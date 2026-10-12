Bek Inter Milan Manuel Akanji berbicara kepada wartawan di Inter Training Centre menjelang laga matchday kedua Liga Champions UEFA melawan Club Brugge. Inter menjamu klub Belgia itu di San Siro dengan target meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi Eropa musim ini setelah kalah dari Real Madrid pada matchday pembuka.

Akanji menekankan pentingnya finis di delapan besar klasemen fase liga yang baru agar lolos langsung ke fase gugur.

Bek tengah asal Swiss itu menegaskan skuad harus fokus sepenuhnya pada pertandingan hari Selasa sebelum memikirkan laga-laga Eropa berikutnya.