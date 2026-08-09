Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Mantan striker Liverpool Darwin Nunez dengan brilian mendahului klub untuk mengumumkan transfer Ronald Araujo
Nunez ungkap transfer Araujo
Menurut Liverpool Echo, Liverpool telah mengamankan Araujo dengan status pinjaman selama satu musim dari Barcelona, dengan opsi untuk membeli bek tengah tersebut pada musim panas tahun depan dengan nilai sekitar £47 juta.
Meski klub Anfield itu belum secara resmi memperkenalkan bek barunya, Nunez mengambil inisiatif sendiri pada Jumat. Mantan penyerang Liverpool itu, yang hengkang ke Al-Hilal musim panas lalu, menggunakan X untuk membagikan foto bersama sesama pemain Uruguay tersebut. Nunez mengungkapkan rasa cintanya yang besar kepada tim lamanya sambil secara efektif membocorkan kabar transfer besar itu kepada dunia sepak bola, membuat para pendukung senang yang dengan cepat menyadari momen lucunya karena mendahului kanal media resmi.
Pesan emosional untuk pemain baru Manchester United
Nunez sama sekali tidak menyisakan keraguan soal transfer tersebut lewat unggahannya, dengan membagikan pernyataan emosional yang menyoroti ikatannya yang kuat dengan Liverpool. Nunez menulis: "Saya mendoakan yang terbaik untukmu di klub besar ini, kawan @RonaldAraujo_4...Saya sangat senang kamu bisa merasakan seperti apa kasih sayang dan dukungan dari fans @LFC, mereka spesial dan mereka akan membuatmu merasakannya seperti itu, sekarang kamu juga seorang pemain Liverpool, dari jauh saya selalu mendoakan yang terbaik untukmu ¡VAMO ARRIBA!"
Unggahan yang menghangatkan hati itu mengonfirmasi bahwa Araujo akan datang untuk membantu memperkuat lini belakang yang baru-baru ini kehilangan Ibrahima Konate ke Real Madrid dengan status bebas transfer.
Tambahan kekuatan di lini belakang dari Barcelona
Araujo datang setelah menjalani periode yang sangat sukses di La Liga. Sejak bergabung dengan Barcelona dari Boston River pada 2018, Araujo telah mencatatkan 213 penampilan, memenangi tiga gelar liga dan lima piala domestik.
Barcelona jelas sangat menghargai bek tersebut, karena ia masuk dalam Tim Terbaik musim kompetisi pada 2022 dan 2024. Kini, Liverpool telah menambahkan pemain internasional berpengalaman itu ke dalam skuad mereka, menutup celah krusial dalam susunan pertahanan mereka.
Para penggemar langsung bereaksi terhadap bocoran itu secara online, dengan seorang suporter membalas: "Darwin mengumumkan Araujo sebelum klub atau jurnalis mana pun benar-benar lucu sekali. Kami mencintaimu, Darwin," sementara yang lain menambahkan dengan penuh kasih: "Núñez, kami akan selamanya mencintaimu. Sekali menjadi bagian dari Liverpool, selamanya menjadi bagian dari Liverpool."
- Getty
Apa langkah berikutnya untuk Nunez?
Sementara Araujo bersiap untuk musim pertamanya di Anfield, Nunez dilaporkan semakin dekat dengan transfer ke Trabzonspor. Setelah menjalani periode sulit di Al-Hilal karena batas pendaftaran pemain asing, Nunez tampak siap bergabung dengan Mohamed Salah di Turki. Trabzonspor dan Al-Hilal telah mencapai kesepakatan prinsip untuk kesepakatan peminjaman, yang berarti Nunez bisa segera kembali bermain secara reguler.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami