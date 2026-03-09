Mantan striker Chelsea dan Inter, Hernan Crespo, dipecat oleh Sao Paulo karena 'ketidakharmonisan' meskipun memulai musim Liga Brasil dengan baik

Masa jabatan kedua Crespo di kursi kepelatihan MorumBIS dimulai pada Juli 2025, ketika ia kembali untuk menstabilkan tim setelah kepergian Luis Zubeldia. Meskipun ia berhasil menghindarkan klub dari ancaman degradasi musim lalu, performanya di kompetisi knockout jauh dari memuaskan. Kekalahan mengecewakan di Copa do Brasil melawan Athletico-PR yang berada di divisi kedua dan eliminasi di Libertadores oleh LDU Quito akhirnya menodai masa jabatannya.

Meskipun mengalami kegagalan di level kontinental, musim Brasileirao 2026 dimulai dengan janji yang besar. Tricolor mengumpulkan 10 poin dari 12 poin yang mungkin, sebuah performa yang biasanya memberikan keamanan pekerjaan yang signifikan bagi seorang manajer. Namun, gesekan internal terbukti terlalu besar untuk diabaikan, mendorong klub untuk mencari kepemimpinan baru seminggu setelah kekalahan 2-1 dari Palmeiras.

