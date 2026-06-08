Getty
Diterjemahkan oleh
Mantan rekan setim Mohamed Salah mengecam kritik ‘menjijikkan’ terhadap bintang Mesir tersebut - sementara legenda Liverpool Jamie Carragher mendapat kecaman atas komentar yang takkan pernah ia ucapkan secara langsung
Lovren mengecam agenda yang 'menjijikkan'
Lovren turun tangan untuk membela sahabat karibnya, Salah, setelah musim di mana performa dan masa depan sang penyerang mendominasi halaman belakang media. Meskipun Salah memiliki status legendaris di Anfield, penurunan performa setelah musim 2024-25 yang gemilang memicu gelombang kritik negatif yang menurut Lovren telah melampaui batas hingga menjadi serangan pribadi.
Dalam wawancara jujur dengan WinWin, Lovren mengungkapkan ketidakpercayaannya terhadap narasi seputar sang sayap yang akan hengkang. "Cara mereka memperlakukannya musim ini tidaklah keras," katanya. "Itu menjijikkan. Mengapa mereka tidak membicarakannya seperti ini selama delapan atau sembilan tahun terakhir? Katakan padaku... Oke, satu musim, lalu dia menjadi sasaran lagi. Ada begitu banyak masalah lain."
- Getty Images Sport
Carragher dituduh melakukan penampilan di televisi
Bek asal Kroasia itu tidak segan-segan menanggapi komentar yang dilontarkan oleh legenda Liverpool, Carragher, yang sebelumnya menuduh Salah bersikap egois. Lovren berpendapat bahwa kritik Carragher lebih didorong oleh kepentingan rating televisi daripada analisis taktis yang sejati, dan menantang mantan bek tengah tersebut untuk lebih blak-blakan kepada para pemain yang dikritiknya.
Lovren menambahkan: "Dia sedang mendapat kritik yang sangat keras. Beberapa pakar melakukannya hanya untuk menarik perhatian, mungkin karena mereka tidak berhasil di bidang lain dalam hidup mereka, sehingga sekarang mereka perlu tampil baik... terutama Carragher, dia mengatakan apa pun yang dia inginkan. Saya selalu bilang dia harus mengatakan hal ini langsung ke wajahnya, katakan semua hal ini ke Mo langsung di depannya. Dia tidak akan pernah mengatakan itu. Karena saya tahu dia tidak akan pernah melakukannya, karena dia tidak pernah mengatakannya kepada saya. Dia juga pernah berbicara buruk tentang saya, tapi dia tidak pernah mengatakannya kepada saya juga. Anda tahu, dia hanya tampil di TV dan dia dibayar untuk itu, jadi dia perlu tampil seperti ini."
Slot disalahkan atas kepergian Salah dari Anfield
Di luar hiruk-pikuk media, Lovren secara langsung menyalahkan mantan manajer Arne Slot atas keputusan Salah untuk meninggalkan Merseyside. Setelah perselisihan terbuka dan terputusnya komunikasi, Lovren meyakini bahwa lingkungan kepelatihan menjadi tak tertahankan bagi pencetak gol terbanyak klub di Premier League tersebut, sambil membandingkan situasi tersebut dengan rasa percaya yang terbangun di bawah asuhan Jurgen Klopp.
"Saya tidak berpikir manajemenlah (yang mendorong Salah untuk pergi)," kata pemain PAOK saat ini. "Saya pikir hanya satu orang, dan saya pikir itu adalah manajernya. Mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Mari kita sederhanakan. Dengan Klopp, dia memiliki hubungan yang sangat baik. Tidak selalu sempurna, tapi mereka saling mengenal dengan sangat baik, mari kita katakan begitu juga, dan mereka saling percaya, mereka saling menyukai, dan Mo memberikan segalanya di lapangan untuk Klopp, dan Klopp memberinya kepercayaan itu. Tapi (dengan Slot) situasinya sebaliknya. Sesederhana itu, dan semua orang tahu itu karena jika melihat delapan atau sembilan musim sebelumnya, dia tampil sangat baik."
- Getty Images
Kurangnya dukungan internal
Lovren menutup pembicaraannya dengan menyoroti apa yang ia anggap sebagai kegagalan pimpinan klub dalam melindungi bintang utama mereka dari tekanan dari luar. Ia sependapat dengan pendapat Salah sendiri mengenai kurangnya perlindungan, dengan menyiratkan bahwa pemain asal Mesir itu dibiarkan menanggung beban sendirian sementara anggota skuad lainnya menghindari pertanggungjawaban atas musim yang sulit.
"Ada pemain lain yang juga harus bertanggung jawab dan mengatakan, 'ya, ini salahku', tapi kamu tahu, beberapa pemain tidak pernah angkat bicara," tambah Lovren. "Ada kesalahan manajemen; secara internal, mereka tidak menanganinya dengan baik. Mereka tidak menanganinya dengan baik. Bahkan jika Anda memiliki beberapa masalah, Anda harus membicarakannya di ruang ganti, dan seperti yang saya katakan, Mo tidak pernah merasakan dukungan itu. Ia selalu menjadi berita utama di halaman depan, 'Ah, itu Mohamed Salah, jangan kaget.' Maksud saya... ini adalah masalah yang sudah mengakar."