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Mantan striker Chelsea Michy Batshuayi akan bergabung dengan klub Saudi Pro League setelah 10 penampilan untuk Eintracht Frankfurt
Babak baru di Timur Tengah
Karier nomaden Batshuayi tampaknya akan memasuki babak terbaru ketika penyerang Belgia itu bersiap menukar sepak bola Eropa dengan gemerlap kekayaan Liga Pro Saudi. Setelah menjalani satu setengah musim terakhir bersama Eintracht Frankfurt, sang striker dikabarkan sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk bergabung dengan klub yang namanya masih belum disebutkan di negara Teluk itu, menurut talkSPORT.
Langkah ini akan menjadi klub ke-11 dalam karier profesional Batshuayi, yang semakin menegaskan reputasinya sebagai salah satu pemain pengelana paling produktif di era modern yang pernah tampil di sejumlah liga terbesar di dunia.
Kepindahan ini datang pada saat Batshuayi semakin kesulitan mendapatkan menit bermain di Bundesliga. Sejak bergabung dengan Eintracht Frankfurt pada Februari tahun lalu, ia hanya mencatatkan 10 penampilan di semua kompetisi musim lalu, jumlah yang jauh di bawah ekspektasi untuk pemain dengan pedigree seperti dirinya.
- Getty Images
Merefleksikan warisan Chelsea yang rumit
Batshuayi tetap menjadi sosok yang mengundang rasa penasaran bagi para pendukung Chelsea, setelah memainkan peran kecil namun krusial dalam keberhasilan terbaru klub menjuarai Premier League pada 2017. Selama waktunya di Stamford Bridge, ia mencetak 25 gol dalam 77 penampilan, tetapi hubungannya dengan manajer saat itu, Antonio Conte, terkenal tidak harmonis.
Meski mencetak gol kemenangan melawan West Bromwich Albion untuk memastikan trofi, Batshuayi merasa dirinya tidak pernah benar-benar diberi kesempatan yang adil di bawah pelatih asal Italia itu, yang lebih memilih menggunakan opsi lain meski telah menjanjikan peran penting kepada sang pemain Belgia dalam skema taktiknya.
Berbicara tentang frustrasinya terhadap Conte pada 2022, Batshuayi tidak menahan diri dengan mengatakan: "Conte terus-menerus bertentangan dengan ucapannya sendiri. Dimulai dari kedatangan saya. Dia menelepon saya dan menjelaskan proyeknya. Dia ingin saya bermain dalam lini depan berduet bersama Diego Costa. Apakah saya mempercayainya? Tentu saja, karena Conte memainkan dua penyerang sepanjang kariernya. Kecuali di Chelsea bersama saya. Saya tidak mengerti. Kenyataannya adalah saya terlalu sering dibohongi."
Mencetak sejarah dan menghadapi kontroversi di Turki
Setelah akhirnya meninggalkan Chelsea secara permanen pada 2022, Batshuayi menemukan rumah kedua di Turki, meski perjalanannya ke sana jauh dari kata tenang. Ia awalnya meneken kontrak dengan Fenerbahce setelah rencana kepindahan ke Nottingham Forest kolaps pada hari terakhir bursa transfer.
Namun, kepindahannya berikutnya ke Galatasaray pada 2024 benar-benar mengejutkan dunia sepakbola. Dengan bergabung dengan juara bertahan itu, Batshuayi menjadi pemain non-Turki pertama dalam sejarah yang membela ketiga rival "Tiga Besar" Istanbul, setelah sebelumnya bermain untuk Besiktas dan Fenerbahce dalam kariernya.
Masa baktinya di Super Lig diwarnai kesuksesan sekaligus gejolak besar. Meski ia mengangkat trofi Piala Turki bersama Fenerbahce, ia juga terlibat dalam alterkasi fisik dengan seorang penyusup lapangan dalam pertandingan kacau melawan Trabzonspor.
- AFP
Rekam jejak internasional dan jalan ke depan
Di panggung internasional, Batshuayi menjadi sosok yang dapat diandalkan bagi "Generasi Emas" Belgia. Dengan 52 caps dan 27 gol atas namanya, saat ini ia berada di posisi kedelapan dalam daftar pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Belgia.
Kontribusinya sangat vital dalam kampanye Piala Dunia 2018 mereka di Rusia, saat Belgia finis di peringkat ketiga. Ia juga tampil di Piala Dunia 2022 dan dua edisi Kejuaraan Eropa, membuktikan kemampuannya untuk tampil di panggung terbesar bahkan ketika karier klubnya menghadapi periode ketidakstabilan dan ketidakpastian.
Namun, karier internasional Batshuayi terhenti dalam beberapa tahun terakhir, dengan penampilan terakhirnya untuk tim nasional terjadi dalam laga persahabatan melawan Inggris di Wembley pada Maret 2024. Kini berusia 32 tahun, sang penyerang tampaknya memprioritaskan tantangan baru saat ia memasuki senja kariernya.
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