Getty Images Sport
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Mantan penyerang Aston Villa, Jhon Duran, diprediksi akan pindah ke klub Eropa secara mengejutkan seiring mendekatnya akhir dari masa-masa sulitnya di Al-Nassr
Duran hampir bergabung dengan Benfica
Klub raksasa Portugal, Benfica, dikabarkan hampir menyelesaikan kesepakatan transfer untuk penyerang timnas Kolombia, Duran, dari Al-Nassr, menurut media lokal A Bola. Penyerang berusia 22 tahun itu akan bergabung dengan Estadio da Luz melalui status pinjaman dari klub Liga Pro Arab Saudi tersebut. Untuk memfasilitasi kepindahan ini, petinggi Al-Nassr bersedia ikut membiayai kesepakatan tersebut dan menanggung sebagian besar gaji besar sang pemain.
- Getty Images Sport
Mimpi buruk Saudi akhirnya berakhir
Laporan tersebut menyebutkan bahwa Duran telah mendapat lampu hijau dari CEO Al-Nassr, Jose Semedo, pekan ini untuk mencari klub baru guna membangkitkan kembali kariernya. Mantan penyerang Aston Villa ini didatangkan oleh Al-Nassr dengan biaya €77 juta pada Januari 2025 melalui kontrak senilai sekitar €20 juta per tahun, yang berlaku hingga 2030. Namun, penampilannya di Arab Saudi sejauh ini kurang memuaskan, dengan hanya mencatatkan 18 penampilan di berbagai kompetisi domestik dan kontinental.
Masa-masa sulit dalam pemberian pinjaman telah berakhir
Sebelum pindah ke Portugal, penyerang yang telah mencatatkan 17 penampilan bersama tim nasional Kolombia ini sempat menjalani masa peminjaman yang tidak berjalan lancar di Fenerbahçe dan Zenit St Petersburg. Masa-masa di Rusia semakin terganggu oleh masalah disiplin yang membuatnya dikucilkan dari skuad tim utama. Kurangnya kesempatan bermain secara reguler di klub pada akhirnya berakibat fatal bagi Duran, yang kemudian tidak dimasukkan ke dalam skuad Kolombia untuk Piala Dunia 2026.
- AFP
Jadwal pemeriksaan medis di Lisbon
Duran dijadwalkan tiba di Lisbon dalam beberapa hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum secara resmi bergabung dengan skuad asuhan Marco Silva. Penyerang berbakat ini akan langsung dilibatkan dalam sesi latihan pramusim klub guna mempercepat proses adaptasinya terhadap sistem taktis tim.
Kedatangannya diharapkan dapat memperkuat lini depan Benfica yang sedang bersiap menghadapi musim yang menantang, baik di kompetisi domestik maupun fase grup Liga Champions.
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