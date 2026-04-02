Mantan pelatih timnas Prancis menyatakan bahwa Inggris bukanlah pesaing serius di Piala Dunia dan memiliki citra sebagai 'tim yang selalu kalah' dalam pernyataan mengejutkannya

Domenech tidak hanya mengkritik Inggris; ia juga melontarkan sinisme khasnya terhadap timnas Prancis saat ini di bawah asuhan Didier Deschamps. Meskipun baru saja meraih kemenangan dalam laga persahabatan melawan Brasil dan Kolombia, Domenech menegaskan bahwa para penggemar dan media Prancis tidak boleh terlalu bersemangat. Ia berpendapat bahwa kualitas lawan selama jeda internasional terakhir jauh di bawah standar.

Ia berkata: "Bagaimana kami bisa membuat dunia terkesan? Karena pertandingan persahabatan melawan Brasil, yang timnya payah… Anda harus melihatnya secara proporsional. Kami belum mengalahkan tim-tim yang tangguh. Kolombia tidak menawarkan apa-apa. Saya jarang melihat tim Kolombia seburuk ini," katanya.







