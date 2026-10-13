Kompany mengungkapkan bahwa Neuer tidak bisa dimainkan setelah mengalami masalah pada kaki saat timnya bermain imbang 2-2 melawan Augsburg akhir pekan lalu. Kiper veteran itu, yang baru-baru ini mendapat kritik atas perannya dalam gol tercepat yang pernah membuat sebuah tim kebobolan dalam sejarah Bundesliga, tidak dapat mengikuti sesi latihan terakhir menjelang lawatan ke Norwegia untuk pertandingan Eropa. Cedera tersebut membuat Neuer gagal mencatatkan penampilan ke-163 di kompetisi itu, sehingga ia tetap berada tepat di belakang rekor milik Iker Casillas dan Cristiano Ronaldo.

"Manuel tidak bisa berlatih hari ini. Dia merasakan sesuatu pada kakinya. Jadi, itu langsung menjawab pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi kiper besok. Kami mendengar setelah pertandingan melawan Augsburg bahwa dia merasakan sesuatu. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi karena dia tidak bisa berlatih kemarin maupun hari ini, tidak masuk akal mengambil risiko yang tidak perlu. Saya tidak tahu apakah dia akan masuk skuad besok. Apakah dia akan menjadi starter? Kemungkinan besar tidak. Setelah itu, kami akan melihat perkembangan selanjutnya," jelas Kompany, seperti dikutip Kicker.