Transisi dari Premier League ke Serie A menuntut penyesuaian taktik yang tajam, terutama saat masuk ke sistem pilihan Cristian Chivu. Stones sudah memberi dampak dengan mencetak gol dalam laga uji coba pramusim melawan Real Betis, tetapi pemain internasional Swiss itu mencatat bahwa perpindahan dari formasi empat bek ke struktur pertahanan khas Inter melibatkan proses adaptasi yang juga harus ia kuasai sendiri saat datang tahun lalu.

"Secara fisik, Anda datang dari Premier League dengan persiapan yang sudah sangat baik. Namun, secara taktik, itu berbeda. Saya bermain bersama Stones di City dalam formasi empat bek, dan saya harus beradaptasi. Bagi saya, itu terjadi cukup cepat, dan saya tahu John: dia bisa melakukan segalanya dan dia juga tidak akan mengalami masalah. Jelas, dia akan membutuhkan bantuan dari rekan-rekan setim dan staf, tetapi dia berakhir di tempat yang tepat," kata Akanji kepada La Gazzetta dello Sport.