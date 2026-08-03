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Mantan pemain gagal Manchester United Jadon Sancho melihat klub divisi 10 mengeluarkan pernyataan transfer yang aneh setelah dilepas dari Old Trafford
Flixton FC menjelaskan situasi Sancho
Flixton FC terpaksa merilis pernyataan resmi untuk mengklarifikasi bahwa mereka tidak sedang dalam pembicaraan untuk merekrut mantan winger United, Sancho. Pemain berusia 26 tahun itu, yang menjadi agen bebas pada 1 Juli, telah menggunakan fasilitas klub kasta ke-10 di Greater Manchester tersebut untuk menjaga kebugaran sambil mengevaluasi beberapa tawaran profesional dari berbagai penjuru dunia.
Situasi ganjil itu berkembang setelah Sancho muncul dalam sebuah video yang memuji kualitas fasilitas tim non-liga tersebut, yang memicu spekulasi bahwa ia bisa secara mengejutkan turun jauh dalam piramida sepak bola. Dalam cuplikan itu, mantan winger United tersebut mengatakan: "Anda punya tata letak yang bagus di sini. Ini kali pertama saya berada di area ini, dan ini kali pertama saya melihat lapangan yang bagus [di area ini] selain di United dan City."
- Getty Images Sport
Pemilik klub meluruskan keadaan
Untuk menepis secara tuntas rumor viral tersebut sekaligus memuji perilaku sang winger yang patut dicontoh selama berada di lokasi, petinggi klub merilis penjelasan lengkap yang memerinci alasan sebenarnya di balik kunjungannya.
Dalam pernyataan resmi, pemilik Flixton, Christopher Garcia, mengatakan: "Dalam beberapa hari terakhir, kami telah melihat sejumlah unggahan dan komentar yang beredar terkait kunjungan Jadon Sancho ke Flixton FC.
"Untuk memperjelas, Jadon tidak sedang menjalani trial bersama klub dan tidak terlibat dalam pembicaraan transfer apa pun. Ia hanya menggunakan fasilitas kami untuk sesi latihan pribadi guna menjaga kebugarannya sambil mempersiapkan babak berikutnya dalam kariernya.
"Kami bangga karena kualitas lapangan dan fasilitas kami membuat Flixton menjadi tempat di mana pemain dengan kalibernya merasa nyaman untuk berlatih, dan ia dipersilakan berlatih di Flixton FC kapan pun ia menginginkannya."
Garcia melanjutkan: "Selama kunjungannya, Jadon tidak menunjukkan apa pun selain sikap profesional, rendah hati, dan murah hati dengan waktunya. Setelah menyelesaikan sesinya, ia dengan senang hati bertemu para pendukung muda, berpose untuk foto, menandatangani autograf, dan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang berkesempatan menemuinya.
"Jadon adalah pesepakbola kelas dunia yang telah meraih lebih banyak dalam dunia sepakbola daripada yang bisa diimpikan kebanyakan pemain. Ia pantas mendapatkan respek atas pencapaiannya maupun atas cara ia bersikap selama kunjungannya, bukan kritik tak berdasar yang mengikutinya."
Kesulitan Sancho di Old Trafford
Episode ganjil di Flixton itu menjadi bab terbaru dalam periode sulit bagi Sancho, yang bergabung dengan Manchester United dengan nilai fantastis £73 juta dari Borussia Dortmund pada 2021. Kiprahnya di Theatre of Dreams tidak pernah benar-benar berjalan, dengan hanya mencatatkan 12 gol dalam 83 penampilan sepanjang periode lima tahun.
Kontrak Sancho akhirnya berakhir pada 1 Juli, membuatnya menjadi salah satu agen bebas paling bergengsi di bursa. Meski ia membantu tim Villa asuhan Unai Emery meraih trofi di Liga Europa saat dipinjamkan musim lalu, pemain internasional Inggris itu kerap dimainkan dalam peran sekunder, dengan hanya menjadi starter dalam 18 dari 39 penampilannya sepanjang musim.
- Getty Images Sport
Menunggu bab berikutnya
Meski kaitan dengan klub non-liga itu murni spekulatif, sang winger memang memiliki ketertarikan nyata dari luar negeri saat ia mempertimbangkan masa depannya. Klub Qatar Al-Rayyan muncul sebagai salah satu dari sedikit klub yang mengajukan pertanyaan resmi, menawarkan pemain berusia 26 tahun itu peluang awal baru di Timur Tengah.
Sancho dikabarkan terbuka terhadap berbagai opsi, termasuk Saudi Pro League atau kembali ke Bundesliga, tempat ia sebelumnya meraih sukses bersama Dortmund. Untuk saat ini, ia masih tanpa klub, melanjutkan perjuangan seorang diri yang sempat membuat tim kasta ke-10 menjadi pusat perhatian dunia sepakbola.
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