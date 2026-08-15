Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan winger Manchester United Jadon Sancho lebih memilih pindah ke luar negeri di tengah minat dari Premier League
Sancho mempertimbangkan opsi di Eropa
Menurut BBC Sport, Sancho memprioritaskan kepindahan ke luar negeri meski menerima pendekatan konkret dari sejumlah klub Premier League. Winger berusia 26 tahun itu kini tersedia dengan status bebas transfer dan sedang mempertimbangkan pilihannya enam pekan setelah kontraknya dengan United resmi berakhir. Raksasa Bundesliga Dortmund, tempat sang penyerang sebelumnya mencatatkan 158 penampilan dalam dua periode, memimpin perburuan untuk mendapatkan tanda tangannya.
- Getty Images Sport
Winger mengincar awal baru
Penyerang itu, yang didatangkan dengan biaya £73 juta saat tiba di Old Trafford pada 2021, menginginkan tantangan baru di luar sepak bola Inggris sambil tetap terbuka untuk mengevaluasi semua peluang realistis.
Musim lalu, ia tampil 39 kali selama masa peminjaman bersama Aston Villa, membantu tim asuhan Unai Emery mengamankan tiket Liga Champions sekaligus mengangkat trofi Liga Europa. Penampilan singkatnya di penghujung laga final melawan Freiburg menjadi final Eropa ketiganya secara beruntun dalam tiga tahun terakhir, setelah sebelumnya tampil di partai penentuan kompetisi antarklub Eropa bersama Dortmund dan Chelsea.
Masa peminjaman terbaru dievaluasi
Menentukan destinasi berikutnya menjadi persimpangan krusial dalam kariernya setelah dua masa peminjaman beruntun di kasta teratas sepakbola Inggris. Pada musim 2024-25, pemain internasional Inggris itu mencatatkan 41 penampilan saat dipinjamkan ke Chelsea. Namun, jajaran petinggi Stamford Bridge memilih untuk tidak mempermanenkannya, yang memicu penalti pembatalan senilai £5 juta untuk mengakhiri kewajiban pembelian mereka dan memulangkannya ke Manchester.
- DeFodi Images
Sancho membangun kebugaran pramusim
Saat ini Sancho menjaga kebugaran fisiknya dengan berlatih bersama tim non-liga Flixton sementara negosiasi mengenai langkah berikutnya terus berlangsung di belakang layar. Dengan liga-liga utama Eropa sudah berjalan atau akan segera dimulai, winger itu berpacu dengan waktu untuk bergabung dengan skuad baru sebelum jendela transfer musim panas ditutup. Keputusan yang akan diambilnya nanti akan sangat penting untuk menghidupkan kembali kariernya di level tertinggi dan membantunya kembali masuk dalam persaingan di level internasional.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami