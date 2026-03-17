Mantan pemain muda Tottenham bermain di Baller League UK tanpa izin dari klubnya saat ini, sementara pernyataan keras telah dirilis

Klub Liga Nasional itu terkejut pada Senin malam ketika Sak Hassan terlihat bertanding di Baller League UK. Pemain berusia 24 tahun itu, yang menghabiskan masa mudanya di akademi Tottenham Hotspur, bermain untuk Prime FC — tim yang dipimpin oleh bintang YouTube KSI — dalam kemenangan 7-3 atas N5 FC.

Penampilannya itu dengan cepat menjadi viral di dunia maya, mengumpulkan jutaan penayangan dan membuat para pejabat Wealdstone tak percaya. Klub tersebut terpaksa menanggapi situasi ini secara terbuka setelah foto-foto pemain yang terikat kontrak dengan mereka saat berpartisipasi dalam kompetisi kecil berskala besar itu mulai beredar di berbagai platform media sosial.