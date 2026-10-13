Getty Images Sport
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Manuel Neuer absen saat Bayern Munich menghadapi Viking di Liga Champions, Vincent Kompany beralih ke Jonas Urbig di tengah dampak blunder melawan Augsburg
Kompany konfirmasi kemunduran pemulihan cedera Neuer
Kompany mengungkapkan bahwa Neuer tidak bisa dimainkan setelah mengalami masalah pada kaki saat timnya bermain imbang 2-2 melawan Augsburg akhir pekan lalu. Kiper veteran itu, yang baru-baru ini mendapat kritik atas perannya dalam gol tercepat yang pernah membuat sebuah tim kebobolan dalam sejarah Bundesliga, tidak dapat mengikuti sesi latihan terakhir menjelang lawatan ke Norwegia untuk pertandingan Eropa. Cedera tersebut membuat Neuer gagal mencatatkan penampilan ke-163 di kompetisi itu, sehingga ia tetap berada tepat di belakang rekor milik Iker Casillas dan Cristiano Ronaldo.
"Manuel tidak bisa berlatih hari ini. Dia merasakan sesuatu pada kakinya. Jadi, itu langsung menjawab pertanyaan tentang siapa yang akan menjadi kiper besok. Kami mendengar setelah pertandingan melawan Augsburg bahwa dia merasakan sesuatu. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi karena dia tidak bisa berlatih kemarin maupun hari ini, tidak masuk akal mengambil risiko yang tidak perlu. Saya tidak tahu apakah dia akan masuk skuad besok. Apakah dia akan menjadi starter? Kemungkinan besar tidak. Setelah itu, kami akan melihat perkembangan selanjutnya," jelas Kompany, seperti dikutip Kicker.
- Getty Images Sport
Keselamatan jadi prioritas utama bagi kiper veteran
Pelatih asal Belgia itu menegaskan bahwa keputusan untuk menahan pemain berusia 40 tahun tersebut sepenuhnya merupakan langkah pencegahan agar masalah fisiknya tidak bertambah parah. Meski semula Neuer diperkirakan bisa bergabung dengan skuad untuk berlatih, rasa tidak nyaman yang belum hilang membuat staf mempertimbangkan kembali rencana itu dan mengambil langkah yang lebih hati-hati. Kompany menekankan kebijakan untuk tidak mengambil risiko sama sekali, seraya memastikan klub tidak akan terburu-buru mengembalikan Manu ke lapangan sampai ia merasa benar-benar bugar dan berada dalam kondisi 100 persen.
"Manu berada di sini karena perkembangan situasinya. Kami pikir dia bisa berlatih hari ini. Saya tidak ingin menyebutnya cedera, tetapi ketika Anda merasakan sesuatu dan itu tidak kunjung membaik, pada titik tertentu Anda sadar bahwa kami perlu melakukan sesuatu. Kami akan melakukannya dengan tidak mengambil risiko jika dia tidak merasa berada dalam kondisi 100 persen," tambahnya.
Urbig siap menjadi pusat perhatian
Dengan Neuer absen, Urbig siap mencatatkan penampilan ketiganya musim ini bersama raksasa Jerman tersebut. Kiper muda itu menunjukkan perkembangan pesat belakangan ini setelah menjalani debut seniornya bersama tim nasional pada jeda internasional. Kesempatan tampil sebagai starter melawan Viking FK dipandang sebagai tonggak penting dalam perkembangannya sejak bergabung dari Koln. Staf pelatih pun sepenuhnya yakin ia mampu tampil di laga besar.
Kompany memuji perkembangan pemain muda itu di bawah bimbingannya di Bavaria. “Perkembangannya sesuai rencana. Ia telah mendapatkan menit bermain yang ingin kami berikan untuk perkembangannya. Ia sudah bermain di final kompetisi piala dan beberapa pertandingan Liga Champions. Pemanggilannya ke tim nasional kali ini merupakan hasil langsung dari perkembangan tersebut. Setiap menit bermain bermanfaat bagi perkembangannya,” kata sang pelatih kepala.
- AFP
Musiala menambah panjang daftar cedera Bayern
Neuer bukan satu-satunya pemain penting yang absen dalam lawatan ke SR-Bank Arena. Jamal Musiala juga masih menjalani perawatan. Gelandang serang itu saat ini menepi akibat cedera paha, sehingga pilihan yang tersedia bagi staf pelatih semakin terbatas. Dengan absennya dua sosok paling berpengaruh di tim, pemain lain diharapkan tampil lebih baik saat menghadapi Viking, yang menyatakan percaya diri menghadapi lini serang pimpinan Harry Kane ketimbang Erling Haaland.
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