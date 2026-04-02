Mantan striker Arsenal yang kini membela Timnas AS, Folarin Balogun, dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Liga Premier berkat penampilannya yang gemilang bersama Monaco
Terobosan yang telah lama dinantikan
Penyerang asal Amerika Serikat itu akhirnya menemukan ritme permainannya di Stade Louis II setelah awal yang penuh gejolak dalam kariernya di Monako. Setelah menjalani masa peminjaman yang gemilang di Reims, Balogun awalnya kesulitan mengulangi kesuksesan tersebut; ia harus puas duduk di bangku cadangan di belakang mantan kapten Wissam Ben Yedder dan kemudian harus berjuang melawan cedera yang datang di saat yang tidak tepat. Namun, pemain berusia 24 tahun ini telah bangkit musim ini, berkembang menjadi pemain kunci bagi tim asuhan Sebastien Pocognoli. Ia telah menarik perhatian para pemandu bakat di seluruh Eropa, dengan laporan dari L’Equipe menyebutkan bahwa klub-klub Inggris bersiap untuk menguji tekad Monaco pada musim panas ini.
Membuktikan bahwa para skeptis salah
Perjalanan Balogun di Monaco membutuhkan kesabaran yang luar biasa, terutama setelah musim perdananya di mana ia sulit mendapatkan kesempatan bermain. Kepergian Ben Yedder seharusnya membuka peluang baginya, namun kombinasi masalah kebugaran dan munculnya Mika Biereth memaksa pemain internasional AS ini untuk menunggu giliran. Balogun akhirnya mengukuhkan posisinya sebagai starter utama. Ia membungkam para kritikus dengan mencetak 15 gol dan lima assist dalam 36 penampilan di semua kompetisi.
Kebiasaan aneh di bidang keuangan dan kendala perpajakan
Situasi keuangan Balogun jauh lebih rumit dibandingkan rekan-rekan setimnya. Meskipun ia menerima gaji kotor bulanan sebesar €230.000, statusnya sebagai warga negara Amerika Serikat membuatnya tidak dapat menikmati fasilitas bebas pajak yang biasanya diberikan kepada warga asing di Monako. Alih-alih, sang penyerang diwajibkan membayar sekitar 30 persen dari penghasilannya kepada pemerintah AS. Meskipun demikian, Balogun tetap fokus pada karier sepak bolanya. Setelah cedera bahu membatasi kontribusinya menjadi hanya empat gol musim lalu, ia memilih untuk tetap bertahan dan berjuang mempertahankan posisinya daripada mencari jalan keluar, sebuah keputusan yang kini membuahkan hasil yang luar biasa.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Jendela transfer musim panas mendatang tampaknya akan menjadi titik krusial bagi petinggi Monaco. Meskipun Balogun terikat kontrak hingga Juni 2028, kembalinya ia ke performa terbaiknya membuat kepindahannya ke Liga Premier menjadi kemungkinan yang nyata. Namun, sebelum memutuskan masa depannya, Balogun akan tetap fokus untuk menyelesaikan musim bersama Monaco, yang saat ini berada di peringkat keenam Ligue 1, tertinggal tiga poin dari tiga besar. Mereka selanjutnya akan menghadapi Marseille pada hari Minggu.