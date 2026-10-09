Mantan wasit dan Penanggung Jawab CAN untuk Serie A dan Serie B, Gianluca Rocchi, bergabung dengan tim talenta DAZN

“Saya ingin berterima kasih kepada DAZN atas kesempatan baru ini. Saya selalu senang menghadapi tantangan baru dan yang satu ini sangat membuat saya antusias, karena akan memungkinkan saya membahas salah satu gairah terbesar saya, sepak bola, dari segala sudut. Saya tidak sabar untuk kembali memulai dan menguji diri saya dalam peran yang berbeda dari yang biasa saya jalani, sembari mendampingi para penggemar juga dalam pembacaan yang lebih teknis atas dinamika permainan yang dapat memengaruhi keputusan wasit,” komentar Gianluca Rocchi.

Kehadirannya akan memperkaya perdebatan dengan analisis, komentar, dan ulasan mendalam tentang para protagonis yang turun ke lapangan, tentangtema-tema utama liga dan dinamika yang mewarnai setiap pekan Serie A.