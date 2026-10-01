Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
West Ham United v Wrexham - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Mantan salah satu pemilik West Ham, miliarder David Sullivan, ajukan gugatan senilai £150 juta terhadap BBC terkait dokumenter pelanggaran seksual

West Ham United
Championship

Mantan salah satu pemilik West Ham United miliarder, David Sullivan, menempuh jalur hukum terhadap BBC dengan menuntut ganti rugi besar senilai £150 juta. Gugatan itu menyusul penayangan dokumenter Panorama pada Juni, yang menuduh Sullivan melakukan pelanggaran seksual pada masa lalu. Sullivan dengan tegas membantah tuduhan tersebut dan menuntut penghapusan permanen program itu.

  • Tindakan hukum terhadap BBC

    Menurut The Athletic, Sullivan telah mengajukan gugatan pencemaran nama baik di Pengadilan Tinggi terhadap BBC terkait program 'Predator: The Billionaire Football Boss'. Dokumenter tersebut memuat tuduhan dari tujuh perempuan terkait perilaku Sullivan pada era 1980-an dan 1990-an.

    Sullivan membantah telah melakukan kesalahan apa pun dan menuntut ganti rugi sebesar £150 juta. Selain itu, ia menginginkan perintah pengadilan untuk memaksa penghapusan dokumenter tersebut dari platform BBC dan mencegah publikasi lebih lanjut atas tuduhan-tuduhan itu, dengan merujuk pada pasal 13 Defamation Act Britania Raya. BBC menolak berkomentar mengenai hal tersebut.

  • FBL-ENG-PR-WEST-HAM-STOKEAFP

    Dampak finansial dan personal yang parah

    Sullivan mengklaim BBC bertindak dengan "ketidakpedulian sembrono terhadap kebenaran, sengaja memilih untuk tetap menutup mata" terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan keluhan tersebut. Sullivan menyatakan penyiar itu "menyajikan kelompok tujuh kesaksian ini bukan sebagai keluhan historis yang dipersengketakan dan tidak terkonfirmasi... melainkan sebagai bukti konklusif dari rangkaian eksploitasi seksual kriminal yang tak terputus selama 30 tahun".

    Ia menegaskan siaran itu menyebabkan "alienasi komersial yang langsung dan parah, gangguan perbankan, serta kehancuran finansial terukur pada portofolio properti komersial, ekuitas privat, dan investasi korporatnya yang luas", sembari mengabaikan penderitaannya yang telah diverifikasi secara medis.

  • Mundur dari West Ham

    Sullivan mundur dari tugasnya di West Ham menyusul tuduhan "yang menyangkut kehidupan pribadi saya", yang dengan tegas ia bantah sebagai "tidak benar secara faktual". Mengonfirmasi pengunduran dirinya sebagai direktur, klub mengungkapkan bahwa mereka telah diberi tahu tentang "publikasi yang akan segera terbit mengenai tuduhan historis yang serius".

    Namun, West Ham dengan cepat menegaskan bahwa "tak satu pun dari tuduhan itu berkaitan dengan West Ham United atau operasionalnya". Senada dengan sikap klub, Sullivan menambahkan bahwa "tak satu pun dari tuduhan itu berkaitan dengan lebih dari 30 tahun saya di sepak bola". Pada akhirnya, ia menepis tuduhan tersebut sebagai sesuatu yang "sayangnya tak terelakkan" mengingat usaha bisnisnya sebelumnya di industri hiburan dewasa.

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • West Ham United v Portsmouth - Carabao Cup First RoundGetty Images Sport

    Apa langkah Sullivan selanjutnya?

    Sullivan masih memegang 38,8 persen saham di West Ham, meski laporan menyebut ia terbuka untuk menjual sahamnya di klub Championship tersebut. Pengadilan Tinggi kini akan menentukan hasil gugatan pencemaran nama baik itu, yang berpotensi memicu pertarungan hukum panjang antara Sullivan dan BBC.

Championship
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Queens Park Rangers crest
Queens Park Rangers
QPR