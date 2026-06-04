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Sandro Mendes - Exclusive interviewKooora.com

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Mantan pemain Cape Verde dalam wawancara dengan Koora: Kami memiliki keunggulan atas Arab Saudi dalam situasi ini... dan kami bisa membuat Spanyol kewalahan

Spain vs Cape Verde
Spain
Cape Verde
World Cup
Uruguay vs Cape Verde
Uruguay
Cape Verde vs Saudi Arabia
Saudi Arabia
S. Mendes
I. Camoes
L. Yamal
Spanyol
Tanjung Verde
AS
Uruguay
Arab Saudi
Portugal

Perubahan ini telah membawa kebangkitan Cape Verde... dan kami bisa mengejutkan semua orang di Piala Dunia

Sangat sulit bermain melawan Cape Verde.. dan inilah senjata utama kami

Timnas Arab Saudi "sulit diprediksi"... dan kami akan bermain melawan mereka untuk meraih kemenangan

Kita harus memanfaatkan ruang kosong saat menghadapi Spanyol.. dan sepak bola tidak dimainkan berdasarkan nilai pasar

Kami akan bermain dengan bebas karena kami "tanpa sejarah"... dan Bobista adalah salah satu rahasia kesuksesan tim nasional

Sebelum timnas Cape Verde mencatatkan namanya untuk pertama kalinya dalam daftar peserta Piala Dunia, Sandro Mendes adalah salah satu pemain yang pernah mengenakan seragam timnas dalam karier internasionalnya, yang memberinya pandangan khusus tentang sejauh mana sepak bola di negara kecil ini telah berkembang menuju ajang sepak bola terbesar di dunia.

Mantan gelandang bertahan yang lahir di Portugal dan pernah membela tim nasional juniornya sebelum mengenakan seragam Cape Verde secara internasional pada awal milenium baru ini, merupakan salah satu nama yang menyaksikan berbagai fase dalam sejarah sepak bola negara tersebut, mulai dari awal yang sederhana hingga mencapai panggung sepak bola terbesar di dunia.

Selama karier profesionalnya yang berlangsung antara tahun 1995 dan 2012, Mendes berpindah-pindah antara sejumlah klub di Portugal dan Spanyol, serta meninggalkan jejaknya di lapangan-lapangan Eropa, terutama bersama Villarreal dari Spanyol. Ia juga meraih dua gelar Piala Portugal dan Piala Liga Portugal bersama Vitória de Setúbal. Setelah pensiun, ia beralih ke dunia kepelatihan pada tahun 2014, dan menjalani berbagai pengalaman di sepak bola Portugal, sebelum memimpin klub Comércio e Indústria sejak musim panas tahun lalu.

Beberapa hari sebelum dimulainya Piala Dunia 2026, Koora melakukan wawancara eksklusif dengan Mendes untuk membahas partisipasi bersejarah pertama timnas Cape Verde di Piala Dunia, setelah pencapaian besar yang diraihnya dengan lolos ke putaran final.

Mantan bintang tersebut membahas rahasia lonjakan performa yang dialami tim nasional, serta alasan mengapa tim ini menjadi salah satu nama yang sedang naik daun di benua Afrika. Ia juga berbicara tentang peran pelatih Bobista dan stabilitas teknis dalam menciptakan kesuksesan ini.

Mendes juga mengungkapkan pandangannya tentang perjalanan Cape Verde di Grup H yang berisi Spanyol, Arab Saudi, dan Uruguay, menegaskan kemampuan timnas negaranya untuk mengejutkan semua orang, serta menyoroti keunggulan tipis atas Arab Saudi dalam kondisi tertentu, dan kemungkinan untuk menyulitkan Spanyol meskipun ada perbedaan besar dalam nilai pasar dan kemampuan individu.

Ia juga membahas poin-poin kekuatan dan kelemahan utama "Al-Akhdar" Saudi, serta peluang Cape Verde untuk menulis bab baru dalam sejarah sepak bolanya di tanah Amerika. Berikut teks wawancara:

  • Tim nasional Cape Verde kini menjadi sorotan di Afrika dan berhasil lolos ke Piala Dunia dengan mengalahkan Kamerun. Apa rahasia di balik lonjakan performa ini?

    Kebangkitan tim nasional Cape Verde tidak terjadi begitu saja atau secara kebetulan. Hal ini merupakan hasil dari kerja keras selama bertahun-tahun dalam membangun struktur, identitas, dan keyakinan terhadap proyek ini. Sebagai seseorang yang menjadi bagian dari perkembangan ini, saya dapat mengatakan bahwa perpaduan antara bakat, mentalitas yang kuat, dan organisasi yang lebih baik merupakan faktor penentu. Kami telah belajar bagaimana bersaing, bukan sekadar ikut serta, dan perubahan mentalitas ini telah membuat perbedaan yang sangat besar.

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  • Cabo Verde v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Kap Verde adalah salah satu dari empat tim yang berpartisipasi untuk pertama kalinya di Piala Dunia. Apakah Anda memperkirakan akan ada kejutan di grup yang sulit ini?

    Ini adalah penampilan pertama kami di Piala Dunia, tapi kami tidak pergi ke sana hanya untuk menikmati momennya. Kami tentu saja menghormati grup ini, tapi kami juga percaya pada kemampuan kami. Tim nasional Cape Verde adalah lawan yang sangat sulit dihadapi. Dan jika kami tetap kompak, disiplin, dan berani, kami bisa mengejutkan semua orang.

  • Bagaimana pandangan Anda mengenai penampilan tim nasional Arab Saudi yang akan berlaga di turnamen ini di bawah kepemimpinan pelatih baru?

    Penunjukan pelatih baru untuk memimpin timnas Arab Saudi menimbulkan ketidakpastian, namun juga menghadirkan unsur kejutan. Situasi seperti ini bisa berujung pada dua kemungkinan. Saya yakin ini akan menjadi pertandingan yang sangat taktis, dan hal-hal kecil yang akan menentukan hasilnya.

  • Siapa yang akan menang dalam pertarungan ini?

    Saya rasa ini akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Dan jika tim Cape Verde berhasil mengelola aspek mental dengan lebih baik serta memaksakan ritme dan kekuatannya, mungkin kami akan memiliki keunggulan tipis.

  • Saudi ArabiaGetty Images

    Apakah ketidakstabilan teknis dan minimnya penampilan para pemain Saudi bersama klub mereka dapat memicu Cape Verde untuk bermain demi meraih kemenangan?

    Ya, faktor-faktor ini mungkin akan mendorong Cape Verde untuk bermain demi meraih kemenangan. Kurangnya konsistensi dan minimnya menit bermain di klub mungkin akan memengaruhi ritme dan kepercayaan diri mereka. Namun, kita harus tetap waspada, karena Arab Saudi memiliki bakat dan pengalaman di turnamen-turnamen besar.

  • Menurut Anda, apa saja kelebihan dan kelemahan utama tim nasional Saudi?

    Salah satu kelebihan Arab Saudi adalah kemampuan teknis dan kecepatan mereka dalam melakukan transisi. Para pemain merasa sangat nyaman saat menguasai bola. Namun, di sisi lain, kurangnya stabilitas dan organisasi pertahanan terkadang menjadi kelemahan mereka, terutama saat berada di bawah tekanan.

  • Siapa pemain yang paling Anda takuti saat berhadapan dengan tim nasional Arab Saudi?

    Selalu ada pemain-pemain yang berbahaya, terutama di lini serang, tetapi saya ingin secara khusus menyoroti para pemain sayap; mereka adalah pemain yang mampu membuat perbedaan dalam duel satu lawan satu.

  • Anda pernah bermain di La Liga dan belajar banyak tentang sepak bola Spanyol. Bagaimana pandangan Anda tentang pertandingan pertama dalam sejarah Cape Verde di Piala Dunia melawan El Matador?

    Pertandingan melawan Spanyol memiliki arti yang sangat istimewa bagi saya, karena saya sangat mengenal sepak bola Spanyol. Mereka memiliki identitas yang jelas, penguasaan bola yang tinggi, dan kualitas teknis yang luar biasa. Namun, terkadang tim yang menguasai bola justru meninggalkan celah. Cape Verde harus bermain cerdas dan efektif.

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    Nilai pasar skuad Cape Verde tidak melebihi 60 juta euro, sementara nilai Lamine Yamal sendiri mencapai 200 juta euro. Bagaimana Anda memandang perbedaan ini?

    Sepak bola tidak dimainkan berdasarkan nilai pasar. Dengan segala hormat, 200 juta euro saja tidak cukup untuk memenangkan pertandingan. Organisasi, dedikasi, dan semangat kebersamaan—semua faktor itu mampu menyeimbangkan bakat individu. Di sinilah tim nasional Cape Verde bisa bersaing.

  • Kejutan selalu menghiasi Piala Dunia, dan yang terbaru adalah kekalahan Argentina dari Arab Saudi. Mungkinkah Cape Verde akan membuat para bintang Spanyol malu?

    Tentu saja, kejutan adalah bagian dari sepak bola, dan itulah mengapa kita menyukai olahraga ini. Arab Saudi telah membuktikannya saat melawan Argentina. Dan Cape Verde juga bisa membuat Spanyol malu jika kita bermain dengan keberanian, disiplin, dan keyakinan.

  • Pertandingan melawan Uruguay tidak kalah sulitnya dari Spanyol. Apakah Anda khawatir dengan kurangnya pengalaman tim Cape Verde saat menghadapi tim yang sudah berpengalaman di Piala Dunia?

    Timnas Uruguay adalah tim yang sangat kompetitif, dengan pengalaman yang mumpuni dan kekuatan fisik yang tinggi. Pengalaman memang penting, tetapi terkadang tim yang tidak memiliki "sejarah" seperti itu justru bermain dengan lebih bebas. Dan Cape Verde harus memanfaatkan hal itu untuk keuntungannya.

  • Cape Verde v Finland - FIFA SeriesGetty Images Sport

    Bobista telah memimpin Cape Verde selama 6 tahun. Apakah menurut Anda stabilitas teknis berkontribusi pada hasil-hasil luar biasa ini?

    Stabilitas adalah faktor kunci. Bobista telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Enam tahun memberi waktu untuk membangun identitas, kepercayaan diri, dan visi yang jelas. Stabilitas ini merupakan salah satu alasan utama kesuksesan tim nasional Cape Verde.

  • Siapa saja pemain kunci Cape Verde, dan siapa yang menurut Anda akan menjadi bintang utama tim nasional dalam turnamen ini?

    Senjata utama Cape Verde adalah kerja sama tim, ketangguhan, dan persatuan. Kami tidak hanya mengandalkan satu pemain saja, tetapi saya yakin ada beberapa individu yang mampu bersinar; para pemain yang memadukan bakat dengan mental yang kuatlah yang akan menonjol di ajang ini.

  • Bagaimana pendapat Anda mengenai dicoretnya Yelsin Kamouich dari daftar pemain, dan apakah menurut Anda ia belum mendapat kesempatan yang cukup bersama Al-Ahly?

    Keputusan-keputusan seperti ini selalu sulit. Tim nasional membutuhkan tipe pemain tertentu dan pemain yang sedang dalam performa terbaiknya. Jika seorang pemain tidak mencetak gol, wajar jika muncul pertanyaan. Mungkin dia tidak mendapat cukup peluang, tetapi di level ini, Anda harus memanfaatkan setiap peluang yang ada. Dan pelatih telah mengambil keputusannya berdasarkan apa yang menurutnya dibutuhkan tim.