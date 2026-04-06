Mantan rekan setim Shea Lacey menjelaskan mengapa Man Utd mungkin memiliki Lamine Yamal-nya sendiri — dengan bintang Baller League, James Nolan, yang pernah bermain bersama kedua pemain muda berbakat tersebut

Dalam sebuah pertandingan tim muda di Camp Nou, Nolan menyaksikan langsung bakat luar biasa yang dimiliki Yamal yang saat itu berusia 13 tahun, jauh sebelum pemain asal Spanyol itu melesat menjadi bintang dunia. Bintang The Baller League ini mengakui bahwa awalnya ia meremehkan remaja tersebut, namun Yamal justru mencetak dua gol jarak jauh yang identik hanya beberapa menit setelah masuk ke lapangan.

Merenungkan keistimewaan para pemain sayap yang pernah ia hadapi, Nolan mengatakan kepada Mirror Football: "Saya masuk pada babak kedua dan ada seorang anak berusia 13 tahun berdiri di pinggir lapangan. Dia masuk dan saya berpikir, ‘Oh, ini mudah saja.’ Ternyata itu adalah Lamine Yamal.

"Jadi dia masuk dan menerima umpan. Saya menempel ketat padanya, lalu dia mengontrol bola ke dalam, mungkin dari jarak 25 yard, dan langsung melepaskan tendangan ke sudut atas gawang. Ya. Saya berpikir, 'Baiklah.' Kemudian dua menit kemudian, saya mencoba menghentikannya, tapi dia melewati saya dan melakukan hal yang persis sama."