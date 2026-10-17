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Mantan presiden São Paulo Julio Casares menggugat Meta karena kehilangan pengikut di Instagram di tengah sengketa hukum terpisah melawan klub Brasil tersebut
Pimpinan yang dilengserkan menuntut kompensasi digital
Menurut ESPN Brasil, Casares menuntut ganti rugi sebesar R$10 juta (£1,5 juta/$2 juta) dari perusahaan induk Instagram dan Facebook atas penurunan jumlah pengikutnya, di tengah sengketa hukum yang masih berlangsung dengan mantan klubnya. Setelah mengundurkan diri pada Januari menjelang proses pemakzulan, ia mengklaim profilnya dinonaktifkan selama lima bulan akibat laporan palsu yang terkoordinasi. Akibatnya, jumlah pengikut akun yang dimonetisasi itu turun dari 600.000 menjadi 562.000 saat diaktifkan kembali, dan kini berjumlah 553.000.
- AFP
Laporan terkoordinasi memicu skorsing lima bulan
Meski aktivitasnya yang sangat intens di media sosial kerap menuai kecaman dari suporter dan rival politik selama menjabat sebagai presiden, Casares menegaskan bahwa ia membangun basis pengikutnya secara organik selama satu dekade. Basis pengikut itu menjadi penghubung penting untuk berkomunikasi dengan penggemar dan media. Setelah upayanya memulihkan profil melalui layanan dukungan Meta tidak membuahkan hasil, ia akhirnya memperoleh perintah pengadilan. Ia berargumen bahwa pengalaman tersebut semakin berat karena, sebagai seorang lansia, ia merasa “ditelantarkan di hadapan sistem layanan pelanggan yang bekerja layaknya robot dan tidak efektif”.
Menyoroti dampak berkepanjangan dari terputusnya akses selama lima bulan, tim hukum Casares menyatakan: “Penurunan sebesar itu menunjukkan bahwa tindakan Facebook bukan sekadar menimbulkan ketidaknyamanan sementara, melainkan kerugian nyata terhadap kehadirannya di ranah digital, wibawanya di mata publik, jangkauan profesionalnya, serta reputasi yang dibangun Casares secara organik selama bertahun-tahun.”
Dalam menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang menentangnya diduga memanfaatkan platform tersebut untuk menyasar Casares setelah ia meninggalkan jabatannya, tim pembelanya berargumen: “Casares, seorang jurnalis, tokoh publik, dan mantan presiden Sao Paulo Futebol Clube, tiba-tiba kehilangan akses ke saluran yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan sekitar 600.000 pengikut pada masa ketika ia tengah menjadi sorotan publik yang sangat sensitif. Pada saat yang sama, ia juga menghadapi kampanye terkoordinasi dari pihak ketiga yang menyalahgunakan sistem pelaporan platform tersebut, secara terbuka merayakan ‘tumbangnya’ profilnya, dan menyebarkan narasi bahwa Casares telah ‘mengundurkan diri’ dari media sosial.”
Pengusiran klub digugat di pengadilan
Selain mengajukan gugatan terhadap Meta, ESPN melaporkan bahwa Casares juga menempuh jalur hukum terhadap São Paulo untuk membantah tuduhan "pengelolaan yang sembrono" dan membatalkan keputusan Dewan Deliberatif klub pada 10 September yang mencabut keanggotaannya.
Dalam dokumen permohonan yang diperoleh media tersebut, mantan pimpinan klub itu meminta pengadilan menyatakan bahwa kepengurusannya "berjalan sesuai ketentuan, dilandasi iktikad baik, dan disetujui oleh badan-badan yang berwenang". Ia menegaskan bahwa "tidak ada pengelolaan yang sembrono, penyalahgunaan dana, ataupun penyimpangan tujuan" serta berpendapat bahwa tuduhan tersebut "muncul dalam konteks perselisihan politik internal" di klub.
Pengacaranya menunjuk kemenangan Casares dalam pemilihan pada 2020 dan 2023 serta "trofi-trofi yang belum pernah diraih sebelumnya" selama masa jabatannya, yakni Copa do Brasil 2023, Supercopa do Brasil 2024, Campeonato Paulista 2021, dan Copinha 2025, ditambah keberhasilan menjadi runner-up CONMEBOL Sudamericana 2022.
Tim pembelanya juga menyebut "kemajuan komersial dan finansial" melalui kesepakatan hak penamaan stadion Morumbis, "perjanjian sponsor baru", dan "restrukturisasi keuangan". Gugatan itu menekankan bahwa Casares bertindak dengan "iktikad baik" dan "didukung oleh para spesialis yang kompeten di bidang keuangan, akuntansi, hukum, dan kepatuhan". Karena itu, "setiap keputusan teknis dan klasifikasi akuntansi menjadi tanggung jawab departemen-departemen tersebut", bukan "semata-mata tanggung jawab presiden".
- Avalon.red
Tenggat waktu hukum bertepatan dengan Brasileirao
Sebelumnya pada Oktober, pengadilan memberi Sao Paulo tenggat 15 hari untuk mengajukan pembelaan resmi sebagai tanggapan atas permohonan mantan presiden. Di luar drama ruang sidang, tim utama Sao Paulo harus fokus pada urusan domestik ketika mereka menjamu Vasco da Gama di Campeonato Brasileiro pada Sabtu malam. Setelah laga kandang itu, mereka menjalani dua laga tandang beruntun melawan Mirassol pada 24 Oktober dan Bahia empat hari kemudian.
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