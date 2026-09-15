Nicola Amoruso, mantan penyerang Juventus, dalam wawancara dengan TuttoJuve.com berbicara tentang situasi Juventus saat ini.





Tentang kekalahan dari Sassuolo: "Ini bukan sekadar kemunduran, ini adalah kekalahan yang sangat menyakitkan karena cara itu terjadi. Penampilannya sangat berat dan Zhegrova dengan dwigolnya sempat menyamakan keadaan, tetapi Anda tidak boleh kalah dalam pertandingan seperti ini jika Anda bernama Juventus. Anda harus berusaha memenanginya, bukan pulang dari Mapei dengan tangan hampa. Namun justru gol Adzic datang pada akhir laga, yang sangat memengaruhi moral dan kepercayaan diri. Sekarang Juventus harus segera bangkit, dan secepat mungkin".