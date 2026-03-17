Mantan pemain muda Tottenham bermain di Baller League UK tanpa izin dari klubnya saat ini, sementara pernyataan keras telah dirilis
Gelandang jadi sorotan di media sosial
Klub Liga Nasional itu terkejut pada Senin malam ketika Sak Hassan terlihat bertanding di Baller League UK. Pemain berusia 24 tahun itu, yang menghabiskan masa mudanya di akademi Tottenham Hotspur, bermain untuk Prime FC — tim yang dipimpin oleh bintang YouTube KSI — dalam kemenangan 7-3 atas N5 FC.
Penampilannya itu dengan cepat menjadi viral di dunia maya, mengumpulkan jutaan penayangan dan membuat para pejabat Wealdstone tak percaya. Klub tersebut terpaksa menanggapi situasi ini secara terbuka setelah foto-foto pemain yang terikat kontrak dengan mereka saat berpartisipasi dalam kompetisi kecil berskala besar itu mulai beredar di berbagai platform media sosial.
Klub menuntut penjelasan
Wealdstone tidak segan-segan menyampaikan pendapatnya dalam pernyataan resmi yang diunggah di X, yang hingga kini telah ditayangkan lebih dari 2,5 juta kali. Klub tersebut menegaskan bahwa tidak ada pembicaraan yang dilakukan terkait keterlibatan Hassan dalam kompetisi tersebut, yang memiliki risiko cedera yang cukup tinggi di luar pertandingan liga resmi.
"Kami menyadari bahwa Sak Hassan, yang terikat kontrak dengan Wealdstone FC, tampil dalam pertandingan Baller League malam ini," kata klub tersebut. "Klub tidak dimintai izin untuk partisipasi Sak, dan kami juga tidak diberitahu sebelumnya mengenai keterlibatannya. Kami akan menindaklanjuti hal ini dengan pihak Baller League dan sang pemain secara langsung."
Mantan pemain Spurs itu bisa saja dijatuhi sanksi
Hassan telah menjadi bagian penting dari lini tengah The Stones musim ini, dengan mencatatkan 27 penampilan sejak pindah dari Hashtag United pada musim panas lalu. Kemampuan teknisnya sangat dihargai di kalangan liga non-profesional, sehingga keputusannya untuk bermain di turnamen eksternal semakin membingungkan pihak klubnya.
Meskipun pemain internasional Somalia ini berhasil mencetak gol untuk Prime FC, masa depannya di Grosvenor Vale kini berada di ujung tanduk. Gelandang ini sebelumnya pernah bermain untuk '26ers' milik John Terry dalam format Baller League UK, namun penampilannya yang tidak sah kali ini telah memicu penyelidikan yang berpotensi berujung pada denda atau skorsing.
Apa itu Baller League?
Baller League adalah kompetisi sepak bola dengan format tim kecil dan tempo cepat yang telah menarik banyak perhatian berkat keterlibatan para influencer ternama dan mantan bintang profesional. Meskipun kompetisi ini menawarkan platform bagi para pemain untuk mendapatkan eksposur, hal ini sering kali menimbulkan konflik dengan klub-klub profesional dan semi-profesional yang khawatir para pemain andalan mereka bisa mengalami cedera di luar pertandingan liga resmi.
Dengan 10 penampilan dan dua gol untuk tim nasional Somalia, Hassan merupakan figur terkenal di kancah non-liga. Apakah penampilannya yang tidak resmi di Baller League UK akan berujung pada skorsing masih harus dilihat.
