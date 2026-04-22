Mantan rekan setim Lionel Messi ini punya peran penting dalam menggagalkan impian Man City meraih treble domestik - dengan Oriol Romeu yang membawa kualitas ‘gaya lama’ ke Southampton
Mantan bintang Barcelona, Romeu, kembali ke St Mary's sebagai pemain bebas transfer
Kini berusia 34 tahun, Romeo, lulusan akademi La Masia, kembali ke St Mary’s pada November 2025. Ia berstatus bebas transfer sejak kontraknya di Barcelona diputus atas kesepakatan bersama.
Gelandang serba bisa ini sebelumnya menghabiskan tujuh musim yang tak terlupakan bersama The Saints antara tahun 2015 dan 2022, setelah sebelumnya juga mengukir prestasi di sepak bola Inggris selama masa baktinya di Chelsea, di mana ia menjadi bagian dari skuad pemenang Piala FA dan Liga Champions.
Dengan mempertimbangkan pengalamannya yang luas, Southampton menyambut baik kesempatan untuk membawa kembali wajah yang sudah tidak asing lagi ke dalam skuad mereka saat mencari percikan semangat di awal musim Championship 2025-26.
Romeu baru tampil tujuh kali untuk The Saints - yang terakhir pada 28 Februari - karena Tonda Eckert lebih memilih pendekatan taktis yang tidak memaksimalkan banyak kelebihan sang pemain asal Spanyol saat ditempatkan sebagai gelandang bertahan.
Southampton tampil mengesankan tanpa kehadirannya, dengan catatan 20 pertandingan tak terkalahkan di semua kompetisi, dan kini mereka menghitung hari menjelang pertandingan semifinal Piala FA melawan raksasa Liga Premier, City - setelah sebelumnya menyingkirkan Arsenal di perempat final berkat gol Shea Charles.
Penjelasan: Apa yang dibawa Romeu ke skuad Southampton
Sebuah rombongan pendukung yang datang dari jauh bersiap untuk membanjiri Stadion Wembley, dengan mitra resmi perlengkapan latihan klub yang bersiap mengangkut sebagian dari mereka menggunakan Midnite Express, dan Romeu memiliki tugas yang harus diselesaikan di balik layar meskipun ia tidak turun ke lapangan melawan tim asuhan Pep Guardiola—yang berpotensi menyapu bersih semua gelar domestik musim ini.
Mantan striker Saints, Long, mengatakan kepada GOAL ketika ditanya tentang kualitas tak terukur yang ditawarkan Romeu kepada Southampton: “Anda akan terkejut dengan apa yang dia bawa di belakang layar. Dia akan membawa banyak kepercayaan diri dan kekompakan itu.
“Saya selalu bilang, ‘jika saya pernah pergi berperang, saya ingin Oriol di samping saya’. Dia adalah tipe karakter seperti itu. Meskipun dia tidak bermain, saya yakin dia yang pertama datang ke latihan dan yang terakhir pulang. Dia sangat profesional.
“Dia paham betul soal sepak bola, jelas, karena pernah di Chelsea dan Barcelona. Sikapnya yang positif menular ke semua pemain di sekitarnya.
“Mendatangkannya adalah rekrutan yang hebat, membuatnya menjadi bagian dari ruang ganti karena di sana banyak pemain yang belum berpengalaman. Mereka masih mencari pijakan mereka dalam permainan. Jika mereka benar-benar bermain di Premier League, saya yakin hal itu juga akan sangat vital bagi mereka.”
Long menambahkan mengenai keahlian Romeu, mengingat tidak banyak mantan pemain Barcelona di divisi kedua sepak bola Inggris: “Bahkan cara dia berlatih, dia begitu tekun dalam latihan. Dia berlatih seperti cara dia bermain. Dia bisa saja mendapat kartu kuning setiap hari dalam latihan, dia tipe pemain seperti itu. Semua itu jujur dan dia hanya berusaha memperbaiki diri, memperbaiki tim. Seperti yang saya katakan, jika Anda akan berperang, Anda pasti ingin dia berada di pihak Anda.”
Apakah taktik 'jadul' masih punya tempat dalam sepak bola modern?
Romeu bisa diandalkan untuk menghadapi City jika ia dipanggil kembali pada Sabtu nanti, karena ia tidak akan pernah mundur dari tantangan apa pun. Southampton mungkin perlu menggunakan beberapa trik licik saat menghadapi para pesaing gelar Liga Premier.
Ketika ditanya apakah masih ada tempat untuk pendekatan "jadul" itu dalam sepak bola modern, saat Davids mencoba mengalahkan raksasa dengan membuat keributan dan mengambil pendekatan fisik dalam pertarungan di lapangan, Long menambahkan: “Ya, kamu ingin menunjukkan kekuatan fisikmu, tapi masalahnya dengan City, kadang-kadang sulit mendekat cukup dekat untuk menendang mereka! Mereka menguasai bola dengan sangat baik, memindahkannya, dan tidak memberi kesempatan untuk mendekat terlalu dekat.
“Ada sedikit hal seperti itu. Saya tahu saat saya bermain melawan bek-bek muda di tim besar, saya kira pengalaman saya adalah keunggulan yang saya miliki di atas mereka, dan saya bisa menempatkan mereka di posisi yang tepat serta bermain di belakang bahu mereka—hal-hal yang tidak mereka terbiasa.
“Taktik-taktik lama itu, saya kira memang efektif, tapi Saints juga banyak bermain sepak bola. Mereka perlu bisa memvariasikan permainan, tapi di saat yang sama, mereka sedang dalam performa terbaik saat ini. Mereka menang pertandingan dan mencetak gol dengan mudah. Anda tidak ingin mengubah itu terlalu banyak.”
Bagaimana nasib Southampton saat menghadapi Haaland dan kawan-kawan?
Siapa pun yang diturunkan di Wembley, Long telah mendorong para pemain yang mendapat kesempatan itu untuk menikmati momen bersejarah ini dan bersenang-senang. Mengenai pertandingan melawan Erling Haaland dan kawan-kawan, ia berkata: “Sungguh menegangkan menjelang pertandingan. Kamu selalu menantikan momen ini. Tapi siapa pun kamu sebelum pertandingan, pasti merasa gugup. Namun, itu adalah kegugupan yang positif karena kamu ingin meraih kesuksesan.
“Intinya tetap fokus dan berpegang pada rencana permainanmu karena Man City bisa membuatmu berpikir, ‘oh ya, kita sudah siap’, lalu mereka tiba-tiba mengubah permainan. Jadi tetap waspada sepanjang pertandingan dan berusaha mencegah Haaland menembus pertahanan. Masalahnya dengan Man City, jika kamu menghentikan Haaland, masih ada 10 pemain lain yang bisa mencetak gol—bahkan kipernya!
“Ini akan sulit, tapi mereka tampil bagus musim ini, mereka bertahan hingga akhir pertandingan. Mereka menang di babak keempat lewat perpanjangan waktu, dan mencetak gol penentu di menit-menit akhir dalam dua pertandingan, jadi mereka tidak pernah meragukan diri sendiri. Mentalitas mereka saat ini sangat baik.”
