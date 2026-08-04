Wasit asal Inggris, Taylor, memulai babak baru dalam kariernya dengan mengambil peran sebagai direktur perwasitan elite di Federasi Sepak Bola Turki. Penunjukan ini datang hanya beberapa pekan setelah pria 47 tahun itu mengumumkan pensiun dari tugas perwasitan, menutup karier cemerlang selama 20 tahun yang membuatnya memimpin 668 pertandingan domestik profesional dan bertugas di turnamen-turnamen besar termasuk Euro 2020 serta Piala Dunia 2022 dan 2026.

Kantor hukum Trinity Chambers mengonfirmasi peran baru Taylor kepada Press Association, dengan pengacara Fraser Williamson bertindak atas namanya. Dalam jabatan penting ini, Taylor ditugaskan memimpin pengembangan strategis dan teknis perwasitan elite di Federasi Sepak Bola Turki.

Membahas penunjukan tersebut, Taylor menyampaikan antusiasmenya untuk tantangan di depan dengan mengatakan: "Saya senang bergabung dengan Federasi Sepak Bola Turki dan menantikan kesempatan yang ada di depan. Bertugas di level elite adalah sebuah kehormatan besar, tetapi tekanannya sangat intens dan sorotannya terus-menerus.