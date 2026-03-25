Gianluca Minchiotti

Mantan pemain Juventus, bagaimana musim Alberto Costa di Porto: sang ahli assist yang diminati Paris Saint-Germain

Pemain sayap asal Portugal ini sedang menjalani musim yang bagus bersama Porto, setelah tujuh bulan yang kurang menonjol di Juventus pada tahun 2025

Pada tanggal 24 Juli 2025, Juventus mengumumkan pelepasan Alberto Costa ke Porto, setelah hanya tujuh bulan berkarier di Turin, dengan catatan 14 penampilan dan tanpa gol.


Sebagaimana tertulis dalam siaran pers klub Bianconeri: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Porto FC untuk pelepasan hak atas penampilan olahraga pemain Alberto Oliveira Baio secara permanen, dengan nilai € 15 juta, yang dibayarkan dalam empat tahun, ditambah bonus variabel hingga maksimum € 1 juta. Transaksi ini menghasilkan dampak ekonomi positif pada tahun buku berjalan sebesar sekitar € 2,3 juta, setelah dikurangi biaya tambahan."


Pemain asal Portugal kelahiran 2003 ini sebelumnya dibeli secara permanen pada Januariseharga "12,5 juta, yang dibayarkan dalam empat tahun, ditambah biaya tambahan sebesar €1,3 juta dan bonus hingga maksimal €2,5 juta, jika mencapai target olahraga tertentu".


Dibeli pada Januari oleh Cristiano Giuntoli, Alberto Costa kemudian dijual pada Juli oleh Damien Comolli, setelah pergantian manajemen di Juventus pada akhir musim lalu. Pada saat yang sama, Comolli membeli Joao Mario dari Porto, lalu menjualnya pada Januari ke Bologna, klub yang kemungkinan akan melakukan negosiasi untuk penjualan permanen sang pemain sayap.

    Ya, tapi bagaimana performa Alberto Costa di Porto sejauh ini? Dari segi statistik, pemain sayap ini telah tampil dalam 36 pertandingan (22 di liga domestik, 9 di Liga Europa, dan 5 di Piala Portugal), dengan total 2.392 menit di lapangan. Alberto Costa belum mencetak gol, tetapi telah memberikan 7 assist. Ia menerima total 8 kartu kuning, tanpa kartu merah.


    Dari 22 penampilan di liga, mantan pemain Juventus ini 18 kali menjadi starter dan 4 kali masuk dari bangku cadangan; dari 9 penampilan di Liga Europa, 6 kali menjadi starter dan 3 kali masuk dari bangku cadangan; serta dari 5 penampilan di Piala Portugal, 2 kali menjadi starter dan 3 kali masuk dari bangku cadangan.

    Pada musim ini, Alberto Costa telah berkembang dan semakin matang, sehingga menjadi salah satu andalan tim pemuncak klasemen, Porto asuhan Francesco Farioli, yang pada pekan ke-27 dari 34 pertandingan unggul 7 poin atas Sporting Lisbon (meski Sporting Lisbon masih memiliki satu pertandingan lebih sedikit). Di ajang Eropa pun, segalanya berjalan lancar bagi Dragoes, yang telah lolos ke perempat final Liga Europa (di mana mereka akan menghadapi Nottingham Forest). Di Piala Portugal, Porto akan bertanding di semifinal melawan Sporting Lisbon.

    Penampilan gemilang Alberto Costa telah menarik perhatian beberapa klub top Eropa, termasuk Paris Saint-Germain, yang pada Januari lalu mempertimbangkannya dan kabarnya masih mempertimbangkannya sebagai alternatif untuk posisi sayap kanan.


    Klub Prancis tersebut telah memasukkannya ke dalam daftar incaran untuk musim depan dan berencana untuk bergerak lebih cepat guna mengantisipasi persaingan dari klub-klub Liga Premier.


