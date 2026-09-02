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Manuel Angel mengikuti dua pemain Real Madrid ke Fulham saat Alvaro Arbeloa menuntaskan pembajakan ketiganya dari Bernabeu
Gelandang merampungkan kepindahan ke Fulham
Fulham telah menuntaskan perekrutan permanen Angel dari Madrid dalam kesepakatan senilai £3 juta, dengan raksasa Spanyol itu mempertahankan klausul penjualan kembali sebesar 50%. Gelandang berusia 22 tahun itu telah meneken kontrak tiga tahun di Craven Cottage, menyusul Gonzalo Garcia dan Cesar Palacios untuk bereuni dengan mantan pelatih Real Madrid Arbeloa. Perekrutan mantan pemain timnas junior Spanyol itu menjadi langkah cerdas untuk memperkuat kedalaman lini tengah Fulham.
- Getty Images Sport
Angel menikmati tantangan di London
Berbicara kepada situs resmi Fulham setelah kepindahannya ke sepakbola Inggris, Angel mengungkapkan kegembiraannya: "Rasanya luar biasa bisa menandatangani kontrak dengan klub legendaris seperti Fulham, yang tertua di London, dan bersaing di liga seperti Premier League, tempat setiap pemain bermimpi bermain pada suatu titik dalam karier mereka. Saya juga tak sabar merasakan gairah para penggemar, dan secara khusus para pendukung kami sendiri di Craven Cottage."
Perekrutan baru memperkuat skuad
Selain Angel, Fulham mendatangkan gelandang Swedia Hugo Larsson dari Eintracht Frankfurt dengan status pinjaman awal disertai kewajiban membeli senilai £18,3 juta pada musim panas tahun depan. Lini pertahanan juga diperkuat dengan kedatangan bek tengah Austria David Affengruber dari Elche dengan kontrak empat tahun yang mencakup opsi perpanjangan selama satu tahun. Masuknya talenta internasional mapan ini menegaskan ambisi agresif klub untuk membangun skuad kompetitif di kasta tertinggi.
- Getty Images Sport
Arbeloa membidik poin pertama
Fulham menjamu rival sesama London, Crystal Palace di Craven Cottage pada Sabtu untuk laga ketiga mereka di Premier League musim ini. Pasukan Arbeloa bertekad meraih poin pertama setelah menelan kekalahan beruntun dari Chelsea dan Sunderland. Duel derby ini menghadirkan kesempatan langsung bagi para pemain anyar klub untuk menunjukkan peran mereka dan membantu Fulham keluar dari zona bahaya.
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