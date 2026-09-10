Getty Images Sport
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Mantan striker Chelsea memuji Xabi Alonso karena menjadi otak di balik kepindahan sensasional Danny Welbeck setelah aksi heroiknya di Carabao Cup
Chelsea mengejutkan Leeds dalam thriller Piala Carabao
Chelsea melakukan comeback sensasional untuk mengalahkan Leeds 6-3 dalam laga Carabao Cup yang mendebarkan. Tim Alonso sempat terlihat menuju tersingkir lebih awal secara buruk setelah tertinggal 2-0 di Stamford Bridge.
Namun, periode serangan panik selama 12 menit pada babak kedua sepenuhnya membalikkan jalannya pertandingan. Cole Palmer mencetak dua gol dalam tiga menit untuk menyamakan kedudukan, sebelum Pedro Neto dan rekrutan musim panas Welbeck menambah jumlah gol.
Valentin Barco dan gol kedua dramatis dari Welbeck akhirnya memastikan tempat Chelsea di putaran keempat. Aksi heroik mereka di akhir laga membuat gol Dominic Calvert-Lewin pada menit ke-75 untuk Leeds hanya menjadi hiburan semata pada malam itu.
- AFP
Hasselbaink memuji Alonso atas transfer Welbeck yang cerdik
Setelah kemenangan dramatis dengan total sembilan gol itu, mantan striker Chelsea Hasselbaink secara khusus melontarkan pujian untuk Welbeck. Pundit tersebut menilai Alonso membuat keputusan yang luar biasa cerdik dengan membawa penyerang berpengalaman itu ke London barat.
Welbeck, yang juga mencetak gol dalam kemenangan Chelsea sebelumnya di Carabao Cup atas Luton Town, dengan cepat membuktikan nilainya. Berbicara kepada Sky Sports, Hasselbaink menegaskan mantan pemain internasional Inggris itu akan menjadi aset vital bagi tim barunya.
"Dia akan memberi banyak hal, ayolah!" katanya. "Dia pernah bermain untuk Arsenal dan Manchester United, serta tampil bagus untuk Brighton. Dia tahu dia tidak akan menjadi pilihan nomor satu di Chelsea dan dia akan menerima itu.
"Tetapi dia bisa memberi begitu banyak hal kepada pemain lain, di dalam dan di luar lapangan. Dia akan berbicara kepada pemain lain dan membantu dengan cara itu, tetapi dia juga ingin mencetak gol dan dia akan ingin berada di posisi penyelesaian akhir. Ini rekrutan yang hebat untuk Chelsea."
Striker veteran memberikan kepemimpinan krusial bagi Chelsea
Skuad Chelsea yang sangat bertalenta tetapi sebagian besar minim pengalaman terlihat jelas kekurangan kepemimpinan dari sosok veteran dalam beberapa musim terakhir. Alonso jelas menyadari kekurangan krusial ini dan langsung memanfaatkan peluang untuk merekrut penyerang Premier League yang sudah terbukti.
Meski Welbeck diperkirakan terutama akan berperan sebagai pelapis bagi striker yang sedang on fire, Joao Pedro, pengaruhnya secara keseluruhan akan jauh melampaui menit bermainnya. Hasselbaink menilai pemain berusia 35 tahun itu memahami statusnya di dalam skuad dengan sangat baik.
"Dia penyerang top, tetapi kepribadiannya dan apa yang akan dia bawa ke dalam grup di luar lapangan, tidak akan ada yang benar-benar memahami pentingnya hal itu kecuali Anda berada di dalamnya," tambah Hasselbaink.
"Dia profesional yang luar biasa, seperti yang telah kita lihat sepanjang kariernya di Premier League, dan saya hanya berharap dia bisa terus berkembang saat bermain untuk Chelsea."
- Getty Images Sport
Kembalinya Premier League menanti skuad Chelsea yang sedang melesat
Penampilan impresif Welbeck sebagai pemain pengganti di ajang piala tentu akan memberi Alonso banyak bahan pertimbangan saat ia mengatur rotasi lini serangnya. Sang veteran kini telah menunjukkan secara meyakinkan kemampuannya untuk mengubah jalannya pertandingan ketika dipanggil oleh pelatihnya.
Chelsea kini akan kembali mengalihkan fokus ke tugas domestik saat mereka berupaya membangun momentum dari kemenangan piala yang luar biasa ini. Chelsea kembali beraksi di Premier League pada hari Sabtu ketika menjamu Hull City yang baru promosi.
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