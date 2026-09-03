AFP
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Mantan wasit Premier League Mike Dean memicu kemarahan setelah mengaku melakukan tantangan rahasia saat pertandingan berlangsung
Dean mengaku melakukan aksi aneh di lapangan
Berbicara di podcast Jamie Vardy pekan ini, Dean mengungkapkan bahwa ia menjalani tantangan rahasia selama kariernya selama 22 tahun sebagai wasit di level tertinggi. Menurut The Guardian, organisasi perwasitan Pro Ref dibuat bingung oleh klaim tersebut.
Dean menyatakan: "Kami biasa berkata, 'Kami akan memulai sekarang. Oke, lihat berapa lama kami bisa berjalan tanpa meniup peluit.' Saya pernah melakukan itu beberapa kali di Premier League, tentu sebelum VAR, [saya] berjalan 20, 25 menit tanpa meniup peluit." Ia menambahkan: "Saya juga biasa melakukan hal lain. Saya biasa berdiri di lingkaran tengah, lihat berapa lama saya bisa tetap di lingkaran tengah sebelum harus keluar. Itu cuma saya bercanda. Saya pernah mencapai sekitar 15 menit."
- AFP
Agbonlahor melontarkan penilaian pedas terhadap mantan ofisial
Pengungkapan tersebut tidak diterima dengan baik oleh para mantan pemain yang berada di lapangan saat Dean menjadi wasit. Mantan penyerang Aston Villa, Gabriel Agbonlahor, dibuat geram oleh pengakuan itu dan melontarkan kritik keras kepada sang wasit di talkSPORT.
Agbonlahor berkata: "Saya sama sekali tidak pernah akur dengan Mike Dean. Dia tipe wasit yang membalas omongan pemain. Dia punya kesombongan itu. Satu kata untuk menggambarkannya. Saya akan bilang dia itu tolol. Itu kata yang paling tepat untuknya. Saya sekarang cuma teringat lagi ke pertandingan-pertandingan dan berpikir, Anda memimpin pertandingan lalu menjadikannya bahan bercandaan."
Dampak pertandingan rahasia terhadap keputusan pertandingan
Agbonlahor juga mempertanyakan lebih jauh bagaimana tantangan pribadi ini mungkin memengaruhi keputusan-keputusan penting dalam laga-laga krusial Premier League. Tanpa jaring pengaman teknologi modern untuk mengoreksi kesalahan di lapangan, mantan striker itu menilai minimnya pergerakan sang wasit bisa dengan mudah mengubah hasil pertandingan.
Agbonlahor menambahkan: "Seperti, 'Oh oke, saya ingin mengalahkan teman saya yang sempat bercanda sedikit dengan saya. Berapa lama kami bisa berjalan tanpa meniup peluit atau meninggalkan lingkaran tengah?' Wasit seharusnya bergerak naik turun lapangan agar mereka tidak melewatkan apa pun, saat itu belum ada VAR. Jadi Anda mungkin melewatkan penalti atau tendangan bebas karena ingin bercanda dan tetap berada di lingkaran tengah."
- Getty Images Sport
Apa langkah berikutnya untuk Dean dan badan wasit?
Menyusul blunder hubungan masyarakat terbaru ini, Dean kemungkinan akan menghadapi sorotan yang lebih besar terkait penampilannya di media dan peran punditnya di masa depan. Sementara Pro Ref belum mengeluarkan pernyataan resmi, mereka tanpa ragu akan berharap bisa menjaga jarak dari komentar-komentar ini. Para penggemar akan mengamati dengan saksama untuk melihat apakah ada tindakan lebih lanjut yang diambil terhadap mantan wasit tersebut atas pengakuan kontroversialnya.
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