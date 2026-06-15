Sementara itu, keinginan Williams untuk pindah lagi menimbulkan kekecewaan di Bilbao. Orang tak dikenal telah mencoret-coret sebuah mural yang menampilkan dirinya dan saudaranya, Inaki, serta menulis di wajah Nico: "Entah kamu pergi atau tetap tinggal, kamu telah kehilangan rasa hormat kami." Athletic Club secara tegas mendukung bintang utamanya itu, yang tampaknya paling ingin kembali ke Barca.
Oleh karena itu, Williams awalnya menolak perpanjangan kontrak yang menguntungkan di klub asalnya; sebaliknya, pada akhir Juni 2025 sudah beredar kabar tentang perjanjian pra-kontrak di Barcelona. Di sana, ia juga akan bermain bersama temannya, Yamal, di level klub, dan berpotensi membentuk duet yang serasi dengan bintang muda Catalan tersebut. Selain itu, Williams yakin dirinya akan sangat cocok dengan gaya permainan Barca di bawah asuhan pelatih Hansi Flick.
Namun tak lama kemudian, pada awal Juli 2025, semuanya menjadi jelas: Williams sekali lagi tidak akan pindah ke Barcelona, di mana pihak klub sebenarnya sudah mengantisipasi kedatangannya. Alih-alih, ia akhirnya menandatangani kontrak XXL baru di Bilbao, yang mengikatnya dengan klub Basque tersebut hingga 2035. Dalam video perpanjangan kontrak tersebut, Williams bahkan menyinggung coretan di atas potretnya di mural tersebut, lalu menyemprotkan tulisan "2035" di atasnya.
"Ketika harus mengambil keputusan, hal terpenting bagi saya adalah mendengarkan hati saya," kata Williams dalam video pengumuman di Instagram. "Saya berada di tempat yang saya inginkan, bersama orang-orang saya. Inilah rumah saya." Di Barcelona, tentu saja, mereka sangat kecewa dengan keputusan Williams. Pemain timnas Spanyol itu dilaporkan tidak menolak tawaran Blaugrana secara langsung, yang sama sekali tidak disukai di Camp Nou. "Pintu untuknya sudah tertutup selamanya," kata seorang sumber internal Barca seperti dikutip stasiun radio RAC1.