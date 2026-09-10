Setelah kemenangan dramatis dengan total sembilan gol itu, mantan striker Chelsea Hasselbaink secara khusus melontarkan pujian untuk Welbeck. Pundit tersebut menilai Alonso membuat keputusan yang luar biasa cerdik dengan membawa penyerang berpengalaman itu ke London barat.

Welbeck, yang juga mencetak gol dalam kemenangan Chelsea sebelumnya di Carabao Cup atas Luton Town, dengan cepat membuktikan nilainya. Berbicara kepada Sky Sports, Hasselbaink menegaskan mantan pemain internasional Inggris itu akan menjadi aset vital bagi tim barunya.

"Dia akan memberi banyak hal, ayolah!" katanya. "Dia pernah bermain untuk Arsenal dan Manchester United, serta tampil bagus untuk Brighton. Dia tahu dia tidak akan menjadi pilihan nomor satu di Chelsea dan dia akan menerima itu.

"Tetapi dia bisa memberi begitu banyak hal kepada pemain lain, di dalam dan di luar lapangan. Dia akan berbicara kepada pemain lain dan membantu dengan cara itu, tetapi dia juga ingin mencetak gol dan dia akan ingin berada di posisi penyelesaian akhir. Ini rekrutan yang hebat untuk Chelsea."