Mantan pemain Juventus, bagaimana musim Alberto Costa di Porto: sang ahli assist yang diminati Paris Saint-Germain

Pada tanggal 24 Juli 2025, Juventus mengumumkan pelepasan Alberto Costa ke Porto, setelah hanya tujuh bulan berkarier di Turin, dengan catatan 14 penampilan dan tanpa gol.





Sebagaimana tertulis dalam siaran pers klub Bianconeri: "Juventus Football Club S.p.A. mengumumkan telah mencapai kesepakatan dengan klub Porto FC untuk pelepasan hak atas penampilan olahraga pemain Alberto Oliveira Baio secara permanen, dengan nilai € 15 juta, yang dibayarkan dalam empat tahun, ditambah bonus variabel hingga maksimum € 1 juta. Transaksi ini menghasilkan dampak ekonomi positif pada tahun buku berjalan sebesar sekitar € 2,3 juta, setelah dikurangi biaya tambahan."





Pemain asal Portugal kelahiran 2003 ini sebelumnya dibeli secara permanen pada Januariseharga "€12,5 juta, yang dibayarkan dalam empat tahun, ditambah biaya tambahan sebesar €1,3 juta dan bonus hingga maksimal €2,5 juta, jika mencapai target olahraga tertentu".





Dibeli pada Januari oleh Cristiano Giuntoli, Alberto Costa kemudian dijual pada Juli oleh Damien Comolli, setelah pergantian manajemen di Juventus pada akhir musim lalu. Pada saat yang sama, Comolli membeli Joao Mario dari Porto, lalu menjualnya pada Januari ke Bologna, klub yang kemungkinan akan melakukan negosiasi untuk penjualan permanen sang pemain sayap.