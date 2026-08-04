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Mantan wasit Premier League Anthony Taylor mendapat pekerjaan baru besar di Turki hanya beberapa hari setelah pensiun dari perwasitan
Taylor menuju Turki untuk tantangan baru
Wasit asal Inggris, Taylor, memulai babak baru dalam kariernya dengan mengambil peran sebagai direktur perwasitan elite di Federasi Sepak Bola Turki. Penunjukan ini datang hanya beberapa pekan setelah pria 47 tahun itu mengumumkan pensiun dari tugas perwasitan, menutup karier cemerlang selama 20 tahun yang membuatnya memimpin 668 pertandingan domestik profesional dan bertugas di turnamen-turnamen besar termasuk Euro 2020 serta Piala Dunia 2022 dan 2026.
Kantor hukum Trinity Chambers mengonfirmasi peran baru Taylor kepada Press Association, dengan pengacara Fraser Williamson bertindak atas namanya. Dalam jabatan penting ini, Taylor ditugaskan memimpin pengembangan strategis dan teknis perwasitan elite di Federasi Sepak Bola Turki.
Membahas penunjukan tersebut, Taylor menyampaikan antusiasmenya untuk tantangan di depan dengan mengatakan: "Saya senang bergabung dengan Federasi Sepak Bola Turki dan menantikan kesempatan yang ada di depan. Bertugas di level elite adalah sebuah kehormatan besar, tetapi tekanannya sangat intens dan sorotannya terus-menerus.
- Getty
Menjalani periode yang penuh gejolak bagi perwasitan Turki
Kedatangan Taylor di Istanbul terjadi pada momen krusial bagi sepak bola Turki, yang dalam beberapa bulan terakhir diguncang kontroversi besar. Federasi Sepak Bola Turki telah berupaya memulihkan reputasinya setelah skandal taruhan besar yang mencuat pada musim gugur tahun lalu.
Presiden organisasi tersebut, Ibrahim Haciosmanoglu, vokal menyuarakan keinginannya untuk merombak sistem saat ini demi memastikan transparansi dan integritas. Dorongan reformasi ini membuat perekrutan seorang ofisial dengan rekam jejak internasional seperti Taylor menjadi prioritas utama federasi, saat mereka berupaya melewati penyelidikan yang mengungkap masalah meluas di kalangan ofisial pertandingan.
Berbicara soal kondisi sepak bola di Turki, Haciosmanoglu sebelumnya menyoroti perlunya perombakan total. "Jika kita ingin membawa sepak bola Turki ke tempat yang semestinya, kita harus membersihkan kotoran apa pun yang ada," ujarnya.
Karier legendaris berakhir
Bulan lalu, Taylor, yang promosi ke Premier League pada 2010, merefleksikan keputusannya untuk pensiun dari tugas aktif sebagai wasit setelah dua dekade di level tertinggi. Ia mengonfirmasi pensiun dari profesi wasit dengan berlaku segera, mengakhiri karier yang mencakup 831 pertandingan sepanjang total 20 tahun.
Ofisial berusia 47 tahun itu, yang memulai perjalanannya sebagai petugas penjara sebelum masuk Football League pada 2006, memimpin pertandingan terakhirnya pada 6 Juli 2026, saat mengawasi kemenangan 1-0 Spanyol atas Portugal di babak 16 besar Piala Dunia.
Taylor menyoroti tekanan besar yang datang bersama status sebagai ofisial elite di era modern saat membahas keputusannya untuk mundur. "Memimpin pertandingan di level elite merupakan sebuah kehormatan besar, tetapi tekanannya sangat intens dan sorotannya terus-menerus. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk menepi dan menatap transisi ke babak berikutnya dalam karier saya," kata Taylor.
- Getty
Penghormatan dari komunitas wasit
Karier gemilangnya membuat ia mendapat pujian tinggi, dengan kepala perwasitan di Pro Ref, Howard Webb, menggambarkan Taylor sebagai "salah satu ofisial terbaik dan tersukses yang pernah dihasilkan sepakbola Inggris".
Webb memimpin penghormatan untuk ofisial kelahiran Wythenshawe itu, seraya mengakui kekosongan besar yang akan ditinggalkan kepergian Taylor di kasta tertinggi sepakbola Inggris. "Anthony telah menjadi sosok yang luar biasa bagi permainan ini selama bertahun-tahun, baik di level domestik maupun di panggung internasional," kata Webb. "Ia berulang kali dipercaya untuk memimpin laga-laga terbesar."
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