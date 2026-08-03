Untuk menepis secara tuntas rumor viral tersebut sekaligus memuji perilaku sang winger yang patut dicontoh selama berada di lokasi, petinggi klub merilis penjelasan lengkap yang memerinci alasan sebenarnya di balik kunjungannya.

Dalam pernyataan resmi, pemilik Flixton, Christopher Garcia, mengatakan: "Dalam beberapa hari terakhir, kami telah melihat sejumlah unggahan dan komentar yang beredar terkait kunjungan Jadon Sancho ke Flixton FC.

"Untuk memperjelas, Jadon tidak sedang menjalani trial bersama klub dan tidak terlibat dalam pembicaraan transfer apa pun. Ia hanya menggunakan fasilitas kami untuk sesi latihan pribadi guna menjaga kebugarannya sambil mempersiapkan babak berikutnya dalam kariernya.

"Kami bangga karena kualitas lapangan dan fasilitas kami membuat Flixton menjadi tempat di mana pemain dengan kalibernya merasa nyaman untuk berlatih, dan ia dipersilakan berlatih di Flixton FC kapan pun ia menginginkannya."

Garcia melanjutkan: "Selama kunjungannya, Jadon tidak menunjukkan apa pun selain sikap profesional, rendah hati, dan murah hati dengan waktunya. Setelah menyelesaikan sesinya, ia dengan senang hati bertemu para pendukung muda, berpose untuk foto, menandatangani autograf, dan meninggalkan kesan mendalam pada semua orang yang berkesempatan menemuinya.

"Jadon adalah pesepakbola kelas dunia yang telah meraih lebih banyak dalam dunia sepakbola daripada yang bisa diimpikan kebanyakan pemain. Ia pantas mendapatkan respek atas pencapaiannya maupun atas cara ia bersikap selama kunjungannya, bukan kritik tak berdasar yang mengikutinya."