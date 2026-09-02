Berbicara kepada situs resmi Fulham setelah kepindahannya ke sepakbola Inggris, Angel mengungkapkan kegembiraannya: "Rasanya luar biasa bisa menandatangani kontrak dengan klub legendaris seperti Fulham, yang tertua di London, dan bersaing di liga seperti Premier League, tempat setiap pemain bermimpi bermain pada suatu titik dalam karier mereka. Saya juga tak sabar merasakan gairah para penggemar, dan secara khusus para pendukung kami sendiri di Craven Cottage."