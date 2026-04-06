Mantan rekan setim Shea Lacey menjelaskan mengapa Man Utd mungkin memiliki Lamine Yamal-nya sendiri — dengan bintang Baller League, James Nolan, yang pernah bermain bersama kedua pemain muda berbakat tersebut
Nolan mengenang pertemuannya dengan Yamal
Dalam sebuah pertandingan tim muda di Camp Nou, Nolan menyaksikan langsung bakat luar biasa yang dimiliki Yamal yang saat itu berusia 13 tahun, jauh sebelum pemain asal Spanyol itu melesat menjadi bintang dunia. Bintang The Baller League ini mengakui bahwa awalnya ia meremehkan remaja tersebut, namun Yamal justru mencetak dua gol jarak jauh yang identik hanya beberapa menit setelah masuk ke lapangan.
Merenungkan keistimewaan para pemain sayap yang pernah ia hadapi, Nolan mengatakan kepada Mirror Football: "Saya masuk pada babak kedua dan ada seorang anak berusia 13 tahun berdiri di pinggir lapangan. Dia masuk dan saya berpikir, ‘Oh, ini mudah saja.’ Ternyata itu adalah Lamine Yamal.
"Jadi dia masuk dan menerima umpan. Saya menempel ketat padanya, lalu dia mengontrol bola ke dalam, mungkin dari jarak 25 yard, dan langsung melepaskan tendangan ke sudut atas gawang. Ya. Saya berpikir, 'Baiklah.' Kemudian dua menit kemudian, saya mencoba menghentikannya, tapi dia melewati saya dan melakukan hal yang persis sama."
"Shea itu orangnya!"
Nolan, yang sebelumnya menjadi kapten tim U-18 United, tinggal bersama Lacey selama mereka berdua berada di akademi dan tetap yakin akan perkembangan sang pemain sayap meskipun awal karier seniornya berjalan kurang mulus. Meskipun Lacey mendapat kartu merah pada debut seniornya di Piala FA melawan Brighton pada Januari lalu, Nolan menegaskan bahwa kemampuan teknisnya sudah terlihat jelas oleh pihak klub. Bek tersebut percaya bahwa kemampuan Lacey untuk memengaruhi pertandingan dalam penampilan singkatnya mencerminkan potensi elit yang terlihat pada pemain seperti Yamal.
Dia menambahkan: "Shea adalah pemain seperti itu. Dia memang punya bakat itu. Dia bermain 10, 15 menit, tapi kamu bisa melihat level permainannya. Saya pernah bermain [melawan] Ethan Nwaneri di Arsenal. Ada Myles Lewis-Skelly. Nico O'Reilly, Rico Lewis. Dan tentu saja pernah bermain bersama Kobbie [Mainoo], bermain bersama [Alejandro] Garnacho, bermain bersama Shea Lacey.
"Ada begitu banyak momen di mana saya turun dari lapangan sepak bola dan berpikir, ‘Tahukah kamu? Fair play.’ Kamu tahu saat berhadapan dengan seseorang yang dengan sentuhan pertama langsung melakukan hal seperti yang dilakukan Yamal. Itu benar-benar istimewa. Saya beruntung bisa bermain melawan para pemain ini dan ini adalah salah satu hal yang akan selalu saya ingat, serta merupakan masa yang luar biasa melakukannya."
Bakat menjanjikan lainnya yang muncul di Old Trafford
Lahir di Liverpool, Lacey mengikat masa depannya bersama United dengan menandatangani kontrak profesional pertamanya tak lama setelah genap berusia 17 tahun pada April 2024. Pemain timnas muda Inggris ini adalah seorang pemain berkaki kiri berbakat yang telah membangun reputasi yang semakin cemerlang di akademi sebagai spesialis dalam situasi bola mati. Kemampuan teknis kelas atas ini, ditambah dengan kedewasaan taktisnya, semakin memperkuat keyakinan di Carrington bahwa remaja ini memiliki bekal yang diperlukan untuk mengikuti jejak rekan-rekannya yang terkenal dan berkelas dunia.
Era Carrick membawa harapan baru
Lacey saat ini sedang menanti kesempatan baru di bawah asuhan pelatih sementara Michael Carrick setelah tampil dalam tiga pertandingan tim utama United selama musim 2025-26. Setelah tampil di bawah asuhan mantan pelatih sementara Darren Fletcher di Liga Premier dan Piala FA, remaja ini kini harus meyakinkan jajaran kepelatihan baru untuk mendapatkan tempat reguler dalam skuad pertandingan. Masih harus dilihat apakah Lacey akan mendapat kesempatan tersebut saat United kembali beraksi awal pekan depan untuk menghadapi Leeds United di Liga Premier.