Dengan demikian, Real berencana untuk kembali beraksi di bursa transfer dan sangat ingin merekrut seorang bek tengah berkaki kiri. Pemain asal Ekuador itu sangat sesuai dengan kriteria yang dicari.

Hincapie sempat dipinjamkan oleh Bayer 04 Leverkusen ke Arsenal pada musim lalu, dan pada musim panas ini, status peminjamannya berubah menjadi transfer permanen. Klub Bundesliga tersebut menerima biaya transfer sebesar 52 juta euro sebagai kompensasi atas jasa pemain berusia 24 tahun tersebut.

Sebelumnya, Hincapie terikat kontrak selama empat tahun bersama Leverkusen. Di bawah asuhan mantan pelatih Xabi Alonso, ia menjadi salah satu pilar utama yang berkontribusi pada keberhasilan mengejutkan meraih gelar ganda pada tahun 2024, yaitu gelar juara liga dan Piala DFB.