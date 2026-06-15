Mantan pemain incaran Bayern Munich ini baru saja melewati musim yang mengerikan! Nico Williams kini berada di persimpangan jalan menjelang Piala Dunia

Pada Kejuaraan Eropa 2024, Williams menjadi salah satu bintang turnamen tersebut. Bersama Lamine Yamal—yang saat itu baru berusia 16 tahun selama sebagian besar babak final—ia membentuk duet sayap Spanyol yang tidak hanya memicu sorak-sorai meriah di kalangan penggemar La Furia Roja. Dengan gaya bermainnya yang spektakuler dan dribel-dribelnya yang memukau, Williams berulang kali tampil gemilang. Yang paling penting: Itu adalah seni yang efektif, pemain yang saat itu berusia 21/22 tahun itu tidak hanya menonjol secara individu, tetapi juga sangat berharga bagi tim.

Pada akhirnya, gelar juara Eropa diraih, dan Williams yang luar biasa dinobatkan sebagai Man of the Match dalam kemenangan 2-1 atas Inggris di final, setelah mencetak gol pertama Spanyol dengan penyelesaian yang tenang berkat umpan dari Yamal. "Saat ini, kami belum benar-benar menyadari apa yang telah kami capai," kata Williams yang diliputi kegembiraan setelah kemenangan di Berlin. "Ini untuk semua orang yang telah percaya pada saya sejak awal. [...] Orang-orang kini lebih mengenal saya dan menghormati saya. Saya sangat menghargai hal itu. Saya bekerja keras untuk menjadi salah satu yang terbaik di posisi saya."

Memang, menjelang Kejuaraan Eropa di Jerman, Williams dianggap sebagai salah satu pemain sayap terbaik di dunia. Dan karena itu, saat itu mungkin tidak ada yang menyangka bahwa pemain Spanyol berusia 23 tahun ini akan tetap bermain di Bilbao menjelang Piala Dunia 2026. Dan hampir tidak ada yang menduga bahwa saat ini Williams masih cukup jauh dari para pemain terbaik dunia di posisinya.