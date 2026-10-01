Menurut The Athletic, Sullivan telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik di Pengadilan Tinggi terhadap BBC terkait program 'Predator: The Billionaire Football Boss'. Dokumenter tersebut memuat tuduhan dari tujuh perempuan terkait perilaku Sullivan pada era 1980-an dan 1990-an.

Sullivan membantah telah melakukan kesalahan apa pun dan menuntut ganti rugi sebesar £150 juta. Selain itu, ia menginginkan perintah pengadilan untuk memaksa penghapusan dokumenter tersebut dari platform BBC dan mencegah publikasi lebih lanjut atas tuduhan-tuduhan itu, dengan merujuk pada pasal 13 Defamation Act Britania Raya. BBC menolak berkomentar mengenai hal tersebut.