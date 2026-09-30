Mantan pemain Inter, M’Vila diskors empat pertandingan bersama Sanremese di Serie D: apa yang dia lakukan dan bagaimana perjalanannya

Pukulan telak bagi M'Vila. Ia dijatuhi suspensi empat pertandingan penuh setelah insiden yang terjadi dalam laga yang kalah 2-1 melawan Gozzano. Setelah diusir keluar lapangan, pemain Prancis itu melontarkan kata-kata ofensif kepada wasit dan dua asisten wasit yang kemudian dihukum dengan sangat berat. Sanksi yang sama juga dijatuhkan kepada pelatih Gianluca Festa yang juga diusir keluar lapangan dan juga disanksi larangan mendampingi tim selama 4 pertandingan.





Dengan demikian, keduanya sudah pasti absen mulai laga berikutnya melawan Bra, sebuah tahap yang sudah krusial untuk kelanjutan musim Sanremese yang, setelah 5 pertandingan, baru mengumpulkan 5 poin hasil dari satu kemenangan, dua imbang, dan dua kekalahan. Terlalu sedikit untuk klub yang sangat ambisius, yang telah melakukan investasi penting dan membangun skuad untuk segera promosi ke Serie C. Karena semua alasan ini, posisi pelatih Festa mulai goyah, meski untuk saat ini kepercayaan kepadanya tetap diperbarui setelah pertemuan internal klub antara staf teknis dan petinggi klub putih-biru itu, termasuk tentu saja presiden Christian Karembeu, yang berlangsung dalam beberapa jam terakhir.