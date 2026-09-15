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Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Mantan pemain Juventus, Nicola Amoruso: "Kolo Muani bukan penyerang tengah murni, saya melihatnya lebih cocok sebagai penyerang kedua atau pemain sayap"

Juventus
R. Kolo Muani

Mantan penyerang Juventus angkat bicara soal situasi terkini Si Nyonya Tua

Nicola Amoruso, mantan penyerang Juventus, dalam wawancara dengan TuttoJuve.com berbicara tentang situasi Juventus saat ini.


Tentang kekalahan dari Sassuolo: "Ini bukan sekadar kemunduran, ini adalah kekalahan yang sangat menyakitkan karena cara itu terjadi. Penampilannya sangat berat dan Zhegrova dengan dwigolnya sempat menyamakan keadaan, tetapi Anda tidak boleh kalah dalam pertandingan seperti ini jika Anda bernama Juventus. Anda harus berusaha memenanginya, bukan pulang dari Mapei dengan tangan hampa. Namun justru gol Adzic datang pada akhir laga, yang sangat memengaruhi moral dan kepercayaan diri. Sekarang Juventus harus segera bangkit, dan secepat mungkin".

  • Tentang Kolo Muani dan Woltemade: "Kolo Muani bukan penyerang tengah murni, jadi dia membutuhkan lapangan dan ruang. Saya akan melihatnya lebih cocok sebagai penyerang kedua atau bahkan pemain sayap, tetapi sekarang bukan momen yang tepat untuk menilai mereka. Keduanya, dia dan Woltemade, perlu diberi waktu agar bisa tampil baik".


    Tentang Zhegrova: "Sebaliknya, Zhegrova masuk dengan baik. Dalam laga yang sedang berjalan, dia bisa punya ledakan yang tepat untuk menyulitkan siapa pun. Dia juga harus membuktikan bahwa dirinya punya konsistensi, agar selalu bisa menjadi penentu seperti yang dia tunjukkan saat melawan Sassuolo".

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