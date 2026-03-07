Manuel Neuer absen dalam pertandingan penting Liga Champions dan Bundesliga setelah Bayern Munich mengetahui tingkat keparahan cedera betisnya

Waktu yang tidak tepat bagi tim Vincent Kompany, seperti dilaporkan Sky, Neuer kini secara resmi dinyatakan tidak bisa bermain dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta pada Selasa depan. Kiper senior tersebut merasa tidak nyaman selama babak pertama pertandingan melawan Gladbach dan digantikan pada jeda babak. Meskipun staf pelatih awalnya berharap langkah tersebut hanya sebagai tindakan pencegahan, hasil pemindaian selanjutnya menunjukkan kerusakan otot yang akan membuatnya absen dalam perjalanan krusial ke Italia. Ada kemungkinan besar ia juga akan absen dalam leg kedua di Munich pada 18 Maret.