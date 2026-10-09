Gianluca Rocchi memulai debut sebagai komentator baru DAZN untuk musim Serie A Enilive 2026-27, dengan membagikan kepada publik pengalamannya yang ditempa di level tertinggi sepakbola Italia dan internasional. Mantan wasit sekaligus Kepala CAN untuk Serie A dan Serie B itu akan menjadi salah satu sosok tetap di Fuoriclasse powered by Haier, acara Minggu malamDAZNyang dipandu Diletta Leotta.
Mantan wasit dan Penanggung Jawab CAN untuk Serie A dan Serie B, Gianluca Rocchi, bergabung dengan tim talenta DAZN
BAKAT BARU
Dimulainya kembali liga setelah jeda tim nasional akan menandai debutnya sebagai talenta baru DAZN: pada Minggu, 11 Oktober, untuk Cagliari-Juventus pukul 20.45 yang tayang eksklusif di DAZN, mantan wasit tersebut - yang memiliki 529 pertandingan yang dipimpinnya sepanjang karier, termasuk satu final Liga Europa, satu final Piala Super Eropa, satu final Coppa Italia, dan satu final Piala Super Italia, serta yang berkesempatan melihat dari dekat banyak juara besar - akan berada di studio dalam tayangan pascapertandingan bersama Andrea Stramaccioni, Valon Behrami, dan Andrea Marinozzi.
Perdebatan makin seru
“Saya ingin berterima kasih kepada DAZN atas kesempatan baru ini. Saya selalu senang menghadapi tantangan baru dan yang satu ini sangat membuat saya antusias, karena akan memungkinkan saya membahas salah satu gairah terbesar saya, sepak bola, dari segala sudut. Saya tidak sabar untuk kembali memulai dan menguji diri saya dalam peran yang berbeda dari yang biasa saya jalani, sembari mendampingi para penggemar juga dalam pembacaan yang lebih teknis atas dinamika permainan yang dapat memengaruhi keputusan wasit,” komentar Gianluca Rocchi.
Kehadirannya akan memperkaya perdebatan dengan analisis, komentar, dan ulasan mendalam tentang para protagonis yang turun ke lapangan, tentangtema-tema utama liga dan dinamika yang mewarnai setiap pekan Serie A.
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