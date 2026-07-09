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FC Internazionale Milano v CFR 1907 Cluj - UEFA Europa League Round of 32Getty Images Sport
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Mantan pesepakbola Muresan meninggal di Rumania: ia tenggelam di sebuah waduk buatan, pada usia 44 tahun

Dunia sepak bola berduka atas meninggalnya Gabriel “Gabi” Muresan secara tragis. Mantan gelandang tim nasional Rumania itu berusia 44 tahun: ia meninggal dunia pada malam hari tanggal 8 Juli, tenggelam di sebuah kolam buatan di dekat Apold, Transilvania.


Menurut rekonstruksi awal, seperti dilaporkan oleh Corriere della Sera, Muresan dilaporkan terjun ke air yang sangat dingin setelah berendam di sauna. Perubahan suhu yang drastis tersebut diduga menjadi penyebab kematiannya, yang memicu serangan jantung akibat syok termal.

Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelam tidak membuahkan hasil; meskipun telah dilakukan upaya resusitasi, mantan pesepakbola tersebut dinyatakan meninggal dunia. Pihak berwenang telah membuka penyelidikan terkait kematiannya.

  • Lahir di Sighisoara pada tahun 1982, ia pernah menjadi gelandang dan kapten Cluj antara tahun 2007 dan 2013, meraih tiga gelar juara liga, tiga Piala Rumania, dan dua Piala Super, serta pernah bermain di Liga Champions. Ia juga mencatatkan sembilan penampilan bersama tim nasional dan pernah bermain di Rusia bersama Tom Tomsk, sebelum pensiun pada tahun 2017 di akhir musim bersama Targu Mureș.


    Setelah pensiun dari sepak bola, ia terjun ke dunia politik bersama Partai Nasional Liberal, dan menjadi walikota Apold, desa asal kakek-neneknya. Dialah yang memprakarsai pembangunan kolam air tersebut—yang dirancang untuk memancing dan berenang—tempat ia akhirnya meninggal dunia.

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