengenai hierarki internal DFB atau potensi dampaknya terhadap Baumann.
Ketika ditanya apakah itu akan menjadi penghinaan bagi kiper Hoffenheim jika ia mengambil posisi starter, Baumann menjawab: "Saya tidak bisa berkomentar tentang itu. Tanyakan padanya [Nagelsmann] malam ini; ia akan tampil di Sportstudio. Itu bukan pertanyaan untuk saya."