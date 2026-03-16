Mantan pemain Leicester, Ulloa, menanggapi Ranieri: “Dia pelatih yang hebat, tapi sebagai pribadi dia benar-benar buruk. Aku bilang padanya bahwa aku tidak akan pernah bermain lagi untuknya”

"Sebagai pelatih, Ranieri sangat hebat, tapi sebagai orang, dia bencana. Kami berada di Los Angeles, saya mendapat dua tawaran dari klub Liga Premier yang akan menggandakan gaji saya dan memberi kesempatan bermain, sesuatu yang tidak terjadi di Leicester. Memang kami berhasil menjuarai liga, tapi saya tidak bermain. Lalu saya duduk bersamanya dan berkata: 'Claudio, saya punya dua tawaran ini untuk pindah ke tempat lain dan mendapatkan gaji lebih besar'. Namun dia menjawab: 'Tidak, Leo, aku ingin kamu tetap bersamaku karena aku butuh kamu. Tahun ini kita akan bermain di Liga Champions, liga domestik, dan piala nasional, kamu akan mendapat lebih banyak kesempatan bermain'. Lalu dia bilang mereka tidak akan merekrut siapa pun, tapi di hari terakhir bursa transfer di Inggris, tiba-tiba saja, 30 juta pound untuk Slimani".

"Lalu aku bilang padanya bahwa aku tidak setuju, aku pergi ke kantornya dan dia menjawab bahwa dia tidak tahu, bahwa itu urusan klub. Aku mengatakannya banyak hal. Sebenarnya dia ingin aku tetap tinggal karena Slimani dan Mahrez akan pergi ke Piala Afrika di tengah musim. Ketika saya menyadarinya, saya pergi menemui Ranieri dan berkata: 'Saya tidak akan pernah bermain lagi untukmu, baik sekarang maupun pada Desember saat kamu membutuhkanku.' Sejak saat itu, segalanya mulai berantakan. Bukan Leicester yang memperlakukan sayadengan buruk, tapi Ranieri.Saya bilang padanya bahwa saya tidak peduli, pada dasarnya saya berhenti berlatih dan mulai merasakan nyeri di paha depan. Saya tetap mengikuti program klub, tapi tidak berlatih. Saya membicarakannya dengan para pemimpin di ruang ganti, menjelaskan bahwa ini bukan melawan mereka atau masalah tim, tapi bahwa saya tidak ingin lagi bermain untuk pelatih itu dan tidak ingin tahu apa-apa lagi tentangnya."