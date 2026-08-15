Mantan winger Manchester United Jadon Sancho lebih memilih pindah ke luar negeri di tengah minat dari Premier League

Penyerang itu, yang didatangkan dengan biaya £73 juta saat tiba di Old Trafford pada 2021, menginginkan tantangan baru di luar sepak bola Inggris sambil tetap terbuka untuk mengevaluasi semua peluang realistis.

Musim lalu, ia tampil 39 kali selama masa peminjaman bersama Aston Villa, membantu tim asuhan Unai Emery mengamankan tiket Liga Champions sekaligus mengangkat trofi Liga Europa. Penampilan singkatnya di penghujung laga final melawan Freiburg menjadi final Eropa ketiganya secara beruntun dalam tiga tahun terakhir, setelah sebelumnya tampil di partai penentuan kompetisi antarklub Eropa bersama Dortmund dan Chelsea.