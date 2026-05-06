AFP
Diterjemahkan oleh
Mantan presiden Barcelona mengklaim bahwa tawaran transfer senilai €400 juta yang memecahkan rekor telah disiapkan untuk Lionel Messi - “bukan Man City”, lalu klub misterius mana yang dimaksud?
Pengakuan mengejutkan dari Bartomeu
Dalam wawancara terbuka dengan Cadena SER, Bartomeu membongkar salah satu periode paling bergejolak selama masa jabatannya sebagai presiden. Setelah kepergian mengejutkan Neymar ke Paris Saint-Germain pada 2017, klub dilaporkan berada dalam siaga tinggi karena khawatir bintang top lainnya bisa direbut. Bartomeu menjelaskan bagaimana petinggi di Camp Nou mengetahui adanya operasi finansial besar-besaran yang dirancang untuk merebut Messi dari Spanyol.
Mantan presiden tersebut menjelaskan bagaimana rumor tersebut pertama kali muncul, dengan menyatakan: “Beberapa minggu setelah kepergian Neymar, rumor mulai beredar bahwa sebuah klub sedang mempersiapkan €400 juta (£346 juta/$470 juta) untuk Messi - jumlah klausul pelepasannya.” Angka ini hampir dua kali lipat dari biaya rekor €222 juta (£192 juta/$261 juta) yang dibayarkan untuk Neymar, yang secara mendasar mengubah lanskap sepak bola Eropa.
- AFP
Dana misterius dan hubungan dengan Timur Tengah
Meskipun Manchester City sering dikaitkan dengan Messi karena kehadiran Pep Guardiola, Bartomeu dengan cepat membantah bahwa klub raksasa Inggris itu adalah pihak yang gencar mengejarnya dalam kasus ini. Ia memberi isyarat bahwa dukungan finansial untuk transfer tersebut berasal dari sumber daya tingkat negara, sehingga menambah misteri seputar identitas pihak yang tertarik.
Bartomeu mengungkapkan betapa seriusnya ancaman tersebut dengan menyatakan bahwa uang tersebut sudah mulai bergerak. “Dana dari sebuah negara Arab telah ditransfer ke rekening-rekening di Eropa,” katanya. Ketika didesak untuk memberikan rincian lebih lanjut mengenai asal dana tersebut, Bartomeu memilih untuk tidak mengungkapkan detailnya: “Itu tidak penting sekarang… itu berita lama; itu terjadi bertahun-tahun yang lalu. Hanya ada sedikit klub di Inggris, atau klub milik negara, yang mampu mengeluarkan dana sebesar itu.”
Identitas peminat misterius itu
Meskipun belum ada nama resmi, pernyataan Bartomeu telah memicu perdebatan baru mengenai klub mana yang memiliki kekuatan finansial dan niat untuk melakukan aksi besar-besaran semacam itu. Ia bersikukuh bahwa bukan klub biru dari Manchester yang memimpin upaya tersebut pada saat itu, meskipun banyak yang menduga City Football Group adalah satu-satunya pihak yang mampu mengeluarkan dana sebesar itu.
“Ada sebuah tim yang bersedia membayar €400 juta. Saya tidak ingin menyebut nama, tapi itu bukan City,” jelasnya. Hal ini menjadikan Chelsea, PSG, atau mungkin sebuah klub dari Timur Tengah sendiri sebagai kandidat potensial, meskipun mantan presiden tersebut tetap bungkam mengenai identitas akhir dari klub yang membuat para pejabat Barca cemas mengenai masa depan pemain terbaik mereka sepanjang masa.
- Getty Images Sport
Memastikan masa depan Messi di Camp Nou
Ancaman kehilangan pemenang Ballon d'Or delapan kali itu memaksa Barcelona untuk segera bertindak. Bartomeu menggambarkan kepanikan internal yang terjadi dan bagaimana mereka harus merestrukturisasi perjanjian Messi untuk memastikan ia tetap bertahan di Catalonia dalam waktu yang akan datang. Kontrak yang dihasilkan menjadi salah satu yang paling menguntungkan dalam sejarah olahraga, sehingga hampir mustahil bagi rival mana pun untuk menandingi ketentuan finansial semacam itu.
“Yang kami lakukan adalah berbicara dengan Lionel Messi dan ayahnya serta mendiskusikan masalah ini: kami harus menaikkan klausul pelepasan,” jelas Bartomeu. “Saat itu, klausulnya adalah 400, jadi kami menaikkannya menjadi 700, yang merupakan angka yang sangat tinggi. Jika Anda menaikkan klausul pelepasan, Anda juga harus menaikkan gaji dan kompensasi pemain.” Langkah ini secara efektif mengakhiri pengejaran tersebut, meskipun hal itu berkontribusi pada tekanan finansial yang pada akhirnya akan menyebabkan kepergian Messi pada tahun 2021.