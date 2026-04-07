Joey Barton
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Mantan pemain Manchester City, Joey Barton, mengajukan pembelaan tidak bersalah setelah diduga melakukan penyerangan dengan tongkat golf

J. Barton
Mantan gelandang Manchester City dan Newcastle United, Joey Barton, membantah tuduhan telah melakukan penganiayaan berat dengan niat jahat. Pria berusia 41 tahun itu hadir melalui sambungan video dari Penjara Liverpool di Pengadilan Negeri Liverpool, setelah permohonan jaminannya ditolak pada sidang sebelumnya terkait dugaan insiden yang melibatkan seorang pria berusia 51 tahun di sebuah klub golf di Merseyside.

  • Permohonan resmi telah diajukan

    Mantan pemain Manchester City tersebut hadir di pengadilan untuk mengajukan pembelaan tidak bersalah atas tuduhan melakukan penganiayaan berat dengan niat jahat, menyusul dugaan penyerangan terhadap Kevin Lynch (51), mantan manajer klub non-liga. Insiden tersebut dilaporkan terjadi di Huyton and Prescot Golf Club, Merseyside, pada 8 Maret, dengan polisi dipanggil ke lokasi tak lama setelah pukul 21.00 GMT untuk menangani seorang pria yang terluka.

    Tanggal persidangan ditetapkan pada bulan September

    Panitera Pengadilan Liverpool, Andrew Menary, memimpin persidangan dan kini telah menjadwalkan sidang pada tanggal 1 September tahun ini. Pada tahap-tahap awal kasus ini, jaksa penuntut umum menyampaikan kekhawatiran serius terkait tingkat keparahan luka yang diderita Lynch, menurut laporan The Athletic. Di pengadilan disebutkan bahwa ada kekhawatiran korban bisa kehilangan penglihatan pada salah satu matanya akibat luka-luka yang dideritanya selama serangan yang diduga terjadi tersebut.

  • Bukan satu-satunya terdakwa

    Barton didakwa bersama Gary O’Grady (50 tahun), yang berasal dari Seel Road di Huyton. Namun, O’Grady tidak mengajukan pembelaan saat sidang pada hari Selasa dan dijadwalkan kembali ke pengadilan untuk sidang pengelolaan perkara pada tanggal 3 Juni.

    Karier bermain dan melatih Barton

    Barton menjalani karier panjang di level tertinggi sepak bola Inggris. Setelah menembus skuad senior Man City pada 2002, ia kemudian bermain untuk tim-tim seperti Newcastle, QPR, Burnley, dan Rangers. Ia pensiun pada 2018 setelah masa baktinya yang kedua di Burnley. Pria berusia 43 tahun itu kemudian beralih ke dunia kepelatihan, melatih Fleetwood dan Bristol Rovers, namun tidak lagi berada di bangku cadangan sejak 2023.

