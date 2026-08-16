Karier nomaden Batshuayi tampaknya akan memasuki babak terbaru ketika penyerang Belgia itu bersiap menukar sepak bola Eropa dengan gemerlap kekayaan Liga Pro Saudi. Setelah menjalani satu setengah musim terakhir bersama Eintracht Frankfurt, sang striker dikabarkan sedang dalam pembicaraan lanjutan untuk bergabung dengan klub yang namanya masih belum disebutkan di negara Teluk itu, menurut talkSPORT.

Langkah ini akan menjadi klub ke-11 dalam karier profesional Batshuayi, yang semakin menegaskan reputasinya sebagai salah satu pemain pengelana paling produktif di era modern yang pernah tampil di sejumlah liga terbesar di dunia.

Kepindahan ini datang pada saat Batshuayi semakin kesulitan mendapatkan menit bermain di Bundesliga. Sejak bergabung dengan Eintracht Frankfurt pada Februari tahun lalu, ia hanya mencatatkan 10 penampilan di semua kompetisi musim lalu, jumlah yang jauh di bawah ekspektasi untuk pemain dengan pedigree seperti dirinya.



