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US Sassuolo v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Mantan pemain Juventus Adzic menghukum Juventus pada menit ke-94: Sassuolo menang 3-2 pada detik terakhir

Sassuolo vs Juventus
Sassuolo
Juventus
Serie A

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Pekan ke-4 Serie A

Sassuolo-Juventus 2-2

Pencetak gol: 65' Esposito (S), 82' Zhegrova (J), 89' Bowie (S), 90'+1' Zhegrova (J)


Juventus asuhan Luciano Spalletti kembali ke lapangan setelah hasil imbang kandang, yang diraih secara dramatis di detik-detik akhir, melawan Milan, untuk memburu kemenangan ketiga di liga pada pekan keempat Serie A, yang digelar pukul 20.45 di Mapei Stadium, Reggio Emilia, melawan Sassuolo asuhan Alberto Aquilani, yang mengoleksi 4 poin, hasil dari satu kemenangan, satu imbang, dan satu kekalahan. Target Juventus adalah menyamai Lazio dengan 10 poin di puncak klasemen, menunggu laga Inter dan Roma yang dimainkan besok, tetapi lawan yang dihadapi tidak mudah. Randal Kolo Muani memburu gol pertamanya di liga, sementara di kubu Sassuolo sorotan tertuju pada Adzic, yang dipinjam justru dari Juventus, dan awalnya duduk di bangku cadangan.



  • Gol dan momen-momen penting:

    89' - SASSUOLO GANDAKAN KEUNGGULAN, BOWIE! Aksi hebat Bakola, yang menerobos di sisi kiri dengan melewati Bremer, lalu mengirim bola ke tengah untuk sang mantan pemain Hellas: tendangan kaki kiri yang presisi membentur tiang dan menjadi 2-1 untuk Sassuolo.


    84' - Woltemade membuang peluang untuk menggandakan keunggulan, dengan sundulan yang melenceng dari situasi sepak pojok, dari posisi yang sangat bagus.


    83' - Aksi luar biasa dari Alajbegovic, yang melaju di sisi kiri lalu melepaskan tembakan melengkung, Muric menepisnya ke sepak pojok.


    82' - JUVE MENYAMAKAN SKOR, ZHEGROVA! Umpan silang dari kiri, Muric menepis bola saat menghadapi Kolo Muani dan bola jatuh ke kaki pemain Kosovo itu, yang masuk ke kaki kirinya lalu melepaskan tembakan keras ke gawang.


    74' - Gol kedua Sassuolo dianulir! Mantan pemain Adzic itu lolos ke depan, dari posisi yang mencurigakan, lalu memilih mengoper kepada Cinquegrano, yang menceploskan bola ke gawang, tetapi dia jelas berada dalam posisi offside.


    69' - Juve nyaris menyamakan skor lewat tendangan kaki kanan keras Douglas Luiz dari tepi kotak penalti, Muric menepisnya ke sudut.


    65' - SASSUOLO MEMECAH KEBUNTUAN, ESPOSITO! Umpan satu-dua cepat antara Berardi dan Matic, gelandang Serbia itu melepaskan umpan terobosan brilian untuk mantan pemain Inter tersebut, yang saat tinggal berhadapan dengan Vicario sukses menuntaskannya dengan kaki kanan untuk membuat skor menjadi 1-0. Kalulu membuatnya tetap onside.


    61' - Alajbegovic lagi, lagi-lagi dari luar kotak dengan kaki kanan, dan lagi-lagi Muric menepis.


    47' - Sassuolo langsung merespons lewat tendangan kaki kiri melengkung Berardi dan Vicario sigap menghalaunya ke sepak pojok.


    46' - Alajbegovic meliuk-liuk melewati lawan lalu melepaskan tembakan kaki kanan dari tepi kotak penalti, Muric mengarahkannya ke sepak pojok.


    44' - Conceicao kembali bergerak di sisi kanan, mengirim umpan silang berbahaya ke tengah tetapi tidak ada penyerang yang menyambarnya.


    37' - Esposito mencoba lewat tembakan kaki kanan bagus dari luar kotak: bola melenceng ke samping.


    36' - Kolo Muani lolos di sisi kanan dan mengirim bola ke tengah untuk Conceicao, tetapi lebih dulu dipotong Muric.


    33' - Peluang terbuang dari Koopmeiners: Conceicao melaju di sisi kiri dan mengirim umpan silang ke tengah untuk pemain Belanda yang datang menyambut, tetapi tembakan kaki kirinya lemah dan mengarah tepat ke tengah.


    27- Kombinasi satu-dua cepat antara Berardi dan Esposito di tepi kotak penalti, dengan kapten Sassuolo itu dihentikan pada saat-saat terakhir oleh keluarnya Vicario.


    15' - Aksi hebat Alajbegovic di sisi kiri: dua gerakan tipu lalu umpan silang berbahaya ke tengah, tetapi tidak ada siapa pun yang menyambutnya.


    7' - Aksi Berardi di area tengah-kiri: dia mengarah ke gawang, masuk ke kotak penalti, menggeser bola tetapi Lucumi dengan baik memosisikan diri di antara dirinya dan bola untuk memungkinkan Vicario keluar.


    3' - Nico Gonzalez mengenai mistar! Tembakan luar biasa pemain Argentina itu, dengan kaki kanan dari luar kotak penalti: bola menyerempet mistar atas.

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  • Catatan pertandingan

    Sassuolo-Juventus 2-2

    Pencetak gol: 65' Esposito (S), 82' Zhegrova (J), 89' Bowie (S), 90+1' Zhegrova (J)


    Sassuolo (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Leysen, Idzes (81' Caleta-Car), Doig; Lipani (55' Bakola), Matic, Thorstvedt (70' Adzic); Berardi (70' Dominguez), Esposito (70' Bowie), Laurienté. Pelatih Aquilani


    Juventus (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumí (46' Kelly), Çelik; Douglas Luiz, Koopmeiners (71' Sarr); Conceição (60' Zhegrova), Nico González (60' Woltemade), Alajbegovic(87' Oboavwoduo); Kolo Muani. Pelatih Spalletti


    Kartu kuning: Lucumi (J), Lipani (S), Douglas Luiz (J)

    Kartu merah: -

    Assist: Matic (S), Bakola (S), Kolo Muani (J)

    Wasit: Sacchi

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