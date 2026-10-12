Italy Photo Press
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Manuel Akanji membuat pengakuan berani soal Yann Sommer jelang duel di San Siro: “Kami tidak akan berteman!”
Akanji incar kemenangan krusial di San Siro dalam kompetisi Eropa
Bek Inter Milan Manuel Akanji berbicara kepada wartawan di Inter Training Centre menjelang laga matchday kedua Liga Champions UEFA melawan Club Brugge. Inter menjamu klub Belgia itu di San Siro dengan target meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi Eropa musim ini setelah kalah dari Real Madrid pada matchday pembuka.
Akanji menekankan pentingnya finis di delapan besar klasemen fase liga yang baru agar lolos langsung ke fase gugur.
Bek tengah asal Swiss itu menegaskan skuad harus fokus sepenuhnya pada pertandingan hari Selasa sebelum memikirkan laga-laga Eropa berikutnya.
- Geisser
Persahabatan dengan Yann Sommer untuk sementara dikesampingkan
Akanji mengungkapkan bahwa ia baru-baru ini bertukar pesan dengan kiper Club Brugge, Yann Sommer, yang menghabiskan tiga musim di Inter sebelum pindah ke Belgia. "Saya berbicara dengannya dua hari lalu. Selama 90 menit besok, kami tidak akan berteman, tetapi begitulah sepakbola," kata Akanji.
"Yann tetap teman baik saya, tetapi besok satu-satunya hal yang penting bagi kami adalah memenangkan pertandingan."
"Saya rasa kami berada dalam kondisi yang baik sebagai tim. Di liga, kami hanya sekali imbang dan memenangkan pertandingan lainnya. Satu-satunya kekalahan kami musim ini terjadi saat melawan Real Madrid."
Rotasi skuad dan fokus pada Manchester City
Menanggapi performa impresif Inter di kompetisi domestik dan kedalaman skuadnya, Akanji menyoroti peran rotasi dalam menjaga level performa tetap tinggi di semua kompetisi. "Kami melakukan beberapa perubahan dan rotasi pada akhir pekan, tetapi mereka yang bermain tampil sangat baik, dan kami membawa pulang kemenangan," jelas Akanji.
"Penting bagi semua pemain untuk berada dalam kondisi terbaik agar semuanya bisa berkontribusi."
Ketika ditanya tentang mantan klubnya, Manchester City, Akanji menambahkan: "Saya masih berhubungan dengan teman-teman saya di City, tetapi fokus saya sepenuhnya tertuju pada Inter, pertandingan yang harus kami jalani, dan target kami."
- SOPA Images
Pendekatan satu pertandingan demi satu pertandingan di Eropa
Memasuki musim keduanya di Inter, Akanji tetap yakin dengan arah perkembangan klub setelah meraih dua trofi domestik musim lalu. Meski proyeksi menunjukkan 16 poin bisa cukup untuk mengamankan posisi delapan besar, bek tersebut menolak anggapan bahwa laga ini harus dihadapi dengan tekanan besar.
“Saya tidak ingin menghadapi pertandingan dengan cara pandang seperti itu,” pungkas Akanji.
“Kami masih punya enam pertandingan lagi di grup, jadi saya tidak bisa menyebut ini laga hidup-mati. Namun, kami ingin menang di hadapan para suporter kami.”
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