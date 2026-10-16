Campbell mengungkapkan bahwa kecanduannya justru memburuk setelah ia pensiun dari sepakbola profesional dan memiliki lebih banyak waktu luang. Namun, ia sengaja tidak menggunakan snus pada hari pertandingan karena efeknya membuat ia terlalu rileks untuk bertanding. "Saya benar-benar kecanduan. Namun, setelah pensiun, saya punya lebih banyak waktu luang, jadi lebih banyak waktu untuk menggunakan snus," kata Campbell. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan dampak fisiknya, Campbell memastikan bahwa ia berhasil mengatasi kecanduan tersebut dan kini bangga telah enam bulan bebas dari snus.