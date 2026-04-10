Manuel Neuer 'akan bijaksana' jika memutuskan pensiun jika Bayern Munich menjuarai Liga Champions musim ini, sementara legenda Jerman itu memperingatkan agar ia tidak kembali ke Piala Dunia
Kahn mendesak Neuer untuk pensiun saat masih di puncak kariernya
Dalam sebuah wawancara terbuka dengan Sky Sports, Kahn membahas masa depan kapten Bayern Munich yang berusia 40 tahun itu. Setelah penampilan gemilang melawan Real Madrid, spekulasi pun semakin menguat mengenai apakah sang pemain senior sebaiknya mempertimbangkan kembali keputusannya untuk pensiun dari tim nasional. Namun, Kahn berpendapat bahwa penampilan terakhir yang sesungguhnya terletak pada kesuksesan di level klub Eropa, bukan pada penampilan kembali di panggung internasional.
Apa yang dikatakan Kahn
"Bukankah sekarang saat yang tepat untuk kembali merebut semua gelar bersama Bayern, lalu benar-benar pensiun di puncak kariernya?" tanya Kahn. "Apakah saya masih perlu mengikuti Piala Dunia di Amerika Serikat dengan suhu lebih dari 40 derajat di tempat teduh? Apakah saya masih harus menjalani itu semua? Itulah pemikiran yang menurut saya sedang ia renungkan saat ini."
Dia menambahkan: "Jika dia kembali memenangkan Liga Champions bersama Bayern sekarang, itu akan menjadi gelar ketiganya. Dia adalah juara dunia. Maka akan bijaksana untuk berkata: 'Itu saja.' Itu juga merupakan seni bagi seorang atlet."
Legenda Jerman memperingatkan agar tidak kembali ke Piala Dunia
Meskipun ada laporan bahwa Nagelsmann menghalangi kembalinya sang legenda ke tim nasional, perdebatan terus berlanjut. Didi Hamann, yang juga hadir dalam diskusi tersebut, bahkan lebih blak-blakan mengenai peran kiper tersebut di Die Mannschaft. Ketika ditanya mengenai kemungkinan sang veteran kembali mengenakan sarung tangannya untuk turnamen 2026, mantan gelandang Liverpool itu memberikan penilaian yang tegas.
"Saya tidak akan membawa Manuel Neuer ke Piala Dunia," kata Hamann. Dia juga mengkritik manajemen Nagelsmann atas tim nasional, dengan menyarankan bahwa sang pelatih terlalu fokus pada sistem daripada "mentalitas dan semangat tertentu" yang dibutuhkan untuk turnamen besar.
Hamann lebih lanjut mencatat kurangnya figur pemimpin dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dengan menyatakan: "Di skuad ini tidak ada Kroos maupun Gundogan".
Kampanye di Jerman pada tahun 2026
Nagelsmann bertekad mengembalikan kejayaan Jerman di Piala Dunia setelah dua penampilan mengecewakan pada 2018 dan 2022, di mana juara 2014 itu tersingkir di babak penyisihan grup dua kali berturut-turut.
Pada 2026, juara Piala Dunia empat kali ini berharap dapat kembali bersaing memperebutkan gelar, dengan menghadapi grup yang relatif mudah yang mencakup Ekuador, Pantai Gading, dan Curacao.