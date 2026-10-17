Meski aktivitasnya yang sangat intens di media sosial kerap menuai kecaman dari suporter dan rival politik selama menjabat sebagai presiden, Casares menegaskan bahwa ia membangun basis pengikutnya secara organik selama satu dekade. Basis pengikut itu menjadi penghubung penting untuk berkomunikasi dengan penggemar dan media. Setelah upayanya memulihkan profil melalui layanan dukungan Meta tidak membuahkan hasil, ia akhirnya memperoleh perintah pengadilan. Ia berargumen bahwa pengalaman tersebut semakin berat karena, sebagai seorang lansia, ia merasa “ditelantarkan di hadapan sistem layanan pelanggan yang bekerja layaknya robot dan tidak efektif”.

Menyoroti dampak berkepanjangan dari terputusnya akses selama lima bulan, tim hukum Casares menyatakan: “Penurunan sebesar itu menunjukkan bahwa tindakan Facebook bukan sekadar menimbulkan ketidaknyamanan sementara, melainkan kerugian nyata terhadap kehadirannya di ranah digital, wibawanya di mata publik, jangkauan profesionalnya, serta reputasi yang dibangun Casares secara organik selama bertahun-tahun.”

Dalam menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang menentangnya diduga memanfaatkan platform tersebut untuk menyasar Casares setelah ia meninggalkan jabatannya, tim pembelanya berargumen: “Casares, seorang jurnalis, tokoh publik, dan mantan presiden Sao Paulo Futebol Clube, tiba-tiba kehilangan akses ke saluran yang digunakannya untuk berkomunikasi dengan sekitar 600.000 pengikut pada masa ketika ia tengah menjadi sorotan publik yang sangat sensitif. Pada saat yang sama, ia juga menghadapi kampanye terkoordinasi dari pihak ketiga yang menyalahgunakan sistem pelaporan platform tersebut, secara terbuka merayakan ‘tumbangnya’ profilnya, dan menyebarkan narasi bahwa Casares telah ‘mengundurkan diri’ dari media sosial.”