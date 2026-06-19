Mantan pemain Wolfsburg jadi sorotan! Apakah akan terjadi persaingan transfer antara FC Barcelona dan FC Liverpool?

Baik Barcelona maupun Liverpool dilaporkan sedang mencari pemain berkaki kiri untuk posisi bek tengah, sehingga van de Ven memenuhi kriteria yang diinginkan. Kedua klub tersebut dikabarkan sedang memantau dengan cermat situasi pemain berusia 25 tahun itu.

Ketidakpastian yang semakin meningkat seputar masa depan van de Ven di Spurs juga berperan dalam meningkatnya minat tersebut. Menurut kabar yang beredar, pihak klub Inggris tersebut telah berupaya selama berbulan-bulan untuk memperpanjang kontrak pemain asal Belanda itu lebih awal, yang semula berlaku hingga 2029. Namun, tampaknya kesepakatan masih jauh dari tercapai; dalam negosiasi terbaru, kedua belah pihak bahkan dilaporkan memiliki perbedaan yang cukup besar.

Faktor lain adalah prospek olahraga di Tottenham, yang seperti diketahui nyaris terdegradasi dari Liga Premier pada musim lalu. Menurut Telegraaf, van de Ven terbuka terhadap tawaran dari klub lain yang bisa membawanya meraih kesuksesan lebih besar. Sementara itu, hal yang penting dari sudut pandang Tottenham: Jika van de Ven benar-benar pindah, mereka sudah memiliki pengganti berbakat dalam diri Luka Vuskovic. Pemain timnas Kroasia ini kembali ke London setelah masa peminjamannya di Hamburger SV, di mana ia tampil mengesankan di Bundesliga. Kontrak Vuskovic di sana masih berlaku hingga 2030.