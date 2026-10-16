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Manchester United v Portsmouth - FA Community ShieldGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

Mantan penyerang Manchester United Fraizer Campbell buka-bukaan soal kecanduan snus parah selama berkarier di Liga Primer Inggris

F. Campbell
Manchester United
Premier League

Mantan penyerang Manchester United dan Crystal Palace, Fraizer Campbell, mengungkap betapa parah kecanduannya terhadap snus selama berkarier sebagai pemain. Ia mengakui produk nikotin berbahan tembakau itu membuatnya terus-menerus kelelahan. Campbell menceritakan bagaimana kebiasaan yang awalnya menjadi cara untuk bersantai seusai pertandingan itu dengan cepat lepas kendali.

  • Campbell ungkap kecanduan snus yang parah

    Berbicara dalam siniar The Sports Agents, Campbell menjelaskan bagaimana ketergantungannya pada snus bermula saat ia membela Crystal Palace antara 2014 dan 2017. Awalnya, seorang rekan setim memperkenalkan produk snus kepadanya untuk membantunya bersantai setelah pertandingan dengan tekanan tinggi. Namun, Campbell segera menjadi sangat bergantung padanya. "Saya merasa rileks, dan yang paling terasa, itu membuat saya lebih tenang," kata Campbell. "Itu juga terjadi setelah pertandingan. Setelah pertandingan, Anda tahu, memang cukup sulit untuk bersantai."

  • Manchester United's Fraizer Campbell (L)AFP

    Kebiasaan yang berujung pada kelelahan setiap hari

    Kebiasaan itu dengan cepat berkembang dari konsumsi untuk pemulihan pascalaga menjadi konsumsi setiap hari, hingga membuat Campbell mengalami kelelahan parah dalam rutinitas sepak bolanya. Campbell mengaku energinya merosot drastis pada siang hari. Menjelaskan bagaimana ketergantungannya berkembang, Campbell menambahkan: "Awalnya saya hanya mengonsumsinya setelah pertandingan, lalu setelah sesi latihan. Namun, begitulah mulanya, sampai akhirnya Anda kecanduan dan semakin sering mengonsumsinya." Meski terus merasa lelah, Campbell mengakui bahwa ia tidak menyadari dampak negatifnya ketika masih aktif bermain.

  • Kesulitan dan pemulihan setelah pensiun

    Campbell mengungkapkan bahwa kecanduannya justru memburuk setelah ia pensiun dari sepakbola profesional dan memiliki lebih banyak waktu luang. Namun, ia sengaja tidak menggunakan snus pada hari pertandingan karena efeknya membuat ia terlalu rileks untuk bertanding. "Saya benar-benar kecanduan. Namun, setelah pensiun, saya punya lebih banyak waktu luang, jadi lebih banyak waktu untuk menggunakan snus," kata Campbell. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan dampak fisiknya, Campbell memastikan bahwa ia berhasil mengatasi kecanduan tersebut dan kini bangga telah enam bulan bebas dari snus.

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  • FBL-ENG-PR-MANUTD-NEWCASTLEAFP

    Bagaimana masa depan sepak bola dan snus?

    Dengan Asosiasi Pesepakbola Profesional baru-baru ini meluncurkan layanan bantuan khusus yang bersifat rahasia, lebih banyak pemain diperkirakan akan mencari bantuan untuk mengatasi ketergantungan nikotin. Menyusul studi pada 2024 yang menunjukkan bahwa satu dari lima pemain level tertinggi menggunakan snus atau kantong nikotin, otoritas sepakbola kemungkinan akan memperkenalkan program edukasi tambahan untuk mengatasi tren yang semakin meluas di berbagai klub.

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