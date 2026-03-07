AFP
Diterjemahkan oleh
Manuel Neuer absen dalam pertandingan penting Liga Champions dan Bundesliga setelah Bayern Munich mengetahui tingkat keparahan cedera betisnya
Diagnosis medis resmi telah dikonfirmasi.
Seperti yang dilaporkan oleh berbagai media, klub resmi mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan situasi tersebut. Kemunduran terbaru ini terjadi setelah cedera betis yang dialami Neuer memaksanya absen dalam beberapa pertandingan penting, terutama pertandingan Klassiker melawan Borussia Dortmund pada 28 Februari, yang dimenangkan Bayern dengan skor 3-2. Mengenai situasi saat ini, klub memberikan pembaruan pada Sabtu yang berbunyi: "Manuel Neuer mengalami robekan serat otot kecil di betis kirinya selama pertandingan Bundesliga melawan Monchengladbach pada Jumat malam dan akan absen untuk sementara waktu. Hal ini merupakan hasil dari pemeriksaan mendalam oleh departemen medis."
- Getty Images Sport
Pukulan telak Liga Champions
Waktu yang tidak tepat bagi tim Vincent Kompany, seperti dilaporkan Sky, Neuer kini secara resmi dinyatakan tidak bisa bermain dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Atalanta pada Selasa depan. Kiper senior tersebut merasa tidak nyaman selama babak pertama pertandingan melawan Gladbach dan digantikan pada jeda babak. Meskipun staf pelatih awalnya berharap langkah tersebut hanya sebagai tindakan pencegahan, hasil pemindaian selanjutnya menunjukkan kerusakan otot yang akan membuatnya absen dalam perjalanan krusial ke Italia. Ada kemungkinan besar ia juga akan absen dalam leg kedua di Munich pada 18 Maret.
Tantangan domestik yang akan datang
Di luar Eropa, Bayern akan menghadapi jadwal domestik yang berat tanpa kapten mereka, termasuk laga melawan Bayer Leverkusen pada akhir pekan depan. Tim medis akan memantau proses pemulihannya dengan ketat, dengan target kembalinya setelah jeda internasional. Jika rehabilitasi berjalan sesuai jadwal yang direncanakan, tujuan utamanya adalah agar pemain internasional Jerman tersebut kembali dalam kondisi 100 persen fit untuk laga melawan Freiburg pada 4 April, memastikan ia siap untuk sprint akhir musim ini.
- AFP
Kompany tetap berhati-hati.
Pelatih kepala Vincent Kompany langsung mengutarakan kekhawatirannya setelah peluit akhir berbunyi pada Jumat, mengingat jeda yang sangat singkat antara pertandingan. Berbicara kepada Sky setelah pertandingan, Kompany mengatakan: "Manu merasa ada sedikit ketidaknyamanan di betisnya. Jeda hingga pertandingan berikutnya sangat singkat. Saya tidak ingin terlalu banyak berspekulasi saat ini. Mari kita lihat apa yang terjadi." Dengan diagnosis yang telah dikonfirmasi, manajer kini harus mengandalkan opsi cadangannya untuk periode krusial ini.
Iklan