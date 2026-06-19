Sebagaimana dilaporkan oleh Telegraaf, dua klub papan atas asal Spanyol dan Inggris sedang mengincar bek tengah Micky van de Ven dari Tottenham Hotspur.
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Mantan pemain Wolfsburg jadi sorotan! Apakah akan terjadi persaingan transfer antara FC Barcelona dan FC Liverpool?
Baik Barcelona maupun Liverpool dilaporkan sedang mencari pemain berkaki kiri untuk posisi bek tengah, sehingga van de Ven memenuhi kriteria yang diinginkan. Kedua klub tersebut dikabarkan sedang memantau dengan cermat situasi pemain berusia 25 tahun itu.
Ketidakpastian yang semakin meningkat seputar masa depan van de Ven di Spurs juga berperan dalam meningkatnya minat tersebut. Menurut kabar yang beredar, pihak klub Inggris tersebut telah berupaya selama berbulan-bulan untuk memperpanjang kontrak pemain asal Belanda itu lebih awal, yang semula berlaku hingga 2029. Namun, tampaknya kesepakatan masih jauh dari tercapai; dalam negosiasi terbaru, kedua belah pihak bahkan dilaporkan memiliki perbedaan yang cukup besar.
Faktor lain adalah prospek olahraga di Tottenham, yang seperti diketahui nyaris terdegradasi dari Liga Premier pada musim lalu. Menurut Telegraaf, van de Ven terbuka terhadap tawaran dari klub lain yang bisa membawanya meraih kesuksesan lebih besar. Sementara itu, hal yang penting dari sudut pandang Tottenham: Jika van de Ven benar-benar pindah, mereka sudah memiliki pengganti berbakat dalam diri Luka Vuskovic. Pemain timnas Kroasia ini kembali ke London setelah masa peminjamannya di Hamburger SV, di mana ia tampil mengesankan di Bundesliga. Kontrak Vuskovic di sana masih berlaku hingga 2030.
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Micky van de Ven: Pengganti Konate di FC Liverpool?
Liverpool membutuhkan bek tengah baru, karena Ibrahima Konate tidak memperpanjang kontraknya yang akan berakhir dan pindah ke Real Madrid tanpa biaya transfer. Memang, klub Inggris tersebut telah merekrut Giovanni Leoni, seorang bek tengah berbakat, pada musim panas lalu, yang kelak bisa bermain berdampingan dengan Virgil van Dijk di lini pertahanan. Namun, pemain berusia 19 tahun itu hampir melewatkan seluruh musim lalu akibat cedera robekan ligamen silang, dan masih harus dilihat bagaimana Leoni beradaptasi setelah absen cukup lama.
Dalam beberapa bulan terakhir, Liverpool juga dikaitkan dengan Nico Schlotterbeck dari Borussia Dortmund. Pemain timnas Jerman ini diketahui memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya bersama BVB yang telah diperpanjang pada bulan April. Sebagai pemain kaki kiri, ia—sama seperti van de Ven—cocok dengan profil yang tampaknya dicari oleh The Reds.
Sementara itu, di Barcelona, pelatih Hansi Flick memang memiliki lima bek tengah dalam skuadnya, namun hanya Gerard Martin yang kidal. Pemain berusia 24 tahun ini memang lebih sering ditempatkan di sisi kiri pertahanan, namun musim lalu ia sering membantu di posisi tengah.
Micky van de Ven adalah pemain inti di tim Belanda, salah satu favorit di Piala Dunia
Van de Ven pindah dari klub junior FC Volendam ke VfL Wolfsburg pada tahun 2021 dan berhasil menorehkan prestasi internasionalnya di Bundesliga. Setelah dua tahun bersama “Serigala”, Tottenham membayar biaya transfer sebesar 40 juta euro untuk bek tersebut pada tahun 2023.
Sejak bergabung dengan Spurs, van de Ven selalu menjadi pemain inti; musim lalu, ia beberapa kali memimpin tim sebagai kapten. Di tim nasional Belanda pun, mantan pemain Wolfsburg ini menjadi pemain inti, namun sebagai bek kiri. Dalam laga pembuka Piala Dunia yang berakhir imbang 2-2 melawan Jepang, ia bermain penuh selama 90 menit. Oranje akan melanjutkan perjalanan mereka pada Sabtu dengan pertandingan grup kedua melawan Swedia.
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Apakah Barcelona dan Liverpool tertarik pada Micky van de Ven? Statistiknya pada musim 2025/26
Penugasan
45
Gol
7
Umpan
1
Kartu kuning
12
Kartu merah
1