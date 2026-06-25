Seperti dilaporkan ESPN, klub asal Madrid tersebut tengah mengincar bek Piero Hincapie dari FC Arsenal.
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Mantan pemain Leverkusen untuk Jose Mourinho? Real Madrid tampaknya sedang merencanakan langkah transfer spektakuler berikutnya
Dengan demikian, Real berencana untuk kembali beraksi di bursa transfer dan sangat ingin merekrut seorang bek tengah berkaki kiri. Pemain asal Ekuador itu sangat sesuai dengan kriteria yang dicari.
Hincapie sempat dipinjamkan oleh Bayer 04 Leverkusen ke Arsenal pada musim lalu, dan pada musim panas ini, status peminjamannya berubah menjadi transfer permanen. Klub Bundesliga tersebut menerima biaya transfer sebesar 52 juta euro sebagai kompensasi atas jasa pemain berusia 24 tahun tersebut.
Sebelumnya, Hincapie terikat kontrak selama empat tahun bersama Leverkusen. Di bawah asuhan mantan pelatih Xabi Alonso, ia menjadi salah satu pilar utama yang berkontribusi pada keberhasilan mengejutkan meraih gelar ganda pada tahun 2024, yaitu gelar juara liga dan Piala DFB.
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Apakah FC Arsenal sudah ingin melepas Hincapie lagi?
Namun, masih belum jelas sejauh mana Arsenal bersedia melepas Hincapie setelah hanya satu tahun. Pada musim lalu, ia menjadi pemain inti di The Gunners; Pelatih Mikel Arteta menurunkannya baik sebagai bek tengah maupun bek sayap kiri.
Secara keseluruhan, pemain asal Ekuador ini tampil dalam 41 pertandingan resmi di berbagai kompetisi, dengan mencetak satu gol dan dua assist. Kontraknya di London masih berlaku hingga 30 Juni 2030.
Di Real Madrid, untuk merealisasikan transfer Hincapie, tampaknya harus ada ruang yang tersedia terlebih dahulu. Raul Asencio dianggap sebagai kandidat yang mungkin dijual, meskipun belum ada kepastian konkret. Setelah kedatangan Marc Cucurella (Chelsea FC), Ibrahima Konate (Liverpool FC), dan Bernardo Silva (Manchester City), Hincapie akan menjadi rekrutan bintang berikutnya bagi Los Blancos pada musim panas ini.
Saat ini, pemain berusia 24 tahun tersebut masih bersama tim nasional Ekuador di Piala Dunia. Di sana, mereka akan menjalani pertandingan terakhir fase grup melawan timnas Jerman pada Kamis malam. Ekuador sangat membutuhkan kemenangan untuk mempertahankan peluang lolos ke babak 16 besar.