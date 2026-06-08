Mantan rekan setim Mohamed Salah mengecam kritik ‘menjijikkan’ terhadap bintang Mesir tersebut - sementara legenda Liverpool Jamie Carragher mendapat kecaman atas komentar yang takkan pernah ia ucapkan secara langsung

Bek asal Kroasia itu tidak segan-segan menanggapi komentar yang dilontarkan oleh legenda Liverpool, Carragher, yang sebelumnya menuduh Salah bersikap egois. Lovren berpendapat bahwa kritik Carragher lebih didorong oleh kepentingan rating televisi daripada analisis taktis yang sejati, dan menantang mantan bek tengah tersebut untuk lebih blak-blakan kepada para pemain yang dikritiknya.

Lovren menambahkan: "Dia sedang mendapat kritik yang sangat keras. Beberapa pakar melakukannya hanya untuk menarik perhatian, mungkin karena mereka tidak berhasil di bidang lain dalam hidup mereka, sehingga sekarang mereka perlu tampil baik... terutama Carragher, dia mengatakan apa pun yang dia inginkan. Saya selalu bilang dia harus mengatakan hal ini langsung ke wajahnya, katakan semua hal ini ke Mo langsung di depannya. Dia tidak akan pernah mengatakan itu. Karena saya tahu dia tidak akan pernah melakukannya, karena dia tidak pernah mengatakannya kepada saya. Dia juga pernah berbicara buruk tentang saya, tapi dia tidak pernah mengatakannya kepada saya juga. Anda tahu, dia hanya tampil di TV dan dia dibayar untuk itu, jadi dia perlu tampil seperti ini."



