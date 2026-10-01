Getty Images Sport
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Mantan salah satu pemilik West Ham, miliarder David Sullivan, ajukan gugatan senilai £150 juta terhadap BBC terkait dokumenter pelanggaran seksual
Tindakan hukum terhadap BBC
Menurut The Athletic, Sullivan telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik di Pengadilan Tinggi terhadap BBC terkait program 'Predator: The Billionaire Football Boss'. Dokumenter tersebut memuat tuduhan dari tujuh perempuan terkait perilaku Sullivan pada era 1980-an dan 1990-an.
Sullivan membantah telah melakukan kesalahan apa pun dan menuntut ganti rugi sebesar £150 juta. Selain itu, ia menginginkan perintah pengadilan untuk memaksa penghapusan dokumenter tersebut dari platform BBC dan mencegah publikasi lebih lanjut atas tuduhan-tuduhan itu, dengan merujuk pada pasal 13 Defamation Act Britania Raya. BBC menolak berkomentar mengenai hal tersebut.
- AFP
Dampak finansial dan personal yang parah
Sullivan mengklaim BBC bertindak dengan "ketidakpedulian sembrono terhadap kebenaran, sengaja memilih untuk tetap menutup mata" terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan keluhan tersebut. Sullivan menyatakan penyiar itu "menyajikan kelompok tujuh kesaksian ini bukan sebagai keluhan historis yang dipersengketakan dan tidak terkonfirmasi... melainkan sebagai bukti konklusif dari rangkaian eksploitasi seksual kriminal yang tak terputus selama 30 tahun".
Ia menegaskan siaran itu menyebabkan "alienasi komersial yang langsung dan parah, gangguan perbankan, serta kehancuran finansial terukur pada portofolio properti komersial, ekuitas privat, dan investasi korporatnya yang luas", sembari mengabaikan penderitaannya yang telah diverifikasi secara medis.
Mundur dari West Ham
Sullivan mundur dari tugasnya di West Ham menyusul tuduhan "yang menyangkut kehidupan pribadi saya", yang dengan tegas ia bantah sebagai "tidak benar secara faktual". Mengonfirmasi pengunduran dirinya sebagai direktur, klub mengungkapkan bahwa mereka telah diberi tahu tentang "publikasi yang akan segera terbit mengenai tuduhan historis yang serius".
Namun, West Ham dengan cepat menegaskan bahwa "tak satu pun dari tuduhan itu berkaitan dengan West Ham United atau operasionalnya". Senada dengan sikap klub, Sullivan menambahkan bahwa "tak satu pun dari tuduhan itu berkaitan dengan lebih dari 30 tahun saya di sepak bola". Pada akhirnya, ia menepis tuduhan tersebut sebagai sesuatu yang "sayangnya tak terelakkan" mengingat usaha bisnisnya sebelumnya di industri hiburan dewasa.
- Getty Images Sport
Apa langkah Sullivan selanjutnya?
Sullivan masih memegang 38,8 persen saham di West Ham, meski laporan menyebut ia terbuka untuk menjual sahamnya di klub Championship tersebut. Pengadilan Tinggi kini akan menentukan hasil gugatan pencemaran nama baik itu, yang berpotensi memicu pertarungan hukum panjang antara Sullivan dan BBC.
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