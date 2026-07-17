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Yokohama Marinos v Al Nassr: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Mantan penyerang Aston Villa, Jhon Duran, diprediksi akan pindah ke klub Eropa secara mengejutkan seiring mendekatnya akhir dari masa-masa sulitnya di Al-Nassr

Transfers
J. Duran
Al Nassr FC
Saudi Pro League
Benfica
Liga Portugal
Zenit St. Petersburg
Aston Villa
Premier League

Jhon Duran hampir kembali ke dunia sepak bola Eropa seiring Benfica yang semakin mendekati kesepakatan peminjaman dengan Al-Nassr untuk pemain timnas Kolombia tersebut. Penyerang berusia 22 tahun itu mengalami kesulitan beradaptasi di Arab Saudi setelah transfernya yang bernilai besar dari Aston Villa, sehingga mendorong semua pihak untuk memfasilitasi kepindahannya menjelang musim yang akan datang.

  • Duran hampir bergabung dengan Benfica

    Klub raksasa Portugal, Benfica, dikabarkan hampir menyelesaikan kesepakatan transfer untuk penyerang timnas Kolombia, Duran, dari Al-Nassr, menurut media lokal A Bola. Penyerang berusia 22 tahun itu akan bergabung dengan Estadio da Luz melalui status pinjaman dari klub Liga Pro Arab Saudi tersebut. Untuk memfasilitasi kepindahan ini, petinggi Al-Nassr bersedia ikut membiayai kesepakatan tersebut dan menanggung sebagian besar gaji besar sang pemain.


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    Mimpi buruk Saudi akhirnya berakhir

    Laporan tersebut menyebutkan bahwa Duran telah mendapat lampu hijau dari CEO Al-Nassr, Jose Semedo, pekan ini untuk mencari klub baru guna membangkitkan kembali kariernya. Mantan penyerang Aston Villa ini didatangkan oleh Al-Nassr dengan biaya €77 juta pada Januari 2025 melalui kontrak senilai sekitar €20 juta per tahun, yang berlaku hingga 2030. Namun, penampilannya di Arab Saudi sejauh ini kurang memuaskan, dengan hanya mencatatkan 18 penampilan di berbagai kompetisi domestik dan kontinental.

  • Masa-masa sulit dalam pemberian pinjaman telah berakhir

    Sebelum pindah ke Portugal, penyerang yang telah mencatatkan 17 penampilan bersama tim nasional Kolombia ini sempat menjalani masa peminjaman yang tidak berjalan lancar di Fenerbahçe dan Zenit St Petersburg. Masa-masa di Rusia semakin terganggu oleh masalah disiplin yang membuatnya dikucilkan dari skuad tim utama. Kurangnya kesempatan bermain secara reguler di klub pada akhirnya berakibat fatal bagi Duran, yang kemudian tidak dimasukkan ke dalam skuad Kolombia untuk Piala Dunia 2026.

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    Jadwal pemeriksaan medis di Lisbon

    Duran dijadwalkan tiba di Lisbon dalam beberapa hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum secara resmi bergabung dengan skuad asuhan Marco Silva. Penyerang berbakat ini akan langsung dilibatkan dalam sesi latihan pramusim klub guna mempercepat proses adaptasinya terhadap sistem taktis tim.

    Kedatangannya diharapkan dapat memperkuat lini depan Benfica yang sedang bersiap menghadapi musim yang menantang, baik di kompetisi domestik maupun fase grup Liga Champions.