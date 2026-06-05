Mantan pemain sayap Newcastle, Allan Saint-Maximin, menyetujui kesepakatan untuk menggantikan Wilfried Zaha di klub MLS setelah kembali sebentar ke Ligue 1

Menurut L’Equipe, Saint-Maximin tampaknya akan mengakhiri masa kembalinya yang singkat ke sepak bola Prancis bersama Lens untuk memulai babak baru di Major League Soccer. Penyerang berusia 29 tahun itu telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Charlotte menjelang dibukanya jendela transfer Amerika mendatang.

Meskipun ada penolakan keras dari Lens, yang sangat ingin mempertahankan jasanya untuk musim mendatang, daya tarik finansial yang menggiurkan dari pindah ke Amerika Serikat pada akhirnya terbukti terlalu kuat bagi sang pemain untuk ditolak.