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Manuel Akanji menjagokan John Stones untuk bersinar di Inter saat bintang Swiss itu mengungkap misi pribadinya untuk membantu mantan pemain Manchester City tersebut
Stones didukung untuk menguasai taktik Italia
Transisi dari Premier League ke Serie A menuntut penyesuaian taktik yang tajam, terutama saat masuk ke sistem pilihan Cristian Chivu. Stones sudah memberi dampak dengan mencetak gol dalam laga uji coba pramusim melawan Real Betis, tetapi pemain internasional Swiss itu mencatat bahwa perpindahan dari formasi empat bek ke struktur pertahanan khas Inter melibatkan proses adaptasi yang juga harus ia kuasai sendiri saat datang tahun lalu.
"Secara fisik, Anda datang dari Premier League dengan persiapan yang sudah sangat baik. Namun, secara taktik, itu berbeda. Saya bermain bersama Stones di City dalam formasi empat bek, dan saya harus beradaptasi. Bagi saya, itu terjadi cukup cepat, dan saya tahu John: dia bisa melakukan segalanya dan dia juga tidak akan mengalami masalah. Jelas, dia akan membutuhkan bantuan dari rekan-rekan setim dan staf, tetapi dia berakhir di tempat yang tepat," kata Akanji kepada La Gazzetta dello Sport.
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Akanji membimbing Stones di San Siro
Pemain berusia 31 tahun itu mengungkapkan bahwa ia secara pribadi mengawasi proses adaptasi Stones setelah sang bek tiba dari Man City. Keduanya menjalin ikatan kuat selama bermain bersama di Premier League, dan kini Akanji berperan sebagai pemandu, penerjemah, sekaligus teman untuk membantu Stones menavigasi kompleksitas sepak bola dan budaya Italia. Reuni mereka didahului momen kebetulan yang luar biasa yang melibatkan keluarga mereka bahkan sebelum kesepakatan itu rampung.
"Lucu, karena hanya beberapa jam sebelum kedatangannya dikonfirmasi, saya dan istri saya bertemu istrinya di pantai di Ibiza. Murni kebetulan," ungkapnya. "Kami berteman, dan kami pernah berlibur bersama, lalu dia mengatakan kepada kami: 'Saya rasa kami akan datang...' Beberapa jam kemudian, di rumah, saya melihat pesan dari John. Sekarang saya mencoba memperkenalkannya kepada Inter. Saya menjelaskan segalanya kepadanya; saya mencoba menerjemahkan; tempo hari saya bahkan membawanya ke restoran. Tetapi dia anak yang hebat; dia akan cepat beradaptasi."
Membangun tembok pertahanan yang tangguh
Inter telah memperkuat lini belakang mereka secara signifikan, dengan kembalinya Benjamin Pavard dari masa peminjaman di Marseille yang semakin menambah persaingan untuk mendapatkan tempat. Bagi Akanji, kedalaman skuad ini sangat penting jika Inter ingin memperbaiki performa mereka sebelumnya di kompetisi Eropa dan menantang gelar Liga Champions. Bek tersebut menegaskan bahwa persaingan internal di Appiano Gentile menjadi katalis untuk peningkatan individu dan kolektif.
"Itulah yang kami butuhkan untuk bersaing bukan hanya di Italia, tetapi juga di Liga Champions. Kami memiliki pertahanan yang tangguh, salah satu yang terbaik, dan skuad yang hebat: di setiap posisi, ada setidaknya dua pemain yang luar biasa. Sekarang kami perlu mengintegrasikan para pemain baru ke dalam sistem, tetapi persaingan dalam latihan akan tinggi, dan itu akan membuat semua orang menjadi lebih baik," komentarnya.
- Getty Images
Persiapan mental dan musim yang akan datang
Akanji memanfaatkan jeda musim panas untuk menyegarkan kembali mentalnya, bahkan memperkenalkan gaya rambut baru untuk musim mendatang. Di usia 31 tahun, ia merasa tetap bugar seperti sebelumnya dan antusias menyambut dimulainya musim Serie A melawan Monza. Persiapannya dilakukan dengan sangat teliti, menggabungkan latihan individu dengan sesi bersama tim untuk memastikan dirinya siap menghadapi kerasnya kasta tertinggi sepakbola Italia.
"Saya rasa tidak akan butuh waktu lama untuk kembali 100%, karena saya berlibur selama tiga minggu dan, seperti biasanya, saya tetap berlatih. Awalnya, saya banyak berlari dan latihan di gym, dan sejak rekan-rekan setim saya kembali dari tur, kami telah berlatih bersama di lapangan. Sekarang saya tidak sabar untuk benar-benar serius menghadapi Monza: musim baru adalah awal yang baru lagi," pungkasnya.
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