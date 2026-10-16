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Mantan penyerang Manchester United Fraizer Campbell buka-bukaan soal kecanduan snus parah selama berkarier di Liga Primer Inggris
Campbell ungkap kecanduan snus yang parah
Berbicara dalam siniar The Sports Agents, Campbell menjelaskan bagaimana ketergantungannya pada snus bermula saat ia membela Crystal Palace antara 2014 dan 2017. Awalnya, seorang rekan setim memperkenalkan produk snus kepadanya untuk membantunya bersantai setelah pertandingan dengan tekanan tinggi. Namun, Campbell segera menjadi sangat bergantung padanya. "Saya merasa rileks, dan yang paling terasa, itu membuat saya lebih tenang," kata Campbell. "Itu juga terjadi setelah pertandingan. Setelah pertandingan, Anda tahu, memang cukup sulit untuk bersantai."
- AFP
Kebiasaan yang berujung pada kelelahan setiap hari
Kebiasaan itu dengan cepat berkembang dari konsumsi untuk pemulihan pascalaga menjadi konsumsi setiap hari, hingga membuat Campbell mengalami kelelahan parah dalam rutinitas sepak bolanya. Campbell mengaku energinya merosot drastis pada siang hari. Menjelaskan bagaimana ketergantungannya berkembang, Campbell menambahkan: "Awalnya saya hanya mengonsumsinya setelah pertandingan, lalu setelah sesi latihan. Namun, begitulah mulanya, sampai akhirnya Anda kecanduan dan semakin sering mengonsumsinya." Meski terus merasa lelah, Campbell mengakui bahwa ia tidak menyadari dampak negatifnya ketika masih aktif bermain.
Kesulitan dan pemulihan setelah pensiun
Campbell mengungkapkan bahwa kecanduannya justru memburuk setelah ia pensiun dari sepakbola profesional dan memiliki lebih banyak waktu luang. Namun, ia sengaja tidak menggunakan snus pada hari pertandingan karena efeknya membuat ia terlalu rileks untuk bertanding. "Saya benar-benar kecanduan. Namun, setelah pensiun, saya punya lebih banyak waktu luang, jadi lebih banyak waktu untuk menggunakan snus," kata Campbell. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan dampak fisiknya, Campbell memastikan bahwa ia berhasil mengatasi kecanduan tersebut dan kini bangga telah enam bulan bebas dari snus.
- AFP
Bagaimana masa depan sepak bola dan snus?
Dengan Asosiasi Pesepakbola Profesional baru-baru ini meluncurkan layanan bantuan khusus yang bersifat rahasia, lebih banyak pemain diperkirakan akan mencari bantuan untuk mengatasi ketergantungan nikotin. Menyusul studi pada 2024 yang menunjukkan bahwa satu dari lima pemain level tertinggi menggunakan snus atau kantong nikotin, otoritas sepakbola kemungkinan akan memperkenalkan program edukasi tambahan untuk mengatasi tren yang semakin meluas di berbagai klub.
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