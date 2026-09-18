Tim nasional Serbia akan kembali menyambut sosok paling berpengalamannya setelah Tadic mengonfirmasi bahwa ia siap kembali mengenakan jersey tim nasional. Pemain berusia 37 tahun itu, yang mengakhiri karier internasionalnya setelah Euro 2024, mengakui bahwa godaan untuk mewakili negaranya terlalu kuat untuk terus diabaikan. Sang playmaker mengungkapkan keputusannya tak lama setelah kekalahan sulit NEC 5-0 dari Juventus, mengalihkan fokus dari kekecewaan di level domestik menjadi dorongan besar bagi negaranya di level internasional. Tadic, yang memegang rekor penampilan terbanyak sepanjang masa untuk Serbia dengan 111 caps, akan langsung menghadirkan kepemimpinan bagi sebuah tim

Tadic menjelaskan dengan tegas motivasinya untuk kembali, dengan menekankan rasa tanggung jawab dan kegembiraan yang ia rasakan saat mewakili rakyat Serbia. "Sekarang saya ingin membantu negara saya lagi. Saya merasa perlu kembali menikmati bermain untuk negara. Itu selalu memberi rasa bangga. Anda akan segera melihat saya bermain dalam pertandingan melawan Belanda," kata Tadic kepada Ziggo Sport.