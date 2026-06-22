Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan striker Manchester United dan Monaco, Anthony Martial, mengincar kepindahan kembali ke Ligue 1 setelah menyetujui pemutusan kontraknya dengan klub Liga MX, Monterrey
Masa tugas yang penuh mimpi buruk di Amerika Utara berakhir lebih awal
Penyerang asal Prancis tersebut, yang kontraknya dengan Monterrey semula dijadwalkan berlaku hingga 2027, telah mencapai kesepakatan bersama untuk membatalkan kontraknya setelah masa-masa yang hanya bisa digambarkan sebagai periode yang mengecewakan di Liga MX.
Pengalaman pemain berusia 30 tahun ini di Meksiko terbukti menjadi beban yang berat. Setelah tiba pada September lalu menyusul masa bermain singkatnya bersama AEK Athens, mantan pencetak gol Manchester United ini tak pernah berhasil menonjol saat membela Rayados. Dengan catatan yang minim, yakni hanya satu gol dan tiga assist dalam 20 penampilan, penyerang ini dengan cepat menjadi sasaran kritik di negara tersebut.
- Getty Images Sport
Martial berupaya kembali ke Ligue 1
Martial sedang mengamati pasar transfer dengan satu tujuan yang sangat jelas: kembali ke kasta tertinggi sepak bola Prancis. Yakin bahwa ia masih memiliki kualitas yang diperlukan untuk bersaing di Ligue 1, tim manajemennya telah bekerja tanpa henti di belakang layar untuk mencari klub yang cocok.
Menurut Foot Mercato, namanya telah ditawarkan kepada beberapa direktur olahraga di seluruh Prancis segera setelah pemutusan kontraknya di Meksiko resmi diumumkan. Namun, ada hambatan signifikan yang harus diatasi; ekspektasi gaji sang pemain dan statistiknya yang terus menurun dalam beberapa musim terakhir secara alami telah meredam minat beberapa klub potensial.
Nice muncul sebagai destinasi yang menjanjikan
Saat ini, Nice adalah satu-satunya klub yang belum sepenuhnya menutup pintu terhadap peluang di bursa transfer ini. Mereka bergerak dengan hati-hati dan harus terlebih dahulu merampingkan skuad serta mengurangi total beban gaji sebelum dapat secara serius mempertimbangkan langkah tersebut. Masih harus dilihat apakah Allianz Riviera akan menjadi panggung bagi kembalinya sang pemain.
Sudah 11 tahun berlalu sejak kepergiannya yang sensasional dari Monaco ke Manchester United sebagai salah satu penyerang paling menjanjikan di Eropa.
- AFP
Kejatuhan Martial dari puncak kejayaannya
Pemenang Golden Boy 2015 ini menjadi remaja termahal di dunia sepak bola saat pindah ke Old Trafford dari Monaco dengan nilai transfer awal sebesar £36 juta ($48 juta) pada tahun 2015. Ia menghabiskan sembilan tahun bersama Setan Merah, tampil dalam 317 pertandingan, dan mencetak 90 gol. Harapan terhadapnya di Inggris sempat tinggi, namun posisinya di skuad United perlahan-lahan merosot.
Hal itu berujung pada masa peminjaman di Sevilla, yang berlangsung selama musim 2021-22, sebelum ia hengkang secara permanen ke AEK Athens pada tahun 2024 sebagai pemain bebas transfer. Ia hanya menghabiskan satu musim di Yunani, dan pada September 2025 ia memanfaatkan kesempatan untuk berkarier di Meksiko.