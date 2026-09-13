89' - SASSUOLO GANDAKAN KEUNGGULAN, BOWIE! Aksi hebat Bakola, yang menerobos di sisi kiri dengan melewati Bremer, lalu mengirim bola ke tengah untuk sang mantan pemain Hellas: tendangan kaki kiri yang presisi membentur tiang dan menjadi 2-1 untuk Sassuolo.





84' - Woltemade membuang peluang untuk menggandakan keunggulan, dengan sundulan yang melenceng dari situasi sepak pojok, dari posisi yang sangat bagus.





83' - Aksi luar biasa dari Alajbegovic, yang melaju di sisi kiri lalu melepaskan tembakan melengkung, Muric menepisnya ke sepak pojok.





82' - JUVE MENYAMAKAN SKOR, ZHEGROVA! Umpan silang dari kiri, Muric menepis bola saat menghadapi Kolo Muani dan bola jatuh ke kaki pemain Kosovo itu, yang masuk ke kaki kirinya lalu melepaskan tembakan keras ke gawang.





74' - Gol kedua Sassuolo dianulir! Mantan pemain Adzic itu lolos ke depan, dari posisi yang mencurigakan, lalu memilih mengoper kepada Cinquegrano, yang menceploskan bola ke gawang, tetapi dia jelas berada dalam posisi offside.





69' - Juve nyaris menyamakan skor lewat tendangan kaki kanan keras Douglas Luiz dari tepi kotak penalti, Muric menepisnya ke sudut.





65' - SASSUOLO MEMECAH KEBUNTUAN, ESPOSITO! Umpan satu-dua cepat antara Berardi dan Matic, gelandang Serbia itu melepaskan umpan terobosan brilian untuk mantan pemain Inter tersebut, yang saat tinggal berhadapan dengan Vicario sukses menuntaskannya dengan kaki kanan untuk membuat skor menjadi 1-0. Kalulu membuatnya tetap onside.





61' - Alajbegovic lagi, lagi-lagi dari luar kotak dengan kaki kanan, dan lagi-lagi Muric menepis.





47' - Sassuolo langsung merespons lewat tendangan kaki kiri melengkung Berardi dan Vicario sigap menghalaunya ke sepak pojok.





46' - Alajbegovic meliuk-liuk melewati lawan lalu melepaskan tembakan kaki kanan dari tepi kotak penalti, Muric mengarahkannya ke sepak pojok.





44' - Conceicao kembali bergerak di sisi kanan, mengirim umpan silang berbahaya ke tengah tetapi tidak ada penyerang yang menyambarnya.





37' - Esposito mencoba lewat tembakan kaki kanan bagus dari luar kotak: bola melenceng ke samping.





36' - Kolo Muani lolos di sisi kanan dan mengirim bola ke tengah untuk Conceicao, tetapi lebih dulu dipotong Muric.





33' - Peluang terbuang dari Koopmeiners: Conceicao melaju di sisi kiri dan mengirim umpan silang ke tengah untuk pemain Belanda yang datang menyambut, tetapi tembakan kaki kirinya lemah dan mengarah tepat ke tengah.





27- Kombinasi satu-dua cepat antara Berardi dan Esposito di tepi kotak penalti, dengan kapten Sassuolo itu dihentikan pada saat-saat terakhir oleh keluarnya Vicario.





15' - Aksi hebat Alajbegovic di sisi kiri: dua gerakan tipu lalu umpan silang berbahaya ke tengah, tetapi tidak ada siapa pun yang menyambutnya.





7' - Aksi Berardi di area tengah-kiri: dia mengarah ke gawang, masuk ke kotak penalti, menggeser bola tetapi Lucumi dengan baik memosisikan diri di antara dirinya dan bola untuk memungkinkan Vicario keluar.





3' - Nico Gonzalez mengenai mistar! Tembakan luar biasa pemain Argentina itu, dengan kaki kanan dari luar kotak penalti: bola menyerempet mistar atas.