AFP
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Mantan pemain sayap Newcastle, Allan Saint-Maximin, menyetujui kesepakatan untuk menggantikan Wilfried Zaha di klub MLS setelah kembali sebentar ke Ligue 1
Pemain sayap Prancis resmi pindah ke Amerika
Menurut L’Equipe, Saint-Maximin tampaknya akan mengakhiri masa kembalinya yang singkat ke sepak bola Prancis bersama Lens untuk memulai babak baru di Major League Soccer. Penyerang berusia 29 tahun itu telah mencapai kesepakatan untuk bergabung dengan Charlotte menjelang dibukanya jendela transfer Amerika mendatang.
Meskipun ada penolakan keras dari Lens, yang sangat ingin mempertahankan jasanya untuk musim mendatang, daya tarik finansial yang menggiurkan dari pindah ke Amerika Serikat pada akhirnya terbukti terlalu kuat bagi sang pemain untuk ditolak.
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Kepergian Zaha membebaskan satu slot yang telah ditentukan
Saint-Maximin tiba di Amerika Serikat dengan status yang menonjol. Mantan pemain favorit penggemar di Liga Premier ini dijadwalkan untuk mengisi posisi Pemain Terpilih yang krusial di North Carolina, sehingga ia dapat terlepas dari peraturan batas gaji yang ketat di liga tersebut.
Lowongan skuad bergengsi ini terbuka segera setelah penyerang veteran Wilfried Zaha mengumumkan keputusannya untuk hengkang dari Charlotte, yang mendorong klub Amerika yang ambisius ini untuk segera merekrut penyerang serba bisa asal Prancis tersebut sebagai pengganti andalan di lini serang mereka.
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Transfer Saint-Maximin yang akan segera terjadi menandai berakhirnya masa perantauannya sejak ia hengkang dari St James' Park pada 2023 dengan nilai transfer sebesar £23 juta, di mana ia mencetak 13 gol dalam 124 pertandingan.
Setelah sempat bermain di Al-Ahli dan menjalani masa pinjaman yang produktif di bawah asuhan Jose Mourinho di Fenerbahce, ia kemudian membela Club America sebelum bergabung dengan Lens dengan kontrak jangka pendek pada Februari 2026.
Ia menikmati paruh musim yang luar biasa saat kembali ke Prancis, mencetak empat gol dan memberikan tiga assist dalam 13 penampilan untuk membantu Lens meraih Coupe de France dan finis di posisi kedua liga.
- Getty Images Sport
Pemain bintang baru bergabung saat jeda
Penyerang baru ini bergabung dengan Charlotte di saat yang menarik, di mana kompetisi MLS saat ini sedang ditangguhkan karena persiapan menjelang Piala Dunia mendatang. Klub barunya saat ini berada di peringkat keenam klasemen Wilayah Timur, setelah mengumpulkan 21 poin dari 15 pertandingan pembuka, sehingga tertinggal 12 poin dari pemuncak klasemen, Nashville.
Saint-Maximin akan memanfaatkan jeda kompetisi di tengah musim ini untuk beradaptasi dengan skuad sebelum melakukan debut kandangnya melawan rival regional Atlanta United saat liga dilanjutkan pada 22 Juli.