Mantan rekan setim Lionel Messi ini punya peran penting dalam menggagalkan impian Man City meraih treble domestik - dengan Oriol Romeu yang membawa kualitas ‘gaya lama’ ke Southampton

Sebuah rombongan pendukung yang datang dari jauh bersiap untuk membanjiri Stadion Wembley, dengan mitra resmi perlengkapan latihan klub yang bersiap mengangkut sebagian dari mereka menggunakan Midnite Express, dan Romeu memiliki tugas yang harus diselesaikan di balik layar meskipun ia tidak turun ke lapangan melawan tim asuhan Pep Guardiola—yang berpotensi menyapu bersih semua gelar domestik musim ini.

Mantan striker Saints, Long, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang kualitas tak terukur yang ditawarkan Romeu kepada Southampton: “Anda akan terkejut dengan apa yang dia bawa di belakang layar. Dia akan membawa banyak kepercayaan diri dan kekompakan itu.

“Saya selalu bilang, ‘jika saya pernah pergi berperang, saya ingin Oriol di samping saya’. Dia adalah tipe karakter seperti itu. Meskipun dia tidak bermain, saya yakin dia yang pertama datang ke latihan dan yang terakhir pulang. Dia sangat profesional.

“Dia paham betul soal sepak bola, jelas, karena pernah di Chelsea dan Barcelona. Sikapnya yang positif menular ke semua pemain di sekitarnya.

“Mendatangkannya adalah rekrutan yang hebat, membuatnya menjadi bagian dari ruang ganti karena di sana banyak pemain yang belum berpengalaman. Mereka masih mencari pijakan mereka dalam permainan. Jika mereka benar-benar bermain di Premier League, saya yakin hal itu juga akan sangat vital bagi mereka.”

Long menambahkan mengenai keahlian Romeu, mengingat tidak banyak mantan pemain Barcelona di divisi kedua sepak bola Inggris: “Bahkan cara dia berlatih, dia begitu tekun dalam latihan. Dia berlatih seperti cara dia bermain. Dia bisa saja mendapat kartu kuning setiap hari dalam latihan, dia tipe pemain seperti itu. Semua itu jujur dan dia hanya berusaha memperbaiki diri, memperbaiki tim. Seperti yang saya katakan, jika Anda akan berperang, Anda pasti ingin dia berada di pihak Anda.”