Menurut Liverpool Echo, Liverpool telah mengamankan Araujo dengan status pinjaman selama satu musim dari Barcelona, dengan opsi untuk membeli bek tengah tersebut pada musim panas tahun depan dengan nilai sekitar £47 juta.

Meski klub Anfield itu belum secara resmi memperkenalkan bek barunya, Nunez mengambil inisiatif sendiri pada Jumat. Mantan penyerang Liverpool itu, yang hengkang ke Al-Hilal musim panas lalu, menggunakan X untuk membagikan foto bersama sesama pemain Uruguay tersebut. Nunez mengungkapkan rasa cintanya yang besar kepada tim lamanya sambil secara efektif membocorkan kabar transfer besar itu kepada dunia sepak bola, membuat para pendukung senang yang dengan cepat menyadari momen lucunya karena mendahului kanal media resmi.