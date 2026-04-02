Mantan pelatih timnas Prancis menyatakan bahwa Inggris bukanlah pesaing serius di Piala Dunia dan memiliki citra sebagai 'tim yang selalu kalah' dalam pernyataan mengejutkannya
Domenech mempertanyakan status elit Inggris
Dalam sebuah wawancara dengan L'Equipe, melalui GetFootballNewsFrance, mantan pelatih Les Bleus, Domenech (74), ditanya mengenai tim-tim yang berpotensi memenangkan Piala Dunia 2026. Meskipun mengakui adanya beberapa pesaing, ia dengan cepat mengecualikan Inggris dari daftar tersebut dalam penilaian tajamnya terhadap posisi mereka saat ini di dunia sepak bola. Domenech menyatakan, "Ada sekitar 10 tim yang mampu bersaing untuk gelar juara dunia," sebelum secara khusus mengarahkan kritiknya kepada tim nasional Inggris.
Tim Tiga Singa terbelenggu citra sebagai 'tim yang selalu kalah'
Ketika ditanya secara mendesak apakah Inggris layak masuk dalam kelompok sepuluh tim calon juara itu, Domenech tidak segan-segan memberikan pendapatnya. Ia berpendapat bahwa meskipun Tuchel memiliki banyak pemain berbakat, beban kegagalan di masa lalu masih terus membayangi tim nasional tersebut. "Bukan Inggris, kita semua setuju soal itu, bukan? Mereka punya citra sebagai 'pecundang', tak ada yang menganggap mereka serius lagi. Sungguh menyedihkan," katanya.
Keraguan terhadap performa Prancis belakangan ini
Domenech tidak hanya mengkritik Inggris; ia juga melontarkan sinisme khasnya terhadap timnas Prancis saat ini di bawah asuhan Didier Deschamps. Meskipun baru saja meraih kemenangan dalam laga persahabatan melawan Brasil dan Kolombia, Domenech menegaskan bahwa para penggemar dan media Prancis tidak boleh terlalu bersemangat. Ia berpendapat bahwa kualitas lawan selama jeda internasional terakhir jauh di bawah standar.
Ia berkata: "Bagaimana kami bisa membuat dunia terkesan? Karena pertandingan persahabatan melawan Brasil, yang timnya payah… Anda harus melihatnya secara proporsional. Kami belum mengalahkan tim-tim yang tangguh. Kolombia tidak menawarkan apa-apa. Saya jarang melihat tim Kolombia seburuk ini," katanya.
Tokoh yang kontroversial dalam dunia sepak bola Prancis
Sifat Domenech yang blak-blakan sudah terkenal di dunia sepak bola, terutama setelah masa jabatannya yang penuh gejolak sebagai pelatih timnas Prancis antara tahun 2004 dan 2010. Meskipun ia meraih kesuksesan dengan melaju ke final Piala Dunia 2006, masa jabatannya berakhir dengan kegagalan total selama Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, yang diwarnai dengan pemberontakan para pemain yang terkenal di Knysna. Prancis tersingkir di babak penyisihan grup, sebuah peristiwa yang tetap menjadi salah satu bab tergelap dalam sejarah mereka.