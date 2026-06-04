Mantan pemain Cape Verde dalam wawancara dengan Koora: Kami memiliki keunggulan atas Arab Saudi dalam situasi ini... dan kami bisa membuat Spanyol kewalahan

Perubahan ini telah membawa kebangkitan Cape Verde... dan kami bisa mengejutkan semua orang di Piala Dunia

Sangat sulit bermain melawan Cape Verde.. dan inilah senjata utama kami

Timnas Arab Saudi "sulit diprediksi"... dan kami akan bermain melawan mereka untuk meraih kemenangan

Kita harus memanfaatkan ruang kosong saat menghadapi Spanyol.. dan sepak bola tidak dimainkan berdasarkan nilai pasar

Kami akan bermain dengan bebas karena kami "tanpa sejarah"... dan Bobista adalah salah satu rahasia kesuksesan tim nasional

Sebelum timnas Cape Verde mencatatkan namanya untuk pertama kalinya dalam daftar peserta Piala Dunia, Sandro Mendes adalah salah satu pemain yang pernah mengenakan seragam timnas dalam karier internasionalnya, yang memberinya pandangan khusus tentang sejauh mana sepak bola di negara kecil ini telah berkembang menuju ajang sepak bola terbesar di dunia.

Mantan gelandang bertahan yang lahir di Portugal dan pernah membela tim nasional juniornya sebelum mengenakan seragam Cape Verde secara internasional pada awal milenium baru ini, merupakan salah satu nama yang menyaksikan berbagai fase dalam sejarah sepak bola negara tersebut, mulai dari awal yang sederhana hingga mencapai panggung sepak bola terbesar di dunia.

Selama karier profesionalnya yang berlangsung antara tahun 1995 dan 2012, Mendes berpindah-pindah antara sejumlah klub di Portugal dan Spanyol, serta meninggalkan jejaknya di lapangan-lapangan Eropa, terutama bersama Villarreal dari Spanyol. Ia juga meraih dua gelar Piala Portugal dan Piala Liga Portugal bersama Vitória de Setúbal. Setelah pensiun, ia beralih ke dunia kepelatihan pada tahun 2014, dan menjalani berbagai pengalaman di sepak bola Portugal, sebelum memimpin klub Comércio e Indústria sejak musim panas tahun lalu.

Beberapa hari sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, Koora melakukan wawancara eksklusif dengan Mendes untuk membahas partisipasi bersejarah pertama timnas Cape Verde di Piala Dunia, setelah pencapaian besar yang diraihnya dengan lolos ke putaran final.

Mantan bintang tersebut membahas rahasia lonjakan performa yang dialami tim nasional, serta alasan mengapa tim ini menjadi salah satu nama yang sedang naik daun di benua Afrika. Ia juga berbicara tentang peran pelatih Bobista dan stabilitas teknis dalam menciptakan kesuksesan ini.

Mendes juga mengungkapkan pandangannya tentang perjalanan Cape Verde di Grup H yang berisi Spanyol, Arab Saudi, dan Uruguay, menegaskan kemampuan timnas negaranya untuk mengejutkan semua orang, serta menyoroti keunggulan tipis atas Arab Saudi dalam kondisi tertentu, dan kemungkinan untuk menyulitkan Spanyol meskipun ada perbedaan besar dalam nilai pasar dan kemampuan individu.

Ia juga membahas poin-poin kekuatan dan kelemahan utama "Al-Akhdar" Saudi, serta peluang Cape Verde untuk menulis bab baru dalam sejarah sepak bolanya di tanah Amerika. Berikut teks wawancara: