Mantan presiden Barcelona mengklaim bahwa tawaran transfer senilai €400 juta yang memecahkan rekor telah disiapkan untuk Lionel Messi - “bukan Man City”, lalu klub misterius mana yang dimaksud?

Dalam wawancara terbuka dengan Cadena SER, Bartomeu membongkar salah satu periode paling bergejolak selama masa jabatannya sebagai presiden. Setelah kepergian mengejutkan Neymar ke Paris Saint-Germain pada 2017, klub dilaporkan berada dalam siaga tinggi karena khawatir bintang top lainnya bisa direbut. Bartomeu menjelaskan bagaimana petinggi di Camp Nou mengetahui adanya operasi finansial besar-besaran yang dirancang untuk merebut Messi dari Spanyol.

Mantan presiden tersebut menjelaskan bagaimana rumor tersebut pertama kali muncul, dengan menyatakan: “Beberapa minggu setelah kepergian Neymar, rumor mulai beredar bahwa sebuah klub sedang mempersiapkan €400 juta (£346 juta/$470 juta) untuk Messi - jumlah klausul pelepasannya.” Angka ini hampir dua kali lipat dari biaya rekor €222 juta (£192 juta/$261 juta) yang dibayarkan untuk Neymar, yang secara mendasar mengubah lanskap sepak bola Eropa.