Berbicara di podcast Jamie Vardy pekan ini, Dean mengungkapkan bahwa ia menjalani tantangan rahasia selama kariernya selama 22 tahun sebagai wasit di level tertinggi. Menurut The Guardian, organisasi perwasitan Pro Ref dibuat bingung oleh klaim tersebut.

Dean menyatakan: "Kami biasa berkata, 'Kami akan memulai sekarang. Oke, lihat berapa lama kami bisa berjalan tanpa meniup peluit.' Saya pernah melakukan itu beberapa kali di Premier League, tentu sebelum VAR, [saya] berjalan 20, 25 menit tanpa meniup peluit." Ia menambahkan: "Saya juga biasa melakukan hal lain. Saya biasa berdiri di lingkaran tengah, lihat berapa lama saya bisa tetap di lingkaran tengah sebelum harus keluar. Itu cuma saya bercanda. Saya pernah mencapai sekitar 15 menit."