Mantan penyerang Chelsea dan Newcastle ditunjuk sebagai direktur olahraga klub Ligue 1

Le Havre telah mengonfirmasi penunjukan mantan penyerang Chelsea, Newcastle United, dan West Ham, Ba, sebagai direktur olahraga baru mereka. Pria berusia 41 tahun ini menggantikan Bodmer dan akan mengawasi operasional olahraga klub di Stade Oceane. Langkah ini menandai kembalinya Ba ke lingkungan yang sudah dikenalnya, di mana ia menghabiskan masa kecil dan remaja di Le Havre sebelum memantapkan dirinya sebagai salah satu tokoh paling terkenal di dunia sepak bola Afrika.

Penunjukan ini secara resmi diumumkan pada hari Jumat setelah spekulasi yang berlangsung selama berminggu-minggu. Ba pensiun sebagai pemain pada tahun 2021 dan dengan cepat beralih ke bidang administrasi sepak bola. Kini, ia memegang salah satu peran terpenting di klub yang berupaya memperkuat posisinya di Ligue 1.