Mantan pesepakbola Muresan meninggal di Rumania: ia tenggelam di sebuah waduk buatan, pada usia 44 tahun

Dunia sepak bola berduka atas meninggalnya Gabriel “Gabi” Muresan secara tragis. Mantan gelandang tim nasional Rumania itu berusia 44 tahun: ia meninggal dunia pada malam hari tanggal 8 Juli, tenggelam di sebuah kolam buatan di dekat Apold, Transilvania.





Menurut rekonstruksi awal, seperti dilaporkan oleh Corriere della Sera, Muresan dilaporkan terjun ke air yang sangat dingin setelah berendam di sauna. Perubahan suhu yang drastis tersebut diduga menjadi penyebab kematiannya, yang memicu serangan jantung akibat syok termal.

Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dan penyelam tidak membuahkan hasil; meskipun telah dilakukan upaya resusitasi, mantan pesepakbola tersebut dinyatakan meninggal dunia. Pihak berwenang telah membuka penyelidikan terkait kematiannya.