Menurut Daily Mail, insiden luar biasa itu terjadi pada menit ke-70 pertandingan di Fratton Park, saat Cardiff tertinggal 2-0 dari tuan rumah yang baru promosi. Bielik bergegas mengambil bola dari pinggir lapangan ketika timnya mati-matian mengejar peluang bangkit di akhir laga.

Alih-alih mengembalikan bola, seorang pendukung muda Portsmouth melemparkannya melewati kepala Bielik. Sebagai balasan langsung, Bielik meraih ke arah tribune dan tampak mencekik leher penonton tersebut. Suporter itu dengan cepat berdiri, mendorong Bielik menjauh, dan tampak menampar wajah gelandang tersebut, memicu kemarahan dari para penonton tuan rumah di sekitarnya.