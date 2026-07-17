Mantan penyerang Aston Villa, Jhon Duran, diprediksi akan pindah ke klub Eropa secara mengejutkan seiring mendekatnya akhir dari masa-masa sulitnya di Al-Nassr

Duran dijadwalkan tiba di Lisbon dalam beberapa hari ke depan untuk menjalani pemeriksaan medis sebelum secara resmi bergabung dengan skuad asuhan Marco Silva. Penyerang berbakat ini akan langsung dilibatkan dalam sesi latihan pramusim klub guna mempercepat proses adaptasinya terhadap sistem taktis tim.

Kedatangannya diharapkan dapat memperkuat lini depan Benfica yang sedang bersiap menghadapi musim yang menantang, baik di kompetisi domestik maupun fase grup Liga Champions.