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Mantan penyerang Southampton Dusan Tadic mengonfirmasi secara sensasional kepulangannya ke tim nasional Serbia setelah dua tahun pensiun
Kembalinya sang legenda ke panggung internasional
Tim nasional Serbia akan kembali menyambut sosok paling berpengalamannya setelah Tadic mengonfirmasi bahwa ia siap kembali mengenakan jersey tim nasional. Pemain berusia 37 tahun itu, yang mengakhiri karier internasionalnya setelah Euro 2024, mengakui bahwa godaan untuk mewakili negaranya terlalu kuat untuk terus diabaikan. Sang playmaker mengungkapkan keputusannya tak lama setelah kekalahan sulit NEC 5-0 dari Juventus, mengalihkan fokus dari kekecewaan di level domestik menjadi dorongan besar bagi negaranya di level internasional. Tadic, yang memegang rekor penampilan terbanyak sepanjang masa untuk Serbia dengan 111 caps, akan langsung menghadirkan kepemimpinan bagi sebuah tim
Tadic menjelaskan dengan tegas motivasinya untuk kembali, dengan menekankan rasa tanggung jawab dan kegembiraan yang ia rasakan saat mewakili rakyat Serbia. "Sekarang saya ingin membantu negara saya lagi. Saya merasa perlu kembali menikmati bermain untuk negara. Itu selalu memberi rasa bangga. Anda akan segera melihat saya bermain dalam pertandingan melawan Belanda," kata Tadic kepada Ziggo Sport.
- AFP
Jalan pulang melalui Belanda
Jalan menuju comeback ini dibuka oleh kegigihan Federasi Sepak Bola Serbia dan kepindahan Tadic kembali ke Eropa. Mantan kapten Ajax itu menjelaskan bahwa federasi telah terus berkomunikasi dengannya sejak pensiun pertamanya. Masa baktinya sebelumnya di Arab Saudi juga menjadi kendala logistik yang menghalangi kepulangannya lebih cepat ke skuad. Kepindahan ke NEC Nijmegen di Eredivisie telah mengubah situasi bagi gelandang kreatif tersebut. Kembali berada dalam ritme sepak bola Eropa telah menyegarkan kondisi fisiknya dan ambisinya.
"Ketika saya berhenti, federasi menelepon saya beberapa kali untuk kembali. Pada saat itu, saya belum siap secara fisik untuk itu. Saat saya bermain di sana (Arab Saudi), jaraknya terlalu jauh untuk bolak-balik terus-menerus," ungkapnya.
Kelemahan taktis saat melawan Juventus
NEC menelan kekalahan telak 5-0 dari Juventus di Turin, yang menyingkap kelemahan taktis krusial dan buruknya komunikasi di panggung besar. Merefleksikan hasil timpang tersebut dengan tajam, Tadic menyampaikan kritik jujur terhadap kolapsnya pertahanan timnya. Ia menegaskan bahwa skuadnya gagal saling mendukung untuk menjaga ruang tetap rapat, yang pada akhirnya membuat raksasa Italia itu mencetak gol dengan terlalu mudah.
"Kami seharusnya saling membantu hari ini untuk menjaga ruang tetap rapat. Pada akhirnya, kami kebobolan gol dengan terlalu mudah hari ini. Itu tidak perlu terjadi. Komunikasi kami tidak seperti yang seharusnya. Ketika hal-hal seperti ini salah saat melawan tim seperti Juventus, Anda akan mengalami malam yang sulit. Saat kami menguasai bola, kami sering tidak membuat keputusan yang bagus," jelas Tadic.
- AFP
Tantangan langsung di Nations League
Waktu kembalinya Tadic sangat krusial, karena Serbia menghadapi jadwal yang berat dalam siklus Nations League. Tidak akan ada ruang untuk adaptasi yang lambat, dengan empat ujian serius yang akan datang dalam waktu singkat. Tim akan menjamu Yunani di Beograd pada 24 September, diikuti laga besar melawan Belanda pada 27 September. Setelah laga kandang tersebut, skuad Serbia akan melakukan perjalanan untuk dua pertandingan tandang, termasuk lawatan ke Munich untuk menghadapi Jerman pada 1 Oktober dan kembali ke Belanda untuk bermain di Eindhoven pada 4 Oktober.
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