Mantan striker Manchester United dan Monaco, Anthony Martial, mengincar kepindahan kembali ke Ligue 1 setelah menyetujui pemutusan kontraknya dengan klub Liga MX, Monterrey

Penyerang asal Prancis tersebut, yang kontraknya dengan Monterrey semula dijadwalkan berlaku hingga 2027, telah mencapai kesepakatan bersama untuk membatalkan kontraknya setelah masa-masa yang hanya bisa digambarkan sebagai periode yang mengecewakan di Liga MX.

Pengalaman pemain berusia 30 tahun ini di Meksiko terbukti menjadi beban yang berat. Setelah tiba pada September lalu menyusul masa bermain singkatnya bersama AEK Athens, mantan pencetak gol Manchester United ini tak pernah berhasil menonjol saat membela Rayados. Dengan catatan yang minim, yakni hanya satu gol dan tiga assist dalam 20 penampilan, penyerang ini dengan cepat menjadi sasaran kritik di negara tersebut.



