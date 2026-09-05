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Mantan prospek Arsenal Krystian Bielik lolos dari hukuman setelah terlibat cekcok fisik yang mengejutkan dengan suporter Portsmouth
Kericuhan di tribun
Menurut Daily Mail, insiden luar biasa itu terjadi pada menit ke-70 pertandingan di Fratton Park, saat Cardiff tertinggal 2-0 dari tuan rumah yang baru promosi. Bielik bergegas mengambil bola dari pinggir lapangan ketika timnya mati-matian mengejar peluang bangkit di akhir laga.
Alih-alih mengembalikan bola, seorang pendukung muda Portsmouth melemparkannya melewati kepala Bielik. Sebagai balasan langsung, Bielik meraih ke arah tribune dan tampak mencekik leher penonton tersebut. Suporter itu dengan cepat berdiri, mendorong Bielik menjauh, dan tampak menampar wajah gelandang tersebut, memicu kemarahan dari para penonton tuan rumah di sekitarnya.
Ofisial pertandingan turun tangan
Keributan itu menyebabkan gangguan yang signifikan, dengan pertandingan dihentikan selama tiga menit saat ofisial berupaya keras memulihkan ketertiban. Seorang penonton lain semakin memperkeruh suasana dengan melempar bola kedua, yang mengenai bagian belakang kepala bek Cardiff, Perry Ng.
Wasit Ben Speedie turun tangan untuk berbicara dengan manajer Portsmouth John Mousinho dan bos Cardiff Brian Barry-Murphy, bersama kapten dari kedua klub. Setelah penundaan itu, keamanan stadion secara resmi mengeluarkan suporter yang terlibat dalam konfrontasi awal dengan Bielik. Pertandingan akhirnya dilanjutkan, dan berakhir dengan kemenangan 2-0 untuk Portsmouth berkat gol dari Conor Shaughnessy dan Marezi.
Lolos dari hukuman langsung
Terlepas dari kerasnya bentrokan tersebut, Bielik secara luar biasa terhindar dari hukuman lebih lanjut dari wasit selama pertandingan. Bielik sudah menerima kartu kuning pada menit kesembilan, tetapi tidak diberi kartu kuning kedua maupun kartu merah langsung atas perannya dalam keributan di tepi lapangan.
Ia akhirnya digantikan pada masa injury time ketika Cardiff menelan kekalahan mengecewakan lainnya. Cardiff tetap berada di zona degradasi, menempati peringkat ke-22 setelah gagal meraih satu pun kemenangan dalam lima pertandingan pembuka liga mereka, sementara Portsmouth naik ke posisi ke-13 di klasemen.
- Getty Images Sport
Potensi tindakan disipliner
Meski Bielik lolos dari sanksi langsung di lapangan, ia masih bisa menghadapi tindakan disipliner retrospektif dari Football Association. FA kemungkinan akan meninjau rekaman pertandingan secara menyeluruh untuk menentukan apakah denda atau larangan bermain yang panjang layak dijatuhkan. Kedua klub belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait insiden tersebut, tetapi penyelidikan lebih lanjut diperkirakan akan dilakukan.
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