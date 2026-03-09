Getty Images Sport
Mantan striker Chelsea dan Inter, Hernan Crespo, dipecat oleh Sao Paulo karena 'ketidakharmonisan' meskipun memulai musim Liga Brasil dengan baik
Pemecatan mendadak di Sao Paulo
Laporan menunjukkan bahwa keputusan tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada pertimbangan matematis, melainkan pada suasana yang semakin memburuk di balik layar. Menurut ESPN, ketidakharmonisan yang signifikan antara pelatih Argentina dan skuad pemain menjadi faktor utama dalam pemecatannya. Selain itu, dewan direksi dilaporkan merasa bahwa perkembangan taktis tim telah mandek, gagal menunjukkan evolusi yang diharapkan dalam gaya bermain mereka dalam beberapa bulan terakhir.
Sihir campuran kedua untuk Argentina
Masa jabatan kedua Crespo di kursi kepelatihan MorumBIS dimulai pada Juli 2025, ketika ia kembali untuk menstabilkan tim setelah kepergian Luis Zubeldia. Meskipun ia berhasil menghindarkan klub dari ancaman degradasi musim lalu, performanya di kompetisi knockout jauh dari memuaskan. Kekalahan mengecewakan di Copa do Brasil melawan Athletico-PR yang berada di divisi kedua dan eliminasi di Libertadores oleh LDU Quito akhirnya menodai masa jabatannya.
Meskipun mengalami kegagalan di level kontinental, musim Brasileirao 2026 dimulai dengan janji yang besar. Tricolor mengumpulkan 10 poin dari 12 poin yang mungkin, sebuah performa yang biasanya memberikan keamanan pekerjaan yang signifikan bagi seorang manajer. Namun, gesekan internal terbukti terlalu besar untuk diabaikan, mendorong klub untuk mencari kepemimpinan baru seminggu setelah kekalahan 2-1 dari Palmeiras.
Pernyataan resmi klub mengonfirmasi kepergian.
Raksasa Brasil tersebut mengonfirmasi kabar tersebut melalui pernyataan resmi, menjelaskan bahwa seluruh staf pelatih akan mengikuti Crespo keluar dari klub. Klub tersebut mencatat: "São Paulo Futebol Clube memutuskan pada Senin (09) untuk mengumumkan kepergian pelatih Hernán Crespo. Asisten Juan Branda dan Victor López, pelatih fisik Federico Martinetti dan Leandro Paz, serta pelatih kiper Gustavo Nepote juga akan meninggalkan klub."
Pernyataan tersebut juga menyoroti kontribusi historisnya dan statistik dari periode terakhirnya, menambahkan: "Juara Paulista pada 2021, Crespo memulai masa jabatannya yang kedua di Morumbi pada Juli 2025. Sejak itu, ia telah memimpin tim dalam 46 pertandingan, dengan 21 kemenangan, tujuh imbang, dan 18 kekalahan. São Paulo mengucapkan selamat kepada Hernán Crespo dan staf pelatihnya dalam kelanjutan karier mereka."
Warisan dan pencarian penerus
Crespo meninggalkan klub dengan total 99 pertandingan dalam dua periode berbeda, menghasilkan 45 kemenangan, 26 imbang, dan 28 kekalahan. Prestasi terbesarnya tetaplah gelar Juara Paulista 2021, yang secara terkenal mengakhiri kekeringan trofi klub dengan kemenangan atas Palmeiras asuhan Abel Ferreira. Namun, kegagalan terbaru dalam kompetisi yang sama, termasuk kekalahan di semifinal melawan rival mereka awal tahun ini, semakin menambah tekanan yang semakin meningkat.
Saat ini, Sao Paulo belum memiliki pengganti yang siap, dengan dewan klub mulai melakukan pencarian aktif di pasar sementara tim bersiap untuk pertandingan mendatang melawan Chapecoense.
